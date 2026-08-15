OpenAI 一星期內兩名高層離職　收入總監 Denise Dresser 上任未足一年離任

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OpenAI 收入總監（Chief Revenue Officer）Denise Dresser 宣佈將於未來數星期內離職，上任僅 8 個月便離任，是公司一星期內第二名離職的高層，由前 Wiz 總裁兼營運總監 Dali Rajic 接任，OpenAI 在籌備上市之際，管理層正經歷連續動盪。

Dresser 任期未夠一年

Dresser 去年 12 月加入 OpenAI 擔任收入總監，之前曾任 Slack 行政總裁，她在 LinkedIn 發出的團隊內部信中表示，將於「未來數星期」內離職，「追求其他機會」。OpenAI 表示，Dresser 在收入總監任內協助公司建立收入團隊，並鞏固與企業客戶的關係。

接任人 Dali Rajic 原任網絡保安公司 Wiz 總裁兼營運總監，該公司已由 Alphabet 收購，OpenAI 表示：「我們現正處於轉捩點，下一代模型除了改變工作方式，更會改變企業建立及營運的方式，Dali 將建立擴展下一階段業務所需的收入運作系統。」

一星期內連續兩名高層離職

Dresser 的離職緊接在另一名資深高層 Brad Lightcap 宣佈離開之後，Lightcap 是在 OpenAI 服務多年的老臣子，原任首席營運總監，今年 4 月轉任「特別項目」主管，本月 11 日宣佈將創立新公司，結束在 OpenAI 的生涯。值得留意的是，Lightcap 轉任特別項目後，部分原有職責正由 Dresser 承接。

今年以來 OpenAI 管理層已出現多輪變動，原任「AGI 部署」行政總裁兼公司 2 號人物 Fidji Simo，今年 4 月因患病 7 年的慢性神經免疫系統疾病病情惡化需要休假，7 月正式宣佈轉為兼職顧問，不再擔任全職職務，惟繼續透過 OpenAI 及她參與的 Chronicle BioAI 與 CODA Research 2 個機構，投入相關疾病治療研究工作。

同期首席市場總監 Kate Rouch 亦宣佈辭任，因為她在加入 OpenAI 後不久確診患有侵襲性乳癌，一直邊接受化療邊工作，最終決定專注治療及康復，並希望日後病情穩定後以較輕鬆職務形式重返公司，今年 4 月的內部備忘錄顯示，公司總裁 Greg Brockman 接手產品策略工作，首席策略總監 Jason Kwon、首席財務總監 Sarah Friar 及 Dresser 一同接手管理業務，以填補 Simo 休假期間的管理層真空。

上市在即 管理層動盪受關注

今次人事變動發生在 OpenAI 積極籌備史上最大型科技公司上市之一的關鍵時刻，公司已於 6 月向美國證券監管機構秘密提交上市申請，市場估計估值可能超過 8,500 億美元（約港幣 6.63 兆元），部分報道甚至估算上市規模最終可達 1 兆美元（約港幣 7.8 兆元），一旦成事將是市場史上規模最大的科技股上市之一。The Verge 亦指出，Dresser 是在 OpenAI 上市過程展開前離職。

同時 OpenAI 正面對競爭對手 Anthropic 在企業市場迅速搶佔市場佔有率的壓力，市場調查機構 Ramp 今年 3 月的數據顯示，Anthropic 已佔企業首次採購人工智能工具開支逾 73%。在這個關鍵時刻更換收入業務主帥，勢必令外界更加關注 OpenAI 能否在上市前穩住企業客戶增長步伐。

來源：CNBC