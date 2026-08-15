MagSafe 接口 20 年不變 一直對準 Esc 鍵位置

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Apple 手提電腦 MagSafe 充電接口自 2006 年面世至今，設計上一直維持傳統，接口位置始終對準鍵盤第 1 行 Esc 鍵。雖然 MagSafe 曾一度停產，重新推出後亦沒有改變這個位置安排。

20 年前定位已確立

Apple 於 2006 年 1 月 10 日在 Macworld Expo 上推出首部 Intel 處理器 Mac 手提電腦，同時帶來 MagSafe 磁吸充電接口。當時接口採用 T 形接頭，由 2006 年沿用到 2009 年，後來轉為 L 形接頭直到 2012 年。無論接頭形狀如何轉變，接口位置一直設於機身左側，貼近 Esc 鍵，方便用戶單手插拔充電線。

中斷 5 年後重新推出

Apple 在 2016 年推出全面採用 USB-C 接口的 MacBook Pro，MagSafe 接口正式停產，最後一部支援 MagSafe 的 MacBook Air 亦於 2019 年 7 月停售。時隔 5 年，Apple 在 2021 年 10 月推出 14 吋及 16 吋 MacBook Pro，帶回 MagSafe 接口，並命名為 MagSafe 3，支援更高功率充電。新接口位置沒有改變，依然設於左側貼近 Esc 鍵。

MagSafe 3 後來亦擴展至其他機款，2022 年推出的 13 吋 MacBook Air（M2 機款起）同樣配備 MagSafe 3 接口。根據 Apple 官方支援文件，現時所有支援 MagSafe 3 的 Mac 機款，接口均設於機身左側，貼近 Esc 鍵位置。

資料來源：Apple 官方支援、Wikipedia