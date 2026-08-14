成田機場暴雨變孤島 逾7000名旅客滯留過夜 有人趕機用 5 萬 YEN 搭的士

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日本千葉縣昨日晚遭受破紀錄暴雨侵襲，千葉市 24 小時降雨量達 367 毫米，打破 1976 年有紀錄以來新高。來往東京成田機場鐵路及巴士服務全線中斷，最少 7,000 名旅客滯留機場過夜。有人在網上表示，為趕及航班，不惜花費 53,910 日圓（約港幣 2,696 元）搭的士由市區直奔成田機場。

成田機場變孤島 逾 7,000 人捱夜

暴雨引發嚴重水浸，JR 東日本及京成電鐵鐵軌、車站與周邊高速公路均遭淹浸，往返成田機場與東京市區電車、機場巴士及的士一度全線暫停營運。滯留旅客人數由深夜約 4,250 人，增至凌晨近 7,000 人，下午最新統計更逾 7,400 人。機場開放平時不對外開放區域，並向旅客派發睡袋、餅乾及飲用水。日本自衛隊亦派員協助疏散約 4,000 名滯留在 JR 蘇我站周邊市民。JR 東日本表示，連接機場與東京市中心成田特快列車，預計 8 月 14 日下午 3 時後恢復行駛；京成電鐵早上已恢復服務但班次有延誤。國泰航空表示，豁免今日出發往返成田機場航班重新預訂及改航點手續費。

▲ 有人在網上表示，為趕及航班，不惜花費 53,910 日圓（約港幣 2,696 元）搭的士由市區直奔成田機場（ Threads ）

有人因趕機搭的士 咪錶顯示近 5 萬日圓

有滯留東京成田機場的網民上載的士咪錶相片，顯示由市區前往成田機場趕飛機，車資最終達 53,910 日圓（約港幣 2,696 元）。事主形容東京當日交通「繃緊」，反映暴雨下市區前往機場路況與車資均大受影響。有人表示從上野叫網約車到成田機場，需要高遲 31000 日圓。

▲有人分享乘車到羽田機場，都要收 3 萬日元

千葉暴雨破觀測紀錄

日本氣象廳向千葉縣 22 個市町發出最高級別「第 5 級大雨特別警報」。暴雨最猛烈時，千葉市中央區單一小時降雨量達 115 毫米，12 小時內累積雨量達 348 毫米，相當於當地 8 月整月平均雨量約 3 倍。官方初步確認暴雨造成最少 4 人死亡、1 人心肺停止、1 人失蹤。下午較後時間有媒體報道指死亡人數升至 8 人，惟官方尚未統一最終數字。千葉縣一度逾 4.5 萬戶停電，千葉、茨城及埼玉 3 縣一度合共逾 23 萬至 40 萬人收到避難指示。

日本氣象廳表示，關東地區不穩定天氣預計持續至 8 月 14 日深夜，提醒近日往返成田機場旅客，務必密切留意最新氣象及交通資訊，並預留充足時間應對交通延誤。

資料來源：nippon.com（時事社）、am730、SCMP