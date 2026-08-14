【評測】Razer Blade 16 (2026) 電競手提電腦 效能強勁+240Hz OLED+寧靜風扇+頂級工藝之作

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市面上已經有不少高階輕薄電競筆電，作為打機機迷夢寐以求的 Razer Blade 系列，今年 Razer 再次打破瓶頸界限，推出最新 Razer Blade 16 (2026) 突襲市場。這次升級雖然在外觀上保持了 Razer 一貫的極簡美學，但內在的硬體革新——特別是全新 Intel Panther Lake 處理器以及更亮麗的 OLED 面板，再加上散熱系統進一步改良，令這部手提的實際體驗獲得了飛躍性的提升。對於追求極致工藝、頂級效能且不願在便攜性上妥協的玩家與創作者來說，今年的 Razer Blade 16 絕對不可忽視。

設計與做工：薄如刀鋒，金屬質感高貴

第一眼看到這部手提電腦，令人驚豔的「薄如刀片」設計馬上吸引著我們。Razer Blade 16 採用了一體成型的鋁合金機身，做工品質超高，對比同級 16 吋高階輕薄筆電，它的機身剛性、質感有著明顯的優勢，真的摸上手就知道分別。

如果有廠商以圓潤設計作為賣點，Razer Blade 16 就將四四方方的設計伸展到極限，摸上手很像一塊觸感厚實的金屬板，不會有像金屬與金屬之間無謂的切口、疊口，整部電腦的厚度前後幾乎保持一致，不會有前薄後厚的感覺。重點是這樣的一塊金屬板，厚度只有 14.9-17.4mm，很像以前的所謂行政超薄手提電腦，但現在這個厚度，已經可成為打機爽快的電競手提電腦。

筆電的配重相當完美，讓你可以輕鬆優雅地「單手開合」電腦畫面。今年的連接埠陣容也迎來了頂級規格，除了具備 HDMI 2.1、全尺寸 SD 讀卡機外，更首度搭載 Thunderbolt 5 連接埠（最高可達 120Gbps，需啟用 Bandwidth Boost），加上最新的 Wi-Fi 7 與藍牙 6 技術，滿足用家的擴充需求。

亮眼奪目的 240Hz OLED 面板

今年的螢幕迎來了極具感官衝擊的升級。這塊 2560×1600 解析度、240Hz 更新率的 OLED 螢幕，現在擁有高達 500 尼特的 SDR 亮度（比上一代提升了 100 尼特），而在 HDR 模式下更可爆發出驚人的 1100 尼特亮度。

在控制好環境光線的情況下，這塊鏡面 OLED 螢幕能展現出無與倫比的色彩深度與對比度，無論在遊戲，還是進行專業的影像創作，畫面亮麗程度都十分好。

▲在設定工具中，你可設定色彩設定檔，對於顏色比較敏感的行業，是一個非常實用的工具

核心效能：Intel Panther Lake + 最高 RTX 5090 流動版顯示卡

Razer Blade 16 (2026) 捨棄了前代的處理器，強勢回歸 Intel 陣營，搭載了全新的 Intel Core Ultra 9 386H 處理器。顯示卡方面，最高可選配至行動版王者 RTX 5090，我們這次測試的就是裝配最高級顯示卡。令人驚豔的是，Razer 在如此極致輕薄的機殼內，成功讓這張頂級顯卡發揮出 165W 的強大功耗。在 1600p 解析度、超高畫質設定下遊玩 3A 大作，平均幀數能輕鬆穩定在 100 FPS 以上，畫面絲滑細膩。

▲在 3DMark 眾多測試中，可看到今次測試機內置的 RTX 5090 流動版 GPU，可提供非常出色的圖形處理效能

3DMark 與 PCMark 10 測試結果（測試硬體：Intel Core Ultra 9 386H + NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU）：

測試軟體 測試項目 (Test) 總分 (Score) 詳細數據 / 細項分數 (Details / Sub-scores) 3DMark Speed Way (測試一) 6,193 61.93 FPS 3DMark Speed Way (測試二，GPU 超頻) 6,247 62.48 FPS 3DMark Speed Way (測試三，GPU 超頻上限) 6,289 62.89 FPS 3DMark Port Royal 15,662 72.51 FPS 3DMark Solar Bay Extreme 21,906 153.19 FPS 3DMark Time Spy Extreme 10,603 顯示卡 (Graphics)：11,523 處理器 (CPU)：7,301 3DMark Fire Strike Extreme 25,679 顯示卡 (Graphics)：29,659 物理 (Physics)：30,180 綜合 (Combined)：11,515 PCMark 10 綜合效能測試 8,954 基本功能 (Essentials)：9,638 生產力 (Productivity)：12,867 數位內容創作 (Digital Content Creation)：15,709 在遊戲測試中，我們使用了《黑神話：悟空》作為測試工具，在 2560 x 1600 解像度之下，可以非常順滑地以「影視級」最高階視覺效果，以及開啟 DLSS 的情況下暢快遊玩。配合本機的 240Hz 高刷新率螢幕，可獲得非常順滑的遊戲體驗。 ▲在 2560×1600 解像度下，最高可以獲得 196fps 流暢度，而在 1920×1200 解像度下更可得 225fps 解像度，充分發揮電腦 240Hz 螢幕的優點，盡情享受高流暢度遊戲體驗 《黑神話：悟空》性能測試(設定超取樣清晰度為50) 影視級（DLSS關） 2560×1600 124fps 超高（DLSS關） 2560×1600 139fps 高（DLSS關） 2560×1600 196fps 影視級（DLSS開） 2560×1600 117fps 超高（DLSS開） 2560×1600 127fps 高（DLSS開） 2560×1600 137fps 影視級（DLSS關） 1920×1200 139fps 超高（DLSS關） 1920×1200 155fps 高（DLSS關） 1920×1200 225fps

