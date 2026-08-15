Serena 與 X-Trail e-POWER 同時改款　日產混能七座新仕樣香港開賣

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合誠汽車宣布 Nissan Serena e-POWER 及 X-Trail e-POWER 全新仕樣正式登陸香港。兩款熱門車系同步 facelift，換上更前衛外觀，同時全面升級安全系統及車廂配備。日產香港合誠汽車總經理張偉文表示，日產未來會繼續引入更多型號，為香港市場提供高品質選擇。

e-POWER 系統賣點

日產獨創 e-POWER 技術由電摩打全時驅動，汽油引擎只擔當發電機角色，瞬間釋出即時扭力，加速感媲美電動車，同時免除充電煩惱。由於內燃機引擎不直接驅動車輪，並能長期維持在最佳熱效率轉速區間運作，除了締造出色油耗表現，也大幅降低引擎運轉噪音與震動，為乘客創造寧靜平穩的車廂空間。

日產近月積極擴充香港 e-POWER 產品陣容，今年 6 月已在尖沙咀為第四代 Nissan Elgrand e-POWER 舉行香港預覽發佈會。新車搭載第三代 e-POWER 系統，預計今年第四季正式在港發售，顯示品牌對電驅動科技在香港市場的長遠投資。

Serena e-POWER 外觀與安全科技升級

Serena e-POWER 新版本以全新方式呈現 V-Motion 設計概念，鬼面罩大幅向下延伸至前保險桿，格柵紋理融合日本傳統和服 V 形領口特色。兩側三角形導流進氣口配搭重新設計垂直 LED 頭燈組，勾勒出更寬闊大氣的視覺輪廓。新版本提供 10 款車身顏色，包括月虹藍、薄荷綠及深海藍等新色，月虹藍更可選配 2-Tone 雙色調。

動力方面，Serena e-POWER 配備 1.4L 汽油引擎為系統供電，輸出 163 PS 馬力及 315Nm 同級最大扭力，油耗低至 19.3km/L (WLTC)。

駕駛輔助方面，新車升級 3D + 360 IAVM 環視顯像泊車系統，加入動態探測功能，可即時掃描並提供周圍環境 3D 影像，降低泊車時盲點風險。同時配備車道輔助糾正系統，車輛偏離行車線時，系統透過微調個別車輪制動輔助車輛返回行車線。

家庭實用性方面，Serena 保留 7+1 靈活座椅佈局，配備 Tic Tac 雙電動腳踢感應滑門，乘客手持行李或抱住小童時輕腳一踢即可自動開門。車尾採用獨特雙尾門設計，上半部尾門玻璃可獨立開啟，方便在香港狹窄車位內取放物品。全車亦配備 6 個 USB 充電插頭及強化隔音工程。

X-Trail e-POWER 配置全面昇華

X-Trail e-POWER 結合 5+2 靈活七座空間與日產 e-4ORCE 電子四驅控制系統。車頭換上曜黑橫翼鬼面罩，搭配分離式頭燈，配合新款 19 吋幾何切割鋁合金輪圈，新版本提供多達 13 款車身顏色，包括 5 款 2-Tone 雙色調。

車廂配置方面，中控台配備 12.3 吋觸控螢幕，新增 Head-up Display，搭配 BOSE 高級音響系統。第二排座椅支援前後滑動，第三排座椅可平整摺疊，座椅採用 Zero Gravity 零重力舒壓皮革設計。日產更跨界聯乘日本遊戲廠商 Bandai Namco，重新開發全車提示音效。

動力方面，X-Trail e-POWER 系統由 2.1 kWh 電池、1.5L VC-Turbo 渦輪增壓引擎、逆變器及雙電動摩打組成，合共輸出 213 PS 馬力及 330Nm 扭力，油耗低至 18.3km/L (WLTP)。e-4ORCE 電子四驅系統透過前後雙馬達精準扭力分配及即時煞車控制，提升車輛穩定性與抓地力，有效減少加速、減速及過彎時的車身晃動。相比舊款 X-Trail e-POWER 售價 449,800 元起，新款起步價降至 429,900 元，規格維持不變。

售價與發售安排

Serena e-POWER 7+1 座 MPV 全新仕樣售價為 X-Grade 299,900 元起，Highway Star Grand (HSG) 339,900 元起。X-Trail e-POWER 5+2 座 SUV 全新仕樣售價為 429,900 元起。兩款新仕樣先於科學園首度亮相，隨後將登陸日產九龍灣陳列室供參觀及預約試駕。

資料來源：Honest Motors Ltd