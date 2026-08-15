2,000 架無人機夜繪維港 七夕鵲橋傳說降臨紅磡

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紅磡新海濱將於 8 月 14 日及 15 日晚上 8 時，一連 2 晚上演大型無人機表演。2,000 架無人機化身夜空畫筆，以 10 幕光影篇章重現牛郎織女鵲橋傳說，同時融入長征五號火箭升空及香港叮叮電車等本地元素，為市民帶來結合傳統節日與城市記憶的浪漫盛宴。

喜鵲起飛 鵲橋重現

表演以「喜鵲起飛」揭開序幕，2,000 架無人機由暗轉亮，瞬間化作群鵲振翅高飛，星光粒子隨之蜿蜒流轉，宛如萬千喜鵲奔赴銀河之約。緊接「鵲橋相會」一幕將七夕經典意象搬上夜空：群鵲組成鵲橋橫跨天際，牛郎織女衣袂飄飄立於橋上，天際徐徐展開 2.5D 立體畫卷，重現千年傳說動人瞬間。

相擁到同心鎖 愛意層層遞進

第 3 幕「相擁」以 3D 立體造型呈現情侶相擁畫面，光線環繞旋轉，星點閃爍其間。隨後「愛心」一幕，2 顆愛心在空中跳動，1 支箭穿越雙心，將丘比特之箭與七夕浪漫巧妙結合。第 4 幕「心鎖藏緣」賦予愛情更深層寓意：人像粒子向兩側延展，浮現 1 對立體天鵝，天鵝脖頸緩緩彎曲交織成巨型愛心輪廓，羽翼燈帶粉、青、白 3 色流光循環閃動，畫面底部青藍波光粒子模擬湖面粼粼水光。

長征火箭升空 彰顯家國浪漫

表演下半場「星箭赴愛」一幕以長征五號火箭衝破星海為主題，將中國航天成就與七夕情愛相融，火箭升空後化為旋轉星系，寓意不論山海星際，真心終可奔赴心上人。

玫瑰星雲綻放 叮叮車駛來港式浪漫

星系粒子緩緩收攏，層層交織鋪展成立體漸變玫瑰星雲，紫、藍、金 3 色星點交替流光，花瓣由中心逐層綻放，最終定格成 1 朵完整紅玫瑰。緊接「星空巴士」一幕更添香港特色：玫瑰花粒子匯聚成 3D 雙層叮叮電車形態，沿光軌駛向觀眾，車頂飄散粉、藍、紫多彩愛心粒子，將城市日常煙火與節日浪漫結合於同一夜空。

以光為筆寫就香港情書

「數碼美學」一幕以幾何螺旋軌跡詮釋愛情，光球螺旋環繞呈現愛心路徑，寓意相遇並非偶然，而是命中注定的相逢，圖案最終化作跳動大愛心，以愛作為最完美答案點題。表演最終以手寫刷光點亮「七夕快樂 Happy Qixi Festival! Love in HK」，星光旋轉、粒子閃爍，將祝福寫進維港夜空，為整場 10 幕光影大秀畫上圓滿句號。

觀賞資訊

表演時間為 8 月 14 日及 15 日晚上 8 時，最佳觀賞地點為紅磡新海濱及尖沙咀海濱花園，活動免費入場，無需事先報名。市民出行前宜留意天氣及空域狀況公告，以免因不可控因素影響表演進行。

資料來源：紫荊