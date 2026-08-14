教學：MiniMax 免費音樂生成 AI「Music3」 可在本機生成最長 5 分鐘歌曲 廣東話歌都得！

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中國 AI 開發商 MiniMax 在 2026 年 8 月 14 日推出音樂生成 AI 模型「MiniMax-Music3」，並以免費開放權重方式公開，用戶可按文字指示生成帶人聲歌曲。MiniMax-Music3 可在本機執行，配合 ComfyUI 更可無限次生成，是 MiniMax 繼影片生成模型 H3 後開源策略最新一步。

試用連結：https://huggingface.co/spaces/MiniMaxAI/MiniMax-Music3

教學部分：在 Hugging Face 試用最方便

1. 到 Hugging Face 網站

試用開源 AI 模型對一般人來說，最麻煩莫過於要從 GitHub 下載模型，對技術背景不足的用家而言門檻不低。而 Hugging Face 正好是一個匯聚各大開源模型的平台，用家可以直接在線上試用不同模型，並由 Hugging Face 的後台伺服器協助運算，省去本機設定的繁瑣步驟。

大家只要先前往 Hugging Face 網站，點擊頂部導覽列的「Spaces」，然後在搜尋欄輸入「MiniMax Music 3 Studio」，進入專屬頁面後即可直接在線上試玩生成歌曲。

▲前往 Hugging Face 網站，點擊頂部導覽列的「Spaces」

▲在搜尋欄輸入「MiniMax Music 3 Studio」就有得用

不過要留意，免費的 ZeroGPU 每日設有運算配額，一般生成一兩首歌曲便會觸及上限。如果試玩後覺得效果理想，打算日常大量創作甚至客製化控制，就可以進一步考慮將模型部署到本機的 ComfyUI 環境，享受零限制、無限次生成的完全創作自由。MiniMax-Music3 最長可生成 5 分鐘歌曲，輸出格式為 32 kHz 16-bit 立體聲音樂檔案。

2. 輸入你想要的音樂風格

▲在左邊的輸入框，輸入你想要的音樂風格，歌詞內容。我們用中文輸入了「廣東話歌，Lo-FI 風格，講香港濕熱世界第一」，實試中國的開源模型能否更理解香港語境。

▲點擊 「Write Lyrics & Review」，更可以生成歌詞

3. 下載生成好的成果

雖然生成的歌詞時間長度會長過 1 分鐘，但由於我們用試用只能生成最多 1 分鐘，所以音樂去到 1 分鐘後便會停止。相對而言，本機部署（包括已支援的 ComfyUI 工作流程）則不受此限制，可無限次生成。

立即試聽，一聽它的唱腔與廣東歌發音：

歌詞參考：

[Intro – Vinyl crackle, mellow electric piano, heavy sigh]

熱到癲……真係濕到發霉……

行出門口一秒即刻玩完。

[Verse 1]

踏出家門一秒即刻全場失控

成身黐𥹉𥹉好似跌入咗個蒸籠

行路似游水 呼吸都帶住劇痛

天文台話濕度九十八度 連空氣都冰凍唔到

汗水順住額頭係咁向下流

件衫濕到透 連靈魂都想走

街邊啲冷氣機滴水滴落個死人頭

熱浪一波波湧埋嚟 完全冇得避由

[Pre-Chorus]

戴住眼鏡行出街 眼前一片白濛濛

商場凍到變雪櫃 行出後巷又即刻溶

毛孔開完又縮 個人燥到想發瘋

呢種黐線嘅天氣 問你點樣放鬆？

[Chorus]

香港嘅濕熱真係世界第一

行兩步已經流汗流到失色

空氣厚過厚多士 焗到透唔到氣息

黐住件衫褲 成個人極度壓抑

熱風吹過塊面 好似火燒咁逼

冇人頂得順呢種極端嘅引力

只想匿返入屋 將冷氣開到極值

[Verse 2]

去到茶餐廳買杯走甜凍檸茶

杯身狂滴水 成張枱都變咗流沙

成身汗臭味 返工好似去咗打仗一鋪清家

行去搭地鐵 個人就嚟冧低仆街刮花

無風無浪 只有滿街嘅悶氣狂轟

由頭濕到落腳指尾 點樣保持專心？

[Outro]

行快兩步……

十六度冷氣房……

先至係我嘅家鄉……

[Vinyl Fades Out]

公司開源策略及市場背景

MiniMax 今年動作頻繁。今年 1 月公司在港交所上市，集資 6.19 億美元（約港幣 48.28 億元）。6 月推出編程模型 M3，聲稱將運算需求降至上一代 20 分之 1，並在 SWE-Bench Pro 編程基準測試中擊敗 OpenAI GPT-5.5 及 Google Gemini 3.1 Pro。7 月起亦推出影片生成模型 H3，並計劃開發參數量達 2.7 萬億的開放權重大型語言模型，規模有機會成為全球之最。

MiniMax 亦透露未來計劃，將以 H3 為基礎推出圖像生成及編輯模型，以及影片放大模型，同樣會以開放模型形式公開。在音樂生成市場方面，目前 Suno、Udio、ElevenLabs Music 及 Google Lyria 3 均支援人聲歌曲生成，競爭激烈，MiniMax-Music3 以完全免費開源及可本機部署作賣點，有望吸引開發者及創作者採用。

資料來源：GitHub – MiniMax-AI/Music3、MiniMaxAI/MiniMax-Music3 · Hugging Face、Reuters、South China Morning Post