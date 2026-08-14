中國嚴管廣場舞噪音 必須遵守音量規範 違例最高罰20000人民幣

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中國內地正式為廣場舞、戶外直播等噪音擾民行為引入法律監管。《中華人民共和國生態環境法典》明日（8 月 15 日）正式生效，法典嚴格規管公共場所娛樂和健身活動音量，標誌內地生活噪音管理由道德勸導轉向明確法律制裁。

▲ tiktok 圖

法典明確規範公共場所音量

新法典規定，任何人在街道、廣場、公園等公共場所進行娛樂或健身活動時，必須遵守場地管理者制定的活動區域、時段及音量規範，同時亦須採取有效措施防止噪音污染，嚴禁違規使用音響器材發出過大音量。執法部門對於夜間音量超標擾民且屢勸不改者將發出警告；若相關人士或團體拒不改正，個人最高可被判罰款 1,000 元人民幣（約港幣 HK$1,130），單位或組織最高更可被罰款 20,000 元人民幣（約港幣 HK$22,600）。

國家主席習近平簽署第 70 號主席令頒布這部法典，繼《民法典》後成為中國第二部法典化法律，也是全球首部以「生態環境法典」命名的法律。法典全面整合並取代原有《噪聲污染防治法》等 10 部環保相關法例，為各類環境噪音執法提供更清晰法律依據。內地生態環境部法規與標準司司長趙柯早前在記者會表示，各級生態環境部門已獲通知自 8 月 15 日起適用法典規定，停止執行與法典不一致的舊規定。

最高法配套發布司法解釋

為解決法典施行後新舊法律銜接問題，最高人民法院於 8 月 6 日發布《關於適用〈中華人民共和國生態環境法典〉時間效力的若干規定》。作為法典施行後首個配套司法解釋，相關規定同步於 8 月 15 日與法典一併生效。最高人民法院副院長楊臨萍指出，規定保障法典能夠全面準確貫徹實施。

廣場舞噪音糾紛長年困擾內地社區

廣場舞噪音擾民問題困擾內地社區多年，部分糾紛甚至演變成暴力事件。今年 3 月湖北武漢一名火鍋店老闆與門外跳廣場舞人群發生爭執後持刀傷人，導致兩名事主受傷。過往亦曾發生居民鳴槍抗議、潑糞、扔水袋等極端事件，突顯廣場舞噪音矛盾在人口密集城市尤其嚴重。

資料來源：中華人民共和國生態環境部