Tim Cook 卸任倒數 18 天 只願世人記住他是好人

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Apple 行政總裁 Tim Cook 將於 9 月 1 日卸任，結束長達 15 年掌舵生涯，轉任董事會執行主席，接任人為硬件工程高級副總裁 John Ternus。距離交接只剩不足 20 天，Tim Cook 近日接受 CBS News 訪問，首度談及外界將如何評價這段歷史。

▲Tim Cook 於 2011 年 8 月接替 Steve Jobs 成為 Apple CEO

不欲親自定義歷史地位

面對「如何看待自己 CEO 生涯代表什麼」提問，Tim Cook 明言歷史定位應由他人評價，而非自己定義。他向主持人表示：「這是個好問題，但在我看來，個人歷史定位是由他人描述，不是自己描述。」

不過若真要說一個希望別人記住自己的標準，Tim Cook 最在意的似乎並非營收、市值或推出過多少產品。他表示：「我希望大家會說我是一個善良、正直的人。如果他們這樣說，我會覺得自己已經有所成就。」

15 年帶領 Apple 市值增長逾 10 倍

Tim Cook 於 2011 年 8 月接替 Steve Jobs 成為 Apple CEO 以來，帶領公司不斷擴大產品與服務版圖，同時大幅推動全球市場、供應鏈及零售體系發展。Apple 市值由 2011 年約 3,470 億美元（約港幣 2.71 兆元），升至 2026 年約 4.01 兆美元（約港幣 31.28 兆元），按 Reuters 計算，Tim Cook 任內為公司增加逾 3.66 兆美元市值（約港幣 28.57 兆元），股價升幅逾 20 倍。

2025 財年 Apple 營收達 4,161.6 億美元（約港幣 3.25 兆元），較 2011 財年約 1,082.5 億美元（約港幣 8,443.5 億元）增長近 4 倍。淨利潤方面，2025 財年錄得 1,120.1 億美元（約港幣 8,736 億元），較 2011 財年約 259.2 億美元（約港幣 2,021.76 億元）增長約 4.3 倍。服務業務更成為增長引擎，2025 財年服務收入達 1,090 億美元（約港幣 8,502 億元），涵蓋 App Store、iCloud、Apple Music、Apple TV+ 及 Apple Pay 等業務。

接任人 John Ternus 背景解構

根據 Apple 4 月 20 日公布的接班計劃，現年 50 歲的 John Ternus 將於 9 月 1 日起正式接任 CEO，同日亦會加入 Apple 董事會，成為 Apple 歷史上第 8 位 CEO。John Ternus 在 University of Pennsylvania 修畢機械工程學位，畢業後曾於虛擬實境頭戴裝置公司 Virtual Research Systems 工作 4 年，2001 年加入 Apple 產品設計團隊，自此再未離開，任職 Apple 已 25 年。

▲現年 50 歲的 John Ternus 將於 9 月 1 日起正式接任 CEO，同日亦會加入 Apple 董事會

John Ternus 於 2013 年晉升為硬件工程副總裁，2021 年再升任高級副總裁，期間主導 Mac、iPad、iPhone 硬件開發，並參與 Apple Watch、AirPods 及 Apple Vision Pro 等產品研發工作，曾獲 Bloomberg 形容為 Apple 行政團隊中最年輕成員，作風「有魅力且受歡迎」。同時 Apple 亦宣布負責晶片與感應器設計的 Johny Srouji 將升任首席硬件官，兼管 John Ternus 原有的硬件工程團隊。

Tim Cook 已於 6 月 8 日完成最後一次以 CEO 身份主持的 WWDC 主題演講，7 月底亦出席了任內最後一次業績電話會議。9 月 1 日過後，Tim Cook 並不會完全離開 Apple，他將轉任執行主席，繼續與全球政策制定者溝通，並協助 John Ternus 完成過渡。

外界普遍認為，Apple 真正挑戰不在於誰接任 CEO，而是 John Ternus 上任後能否帶領公司在人工智能競賽中追回落後步伐。Apple 去年已與 Google 達成協議，採用 Gemini 模型改良 Siri，同時延續 Tim Cook 建立的供應鏈與服務生態系統。

資料來源：Apple Newsroom