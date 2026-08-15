Twitch 預設啟用容許 AI 訓練選項　行政總裁坦言「開放選擇無人願意選」

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Twitch 新增設定，容許直播主拒絕母公司 Amazon 用其直播、剪輯及聊天記錄訓練生成式 AI，但功能藏於私隱設定深處，並預設為開啟訓練，首席產品總監 Mike Minton 直言，若改為「選擇加入」制度，根本不會有人選擇加入。

新設定藏於私隱頁面深處

Twitch 新增「Training for Generative AI」開關，讓直播主自行決定是否允許 Amazon 利用其頻道內容訓練生成式 AI 模型，用戶須進入帳戶頭像、選擇「Settings」再進入「Security and Privacy」頁面，拉到頁面底部才能找到相關選項，手機應用程式則在「Profile」>「Settings」>「Security and Privacy」內。

這個設定並非「選擇加入」而是「選擇退出」，即用戶不主動關閉，就代表預設同意 Amazon 使用其內容訓練 AI，涵蓋範圍幾乎無所不包，包括直播、過往錄影（VOD）、剪輯、精華片段，以及頻道頁面上的文字及圖片，甚至聊天訊息亦包括在內。Twitch 官方支援頁面舉例指出，直播主的聲音資料可用於訓練語音轉文字模型，藉此改善 Twitch 及「Amazon 全線業務」的字幕功能。

Twitch 的措辭明確只限於「未來」的模型改良，即使用戶現在關閉設定，也不代表過去已被用作訓練的內容會從現有模型中移除，公司並無交代如何處理已完成的訓練工作。

高層坦言預設開啟原因

事件由直播主 Zach Bussey 發現有關開關並在社交平台分享截圖後，引起大批用戶不滿，Twitch 首席產品總監 Mike Minton 與社群總監 Mary Kish 本星期在一場直播問答中，被觀眾追問為何不採用「選擇加入」機制。Minton 直接回應：「如果是選擇加入，沒有人會選擇加入，這就是老實的答案，所以它將會預設開啟，而幾乎全世界所有內容服務都是預設開啟的，我們在這裡做的、真正獨特不同的地方，是尊重大家想要退出模型訓練的意願。我知道這不是大家喜歡的做法，我知道這令社群非常不滿，但現實就是這樣。」

Minton 本身認同 AI 訓練做法，並稱如果他本身是直播主，亦不會選擇退出這項功能，事實上他早於 2024 年、時任「首席變現總監」（Chief Monetization Officer）期間，在新聞媒體 The Information 主辦的活動上已被問及 Amazon 是否用 Twitch 訓練 AI 模型，當時他直接答道：「沒錯，肯定有」，並提到公司在用戶信任及各地私隱法規範圍內扮演一定角色。這反映今次新增的只是「退出」選項本身，做法早已存在至少 2 年以上，並非新事。

聊天記錄防不勝防

退出設定的一大漏洞在於聊天訊息，頻道擁有者的設定決定該頻道聊天記錄能否被用於訓練，換言之即使直播主本人關閉功能，若他在其他未關閉此設定的直播主頻道留言，該些訊息仍可能被 Amazon 收集用作訓練。這類漏洞過往亦曾促使部分創作者轉投專為人類藝術家而設的平台。

Twitch 及《The Register》均強調，「退出」僅限於停止生成式 AI 訓練這一項用途，聊天監管（AutoMod）、廣告投放及內容推薦系統所使用的 AI 功能均不受影響，繼續正常運作。

私隱團體：屬「暗黑模式」手法

Kish 在同一場直播上被問到，為何 Twitch 沒有直接以電郵通知用戶有關新設定，她回應指「不是每個人都會看電郵」，Twitch 行政總裁 Dan Clancy 同樣因為未有透過自己旗下平台公佈此項改動，而遭用戶批評。

以「用戶根本不會選擇加入」為理由，將預設設定為開啟收集資料，正是「暗黑模式」（dark pattern）設計的典型定義，即透過介面設計誘導用戶作出對平台有利、但未必符合自身意願的選擇，這次事件罕有之處在於，有高層在鏡頭前直接、不加修飾地講出背後盤算。

至於歐盟地區的預設狀況目前未見任何報道提及，惟這點值得關注，歐盟過往曾質疑「選擇退出」式同意機制是否符合 GDPR 私隱法規要求，Meta 在 2024 年便曾因此暫停一項幾乎完全相同的 AI 訓練計劃，直到監管機構首肯後才恢復執行。倘 Twitch 在歐盟地區未有調整做法，不排除日後同樣面對監管機構質詢。

來源：The Register