「投票決定去向」迷因燒到香港 將軍澳綫寶琳康城 大家投票決定架車去邊

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台灣捷運近日興起荒謬迷因，聲稱列車駛至分岔站時，車廂乘客需投票決定列車去向。熱潮現已蔓延至香港，有網民將將軍澳綫寶琳站及康城站的分岔月台圖像加工成「投票畫面」，顯示 78% 乘客投寶琳、22% 投康城，列車最終開往寶琳站，帖文引來不少網民跟風創作。

▲圖片來源：Threads

台灣迷因源頭

「捷運投票」迷因源自台北捷運中和新蘆綫。列車駛至大橋頭站後會分叉，一邊開往蘆洲，另一邊經新莊及輔大駛往迴龍。8 月初，韓籍啦啦隊員朴善珠早前在 Threads 貼出路線分岔圖，詢問列車去向是否靠抽籤或碰運氣，引來大批網民「認真亂教」，令話題持續引發討論。台灣網民隨即「反串」，煞有介事聲稱列車抵達分岔站前，車上乘客需用手機投票，票數較多一方勝出，甚至有人聲稱列車會在站內分離，不同車廂各自駛往不同終點。逐漸這個問題就成為了迷因。

▲迷因的始創罪人就是她，突然在網上發問這樣的問題

▲事件起因的台北捷運中和新蘆綫

▲結果有人順水推舟，「扮膠」答她是需要搭客在車上投票決定去向

台北捷運公司事後澄清，列車開往方向由既定班次及營運安排決定，乘客上車前只需留意月台及車頭顯示的終點站，強調今次熱潮是網民結合 AI 製圖工具「發揮創意」的產物，並非捷運新功能。

香港版本玩法出現

隨着台灣迷因熱潮持續，有香港網民將玩法引入本地港鐵系統。Threads 帳戶 citilau 日前發帖，展示一張經加工的月台顯示屏畫面，顯示「投票前往康城或寶琳」，並列出「78% 投票寶琳、22% 投票康城」的假投票結果，配上將軍澳綫路綫圖及「本班列車將前往寶琳」字句。帖文上載 22 小時已錄得 25.9 萬次瀏覽、7,033 個讚好及 3,318 次分享。

有其他網民留言跟風創作，聲稱列車會在將軍澳站「分離」，首 4 節車廂開往寶琳，尾 4 節車廂開往康城，乘客需按目的地前往正確車廂，將迷因玩法進一步延伸。將軍澳綫目前確實設有寶琳及康城兩個分岔終點站，但實際列車去向由港鐵固定班表及訊號系統控制，乘客只需在上車前留意車頭及月台顯示的目的地，帖文描述的「投票」或「分離」情節純屬虛構。

▲圖為迷因，讀者請不要有樣學樣

原帖文其他假膠回覆：

資料來源：Threads