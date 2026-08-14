教學：YouTube Premium Lite 登陸香港 ＄48 去廣告 一文講清有咩唔同 小心收多錢變 $68

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Google 終於將平價去廣告方案 YouTube Premium Lite 帶到香港，月費僅 HK$48，比標準 Premium 個人方案 HK$88 便宜約 45%。Google 官方支援頁面已將香港列入 Premium Lite 可訂閱地區，用戶登入 YouTube 帳戶後即可查看是否已解鎖方案，並享有 1 個月免費試用期。

▲在 YouTube 左手邊欄位按 YouTube Premium，即可跳到訂閱頁面

▲在選單內即可選擇 Premium Lite 方案

Premium Lite 與標準 Premium 有何不同？

Premium Lite 主打只看非音樂影片、對音樂串流需求不高的用戶。用戶訂閱後在手機、平板、電腦及 Smart TV 觀看大部分影片時均可享無廣告體驗，同時支援背景播放與離線下載功能。不過為配合較低定價，Lite 版本並非完全零廣告，Google 指，用戶在觀看官方 MV、音樂內容、YouTube Shorts 短片以及部分搜尋介面時，仍可能看到廣告。

另外，訂閱 YouTube Premium 附送 YouTube Music Premium，YouTube Premium Lite 亦不包括在內，換言之訂閱 YouTube Premium 並不會有專屬音樂 app，可說是針對對音樂串流需求不高的用戶而設。

三種用戶權益全方位對比

功能與權益 一般用戶（Free） Premium Lite（HK$48/月） Standard Premium（HK$88/月） 常規影片去廣告 有前置/中段廣告 大部分非音樂影片零廣告 全平台所有影片無廣告 Shorts 短片去廣告 無 仍可能出現廣告 完全零廣告 音樂/MV 去廣告 無 官方 MV 及音樂內容仍有廣告 完全零廣告 背景播放 不支援 支援（非音樂內容） 支援（全平台內容） 離線下載 不支援 支援（非音樂內容） 支援（全平台內容） YouTube Music Premium 不包含 不包含 免費附送完整版音樂串流 家庭共享方案 僅限個人使用 僅限個人使用 支援（家庭版 HK$208，最多 6 人）

App 訂閱貴 $20 網頁訂先啱 $48

想以 HK$48 訂閱 Premium Lite，必須經電腦或手機瀏覽器登入 YouTube 官網操作。若直接在 iOS App 內訂閱，售價則為 HK$68，需多付 HK$20。

有這個差價的原因是「Apple 稅」機制（而 Google 又不肯為你食），Apple 向所有應用程式內購交易收取最高 30% 抽佣，Google 亦將相關成本轉嫁予用戶。以美國市場為例，Premium Lite 網頁版原價 8.99 美元（約港幣 HK$70.1），經 App Store 購買即增至 11.99 美元（約港幣 HK$93.5），升幅同樣約 33%。標準版 Premium 個人方案在香港亦一直存在相同情況。無論訂閱 Lite 或標準版，使用瀏覽器操作（即使是 iPhone 裡面的 Safari 瀏覽器亦可）方能節省開支。

Google AI Pro 會員可免費獲 Premium Lite

Google AI Pro 付費會員是今次最大得益群組。根據 Google 官方文件，凡目前訂閱 Google AI Pro 方案的個人版付費會員，包括 Google One 5 TB 及 10 TB 方案訂閱者，官方會直接免費附贈 YouTube Premium Lite 個人計劃權益。相關福利自 2026 年 5 月 21 日起生效，Google 在當年 I/O 大會上正式公布，並已擴大至日本、台灣等多個地區。值得留意只有直接付費訂閱 Google AI Pro 的用戶才合資格，透過合作夥伴計劃取得免費試用期的用戶並不計算在內，家庭群組方案亦只有管理員本人可獲此權益。

免費領取步驟如下：先確認 Google 帳戶已訂閱 Google AI Pro 方案，而且帳戶持有人年滿 13 歲；接著登入同一帳戶的 YouTube 應用程式或網頁版；然後點選右上角個人頭像進入「購買項目和會籍」頁面；系統會自動辨識會員身份並提示啟用 Premium Lite 福利，按指示點選即可解鎖。