▲電腦內置有 GPU 超頻功能，我們就測試了機內超頻一半（+200MHz GPU時脈、+1500Mhz記憶體時脈），以及超頻上限（+400MHz GPU時脈、+3000Mhz記憶體時脈）的跑分，發現有可見的效能產別

散熱與靜音：溫度控制

重要的是，在過去輕薄機身與強大效能往往伴隨著高溫與噪音，但而今年的 Blade 16 打破了這個魔咒。Razer 最新散熱設計，處理日常事務與打機都帶來安靜的體驗。在日常網頁瀏覽或文書處理時，風扇幾乎不會啟動，那並不奇怪。但在開啟「效能模式」進行長時間的高附載遊戲時，內部溫度能穩定控制在 70 多度，且完全沒有發生降頻現象，而手提電腦的置腕處始終保持涼爽，鍵盤區域也維持在舒適的溫度。在辦公室環境下，風扇開到最強下噪音只有約 61.5 分貝（測試環境底噪為 51 分貝），對於一台輕薄電競筆電來說，這樣的溫控與噪音表現可說是非常不錯。

▲在進行壓力測試之下，鍵盤溫度仍然保持良好，只有 27 度

▲在一個底噪為 51 分貝的辨公室中，在風扇最大速度下亦只有約 61.5 分貝（即風扇噪音+10分貝），在電競筆電來說是相當寧靜

鍵盤、觸控板與沉浸音效

Razer 這次配備的 1.5mm 鍵程薄膜鍵盤，可說是市面上打字手感最棒的筆電鍵盤之一，按壓回饋極具滿足感。而且迎合電競迷需要，沒有特別使用全鍵盤，反而著重每個按鍵有適當間距，維持使用上的舒適度。另一方面，Razer 鍵盤的 RGB 自定義背光，也在這個薄型鍵盤上非常型格地體現，在正常使用角度下，你幾乎不會看到鍵帽邊緣有漏光情況（只有方向鍵邊緣有可視光），是很多電競手提電腦，甚至商務手提電腦都不能做到的質感。

▲在極之偏低的角度下，字母鍵盤也幾乎沒有漏光情況，這是 Razer 等少數廠商能做到

▲用家可透過 Razer 一向好用的 Razer Synapse 工具設定 RGB 鍵盤的燈光

觸控板面積十分大且極度滑順，點擊反饋明確，對於需要高效手提電腦，用作專業創作用途的朋友來說，日常工作也是相當順手。

而沒有數字鍵盤的情況下，機身左右有更多空間搭載音效 6 喇叭（四個向上、兩個向下）的揚聲器系統，搭配 THX 音效技術，除了音量充足之外，高低音的平衡也調校得恰到處。

Razer Synapse 一站式電腦控制平台

在 Razer Blade 16 上預裝「Razer Synapse」應用程式，它提供一站式平台控制電腦，除了電腦效能管理之外，更提供電池健康度最佳化功能，讓你設定充電上限提高電池壽命。用家也可設定筆電色彩設定檔，適合創意工作者的不同色彩處理需要。

鍵盤支援 Snap Tap，在 FPS 遊戲進行極限移動操作

「Razer Synapse」應用程式也可設定 Razer Snap Tap 功能，可以幫用家 FPS 遊戲上做出極限操作。它打破了傳統鍵盤同時按下相反方向鍵會導致角色原地卡住的限制，透過「後按者優先」的機制，讓玩家無需釋放先前的按鍵，就能即時輸入新方向。這項功能最大的好處，在於能實現幾乎零延遲的逆向急停與高敏捷度的流暢變向，大幅減少動作之間的轉換延遲，確保角色在激烈對撞中絕不停頓。這個功能讓玩家能將操作反應速度拉至極致，在毫秒必爭的對槍時刻中奪得關鍵優勢！

▲一般鍵盤的操作，在輸入向左訊號後，輸入向右訊號時，玩家在同時按兩個鍵的瞬間，會被停止

▲只要在本機啟動 Snap Tap 功能，後來輸入的按鍵將被優先，而你在進行相反方向輸入時，之前一直按住的方向就會被忽略，你的遊戲就可跟隨你的心意移動

為電競用家而設的 5 個巨集按鍵

Razer Blade 16 為更迎合打機用家，在鍵盤設置有 5 個可自訂巨集按鍵，另外在空白鍵右側，設有 Copilot 按鍵，讓你在工作或日常生活使用電腦時，一鍵叫出 AI 助理。

▲位於鍵盤右側的 5 個按鍵，用家可自訂巨集，在遊戲或喜歡的應用程式中使用

▲用家可在 Synapse 軟件中設定巨集

▲鍵盤亦設有 Copilot 按鍵，讓用家在日常使用或工作時，可快速叫出 AI 助手

在 Intel Panther Lake 架構之下，電腦提供了不錯的使用能效，這台配備 90Wh 電池的筆電，在日常 Wi-Fi 串流播放測試中，可達到將近 10.5 小時的播放時間，作為流動辦公室，Razer Blade 16 也是綽綽有餘。

總結：外觀設計低調，但擁有高貴質感與強勁實力

Razer Blade 16 (2026) 可說是一部從機身設計上、軟件（如RGB燈光、資源管理的介面洗練度）等都較市場其他對手優勝的手提電腦。它除了是將頂級堆切之外，更著重使用的質感、體驗，以及對機身工藝的執著。如果你希望有一部設計時尚低調、能輕鬆帶進會議室，下班後又能以最高畫質暢玩所有 3A 大作的終極手提電腦，Razer Blade 16 (2026) 絕對是目前市場上非常值得留意的選擇。