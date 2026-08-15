哈利波特迷阻多比「墓地」遭海底電纜破壞 Greenlink 跨海輸電線改道避開拍攝場地

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一批《哈利波特》影迷得悉連接英國與愛爾蘭、造價 4.3 億英鎊（約 5.8 億美元，即約港幣 45.24 億元）Greenlink 跨海輸電線工程，原定路線直接穿過家養小精靈多比在電影中的「墓地」，隨即發起行動要求改道，最終成功迫使工程方修改敷設路線。

多比墓地成粉絲聖地

多比在《哈利波特》系列電影《死神的聖物 1》為救哈利而犧牲，劇組在威爾斯西南部彭布羅克郡 Freshwater West 沙灘拍攝埋葬場景。電影上映後，大批粉絲專程前往當地朝聖，並在沙灘留下寫有「Here Lies Dobby, a free elf」石頭。沙灘業主國家信託組織多次呼籲粉絲停止該行為，強調該處屬於生態敏感地帶，但石堆一直未有減少。

工程師起初不知多比身份

連接國家電網與愛爾蘭電網 Greenlink 跨海輸電線，原本規劃路線正好穿過 Freshwater West 沙灘「墓地」位置。項目經理 Simon Ludlam 在播客節目透露，粉絲得知消息契機源於一次 BBC 訪問，當時 Simon Ludlam 在鏡頭前指出電纜會在 Freshwater West 入水登陸。節目播出數星期後，公司電話幾乎被打爆。Simon Ludlam 憶述：「我們接到數百個電話，真的有數百個。」

Simon Ludlam 起初完全不知道「多比」是什麼人物，同事對 Simon Ludlam 說：「我們似乎會直接穿過多比墓地」，Simon Ludlam 當時還反問：「多比是誰？我不認識多比。」得悉多比只是虛構角色後，Simon Ludlam 一度質疑事件嚴重性，但同事堅持「這件事非常認真」。

新路線改行青銅器時代遺址附近

公司其後委派規劃師重新設計路線，避開多比象徵性墓地。Simon Ludlam 表示新方案獲得廣泛支持，工程進度亦順利進行，「多比現在很高興」。值得注意的是，新路線改為貼近一處真正青銅器時代遺址，該處出土骨灰甕與人類遺骸有關，某程度上工程仍然貼近真實墓葬，只是避開了虛構角色紀念地。

Greenlink 跨海輸電線全長約 200 公里，當中約 160 公里鋪設在愛爾蘭海海床下，連接愛爾蘭韋克斯福德郡 Great Island 變電站與威爾斯彭布羅克郡 Pembroke 變電站，設計容量達 500 兆瓦，足以為 38 萬個家庭供電，是歐洲最重要的能源基建項目之一。

資料來源：The Guardian、Tom’s Hardware