美國 App Store 收費新方案出爐　普通 App 抽成 15% 暫不影響香港用戶

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Apple 向美國加州北區地方法院提交外部連結收費方案，建議向標準應用程式收取 15% 佣金，訂閱續約及部分合作夥伴計劃應用程式收取 10%，小型企業計劃參與者則收取 5%，提議的方案暫時只適用於美國市場，暫未涉及香港 App Store。

收費方案詳情

Apple 於 8 月 13 日向法院提交法庭要求的收費方案，列出向美國應用程式收取外部連結購買佣金的合理水平，Apple 建議將標準應用程式的佣金定為應用程式內購買抽佣的一半，即原本收取 30% 應用程式內購買費用的應用，連結至網站購買時收取 15%。原本符合小型企業計劃、收取 15% 佣金的應用程式則收取 5%。

整套建議收費分為三級，標準應用程式收取 15%，新聞合作夥伴計劃、影片合作夥伴計劃、小型應用程式合作夥伴計劃及訂閱續約則收取 10%，而符合小型企業計劃資格的應用程式收取 5%。小型企業計劃門檻為年收入低於 100 萬美元。

以 Spotify 為例，如用戶在應用程式內按下連結，轉往 Spotify 網站完成訂閱購買，Spotify 就要向 Apple 繳交 15% 佣金，Apple 表示這個收費水平根據專家分析計算，並指出根據其分析，佔 App Store 收入大部分的美國開發商在這個費率下仍可透過連結出去獲利，可對應用程式內購買構成競爭壓力。

訟案背景與最新進展

這場訴訟源於 2021 年 Epic Games 與 Apple 的法律爭議期間，法院命令 Apple 修改 App Store 規則，容許開發商連結至 App Store 以外購買選項，Apple 隨後對連結出去購買收取 27% 佣金，Epic Games 認為此舉違反法庭命令，加州地方法院法官 Yvonne Gonzalez Rogers 於 2025 年 4 月裁定 Apple 違反禁制令，禁止 Apple 就任何連結收取費用。第九巡迴上訴法院於 2025 年 12 月維持 contempt 裁決，但裁定 Apple 有權就其知識產權獲得合理補償，案件發還地方法院重新評定合理收費。

Apple 上訴至最高法院，要求暫緩執行 contempt 裁決，最高法院在 2026 年 5 月 6 日拒絕暫緩申請，由 Justice Elena Kagan 代表法院發出裁決，最高法院之後同意在 10 月開始的審期正式審理 contempt 裁決是否合理的爭議，Apple 須於 9 月 14 日前向最高法院提交陳詞。

與此同時，Apple 亦要求地方法院暫緩收費計算程序，等候最高法院最終裁決，理由是最高法院一旦裁定上訴法院裁決有誤，可能令地方法院早前禁止 Apple 收費的裁決失效，法官 Gonzalez Rogers 在 8 月 11 日拒絕這項暫緩申請，批評 Apple「一拖再拖」（”delay, delay, delay”），並指出案件即將迎來這宗訴訟 5 周年，不容再拖延，同時裁定收費金額屬事實問題，可與最高法院程序同步審理，不受最高法院覆核範圍影響。法院隨即要求 Apple 於 24 小時內提交收費方案及相關證據，Epic Games 則有 60 日時間提交回應。

與 Google 案件比較

Apple 在方案中特別提及，其建議收費低於 Google Play 現行收費架構，根據 Apple 提交的文件，Google Play 就連結出去購買收取的收費為「20% 標準費率、15% 計劃費率、10% 訂閱費率」，而 Epic Games 曾同意這套收費水平。相比之下，Apple 建議的 15% 標準費率確實低於 Google 20% 的標準費率。

不過需要留意，這套收費水平源於 Epic 與 Google 早年提出的和解協議，而雙方已於 7 月 15 日，在法院原定批准和解的聆訊前一日，聯合撤回該項和解方案，目前 Epic v. Google 一案的強制令本身並無明文規定連結出去購買的收費水平，Google 官方現時亦未就相關連結交易實際收取費用。換言之，Apple 引用的 Google 收費數字屬雙方曾經談妥、但已失效的和解條款，並非 Google 現正執行的強制收費。

對香港用戶的影響

這次收費方案僅適用於美國加州北區地方法院轄下的美國市場，對香港 App Store 用戶及開發商暫時沒有直接影響，香港地區的 App Store 目前仍然沿用 Apple 原有 15% 至 30% 佣金架構，並無因應美國訴訟而放寬「反引導」（anti-steering）規則，開發商在香港版應用程式內仍不能自由連結至外部付款網站繞過 Apple 收費。

CNBC 報道亦引述 Apple 向最高法院提交的文件指出，「全球監管機構都在留意這宗案件，以判斷 Apple 在美國以外龐大市場可收取的佣金水平」，反映即使今次裁決僅限美國，亦有可能成為其他地區監管機構（包括歐盟、英國）日後參考的先例，惟就目前狀況而言，香港用戶購買應用程式內容的價格及付款方式不會因這次美國訴訟進展而有變，仍需視乎 Apple 日後是否主動將相關安排延伸至其他地區。

來源：MacRumors