Mastercard 全球系統升級故障　香港澳洲多地用戶交易被拒

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Mastercard 8 月 15 日一次預訂系統更新觸發技術故障，令包括香港在內的全球多地用戶付款時交易被拒，現金提款及 Apple Pay 支付服務同樣受影響，Mastercard 證實事件源於系統更新，並向傳媒表示所有系統目前已恢復正常運作。

香港用戶亦現故障

今日（15 日）不少香港網民在社交平台分享使用 Mastercard 付款時遇到問題，Apple Pay 支付、現金提款及 Mastercard 旅遊卡亦一併出現故障，除香港及澳洲外，日本、新加坡及英國同樣有客戶回報無法使用，今次事故波及的地區，較原先僅得澳洲及紐西蘭的報道更為廣泛。

Mastercard 在聲明中表示：「一次預訂的系統更新，導致 Mastercard 交易在今天較早時一段時間內被拒絕，目前情況已經解決，所有系統正如常運作。」Commonwealth Bank of Australia 亦向澳洲客戶發出通知，指因「Mastercard 全球性問題」導致付款被拒。

事故最先在澳洲爆發

事故最先在澳洲爆發，8 月 15 日下午多名來自不同州份的消費者向傳媒反映，付款時接連遇到卡被拒的情況，受影響場景涵蓋 Apple Pay 付款、現金提款及 Mastercard 旅遊卡等，用戶投訴平台 Downdetector 數據顯示，澳洲東岸時間下午 3 時一度錄得逾 1,700 宗與 Mastercard 相關的故障報告，兩小時後已回落至 173 宗，用戶最常反映的問題涉及資金轉帳及手機銀行服務。

一名居於維多利亞州的消費者向傳媒講述親身經歷，她當時在超市購物，總值 208 澳元（約港幣 1,124 元）的貨品連續用兩張卡付款均被拒絕，轉往另一部 POS 機台再試同樣失敗，最終要回家取現金才能完成交易，事故發生後，Mastercard 未有進一步交代系統更新的具體內容或故障持續時間，僅強調服務已全面恢復。

集中風險再受關注

今次並非 Mastercard 首次出現此類故障，2025 年 3 月 Mastercard 曾出現另一次影響多達 65 個國家（包括美國、英國、日本、意大利及澳洲）的交易中斷事件，當時通訊高級副總裁 Seth Eisen 向傳媒確認故障已解決。分析認為支付市場高度依賴少數幾間卡組織的核心網絡，一旦其中環節出現技術問題，就會迅速演變成商戶交易損失及消費者體驗受損，反映跨國支付網絡的集中風險值得持續關注。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，雖然核心支付網絡系統一般具有極高備援標準，但大型跨國系統升級始終存在不可預期的技術風險，一旦出錯即可觸發連鎖式影響，他建議受影響用戶可重新嘗試交易，商戶亦應全面檢查 POS 機台連線狀況，確保結帳流程順暢。

資料來源：點新聞