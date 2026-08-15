AI 搶配音員飯碗 21% 從業者去年已失業　巴西演員：我的聲音正在取代自己

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全球配音演員近日紛紛發聲，警告人工智能正威脅逾 200 萬名專業配音員生計。製片公司及串流平台愈來愈多採用 AI 進行配音及旁白製作，令配音訂單持續減少，業界擔心這個趨勢已無法逆轉。

失業比例急升

美國全國配音員協會（NAVA）發布《2026 State of Voiceover Survey》，調查訪問 1,379 名配音員後發現，21% 受訪者表示過去一年曾因合成語音而失去工作機會，較一年前 14% 明顯上升，升幅達 7 個百分點。協會指出，這個現象已不再停留於對未來的擔憂層面，而是實際發生的職位流失。

問題不止失業，有配音演員反映他們的聲音正被用作訓練 AI 模型的原始素材，最終令自己被淘汰。巴西配音演員 Fabio Azevedo 表示，隨着新 AI 語音出現，他可能面臨失業，而諷刺的是正是他的聲音被用作訓練樣本。配音演員 Christoph Waltz 亦談及 AI 對行業帶來的衝擊，他直言難以理解一項技術為何可以奪走真心熱愛這份工作的人的生計。

AI 滲透多個領域

這項技術已快速滲透廣告、遊戲、有聲書、劇集及電影配音領域。業界人士警告，製片方現時已可以大規模生成配音而毋須聘請演員，隨之而來的是聲音使用的授權同意及報酬支付問題。2025 年 11 月，Amazon Prime Video 為多部動畫作品推出 AI 生成的英語及西班牙語配音，即時引起動畫迷及配音業界強烈不滿。

除了職位減少，專業人士亦擔心合成語音普及會令各國獨特配音風格逐漸消失。有調查數據顯示，澳洲演員工會估計當地約 5,000 名演員可能因合成語音而失去工作機會或收入受壓，反映這個問題並非單一地區現象，而是全球配音行業正面對的共同挑戰。對愈來愈多專業人士而言，AI 已不再只是一個工具，而是逐漸成為工作崗位上直接的競爭對手。

資料來源：cnBeta