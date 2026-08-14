iPhone Ultra 傳分階段上市 美國率先開賣 其他市場恐等候數月

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Apple 首款摺疊手機 iPhone Ultra 傳將於 9 月發表會亮相，但受產能、良率與定價影響，極可能仿效 Vision Pro 推出模式，採取「先美國，後其他市場」分階段銷售策略，全球消費者未必能同步購入。

鉸鏈與熒幕測試未達量產標準

澳洲媒體 Channelnews 引述中國零件供應商消息指，iPhone Ultra 目前面臨供應鏈與定價雙重挑戰。已生產的測試機型在鉸鏈與摺疊熒幕組件上仍存在「測試問題」，未達 Apple 嚴格的大規模量產要求。

供應鏈方面，Techbang 早前引述消息指藍思科技負責供應關鍵零件 UTG 超薄柔性玻璃蓋板，整機組裝則由 Apple 長期夥伴富士康操刀，深圳龍華廠區已啟動大規模招募，以應付即將到來的量產高峰。TVBS 亦報道，Apple 正與富士康合作攻克鉸鏈及電路板工程關卡，力求產能滿足全球需求。

零件成本推高 售價料破天價

受關鍵零件供應緊張影響，iPhone Ultra 硬件成本大幅墊高，外媒推測最終定價可能達 2,300 至 2,500 美元（約港幣 HK$17,940 至 HK$19,500）。這估算與早前流出的規格傳聞相符，HK01 曾報道 256GB 版本起售價約 1,999 美元（約港幣 HK$15,592），1TB 高階版更可能突破 2,399 美元（約港幣 HK$18,712），部分分析師甚至估計 2TB 頂級版本售價達 2,799 美元（約港幣 HK$21,832）。

規格方面，傳聞指 iPhone Ultra 將搭載台積電 2nm 製程 A20 Pro 晶片，配備雙 4,800 萬像素鏡頭組合但沒有長焦鏡頭，並捨棄 Face ID，改用整合於電源鍵內的 Touch ID，以節省機身厚度。

由於成本與產能變數過大，有傳聞指 Apple 在 9 月發表會上可能只展示 iPhone Ultra 硬件外觀，不會即時公布具體售價與發售日期。TVBS 則引述另一消息來源指，Apple 暫定 9 月 9 日發表、9 月 18 日開賣，但確實日程仍有變動空間。

效仿 Vision Pro 分區上市節奏

若供應鏈消息屬實，iPhone Ultra 將無法如 iPhone 18 Pro 系列般全球同步開賣，反而會參照 Apple 先前推出空間運算裝置 Vision Pro 上市節奏。

首波上市將率先於美國本土以限量形式銷售，第二波擴展預計在美國上市後 2 至 3 個月，才陸續進入中國、英國與加拿大等關鍵市場。至於澳洲及其他地區消費者，則預期處於上市名單後段，可能面臨數個月漫長等待期。

資料來源：Apple Insider