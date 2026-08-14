教學：微軟 Windows 11 官方佛心推加速大法 App 啟動速度馬上變快

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微軟早前透過 8 月累積更新 KB5121003，令「低延遲設定檔」（Low Latency Profile）機制正式擴展至一般應用程式。外媒《Windows Latest》實測證實，開啟計算機、記事本、Chrome、PowerPoint、VLC 及 Epic Games Store 等軟件時，均可觸發 CPU 短暫加速，令啟動速度明顯提升。

5 月推出時效果有限 這次終於補上應用程式支援

低延遲設定檔並非全新功能，早在 2026 年 5 月已隨 Windows 11 KB5089573 選用更新推出。當時外媒實測發現，只有開始功能表、搜尋、通知中心及右鍵選單這類系統浮出視窗會觸發加速，一般內置應用程式與第三方軟件完全沒有反應。有測試報告指出，啟用低延遲設定檔後，預載應用程式啟動速度最高可提升 40%，開始功能表與右鍵選單反應速度更可提升達 70%，效果因硬件而異，基礎頻率較低的流動處理器提升幅度會更明顯。

其後 6 月正式安全更新 KB5094126 進一步將功能推展至全部用戶，系統版本相應提升至 Build 26100.8655 或 Build 26200.8655，惟仍受「受控功能推送」（Controlled Feature Rollout）機制限制，並非所有裝置都會自動啟用。

這次 8 月更新加入新機制觸發應用程式加速

隨 KB5121003 更新，Windows 11 24H2 系統版本會提升至 Build 26100.9168，25H2 則為 Build 26200.9168。Windows Latest 使用搭載 Intel Core i5-13420H 處理器的手提電腦進行測試，發現開啟應用程式時，效能核心（P-core）時脈可逼近該處理器上限 4.6 GHz，效率核心（E-core）亦升至約 2 GHz，維持 1 至 3 秒後回落，天氣應用程式等軟件的啟動速度明顯加快。

更新安裝方法

要獲得今次微軟提到的「低延遲設定檔」功能，你需要確保 Windows Update 已裝妥 8 月 Patch Tuesday 更新 KB5121003，令系統版本升至 Build 26200.9168（25H2）或 26100.9168（24H2）。前往「設定」>「Windows Update」，按「檢查更新」並安裝，完成後重新開機便可。

檢查功能是否已自動生效

由於微軟採用「受控功能推送」（Controlled Feature Rollout）機制，更新裝妥後未必立即啟用。可開啟工作管理員的「效能」分頁，觀察開啟 App 一刻 CPU 時脈是否短暫飆升至處理器上限，維持 1 至 3 秒後回落，若有此現象即代表功能已啟用。

手動啟用步驟

雖然 CPU 時脈瞬間飆升，但實測顯示使用率並無同步上升，閒置狀態維持在 10% 至 25%，有背景負載時亦僅在 20% 至 30% 之間，連續觸發系統選單都不會影響使用率，發熱與耗電基本不受影響。

由於 Microsoft 未提供任何介面選項，讓用戶得知電腦是否已啟用了這個功能，如果你想更實在確保 100% 啟用，或者更新後未見效果，可自行透過開源工具 ViVeTool 手動啟用：

先到 ViVeTool 的 GitHub 發布頁面下載對應版本，Intel 或 AMD 處理器選擇檔案名稱含 IntelAmd 的版本，Snapdragon 等 ARM64 裝置則選擇 SnapdragonArm64 版本。解壓縮後以系統管理員身分開啟命令提示字元，輸入 cd C:\ViVeTool 切換目錄，再執行以下指令：

vivetool /enable /id:58989092,58989177,61391826

看到成功訊息後重新開機即可生效。

資料來源：Windows Latest