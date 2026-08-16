日本 Google Store 表參道正式開幕 AI 造手信、推限定周邊

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Google 於 8 月 13 日下午 2 時在東京涉谷區商業設施「東急廣場表參道 Omokado」正式開設直營店「Google Store 表參道」。這是 Google 設於美國以外首間直營旗艦店，亦是全球第 11 間 Google Store。店舖面積達 1,158 平方米，橫跨地庫至 2 樓共 3 層，面積超越美國現有分店。有日媒ITMedia近日就採訪了這間新店。

店舖選址與設計理念

Google Store 表參道位於原宿站附近，正對明治通與表參道交界神宮前交叉點。店舖屬東急廣場表參道「Omokado」臨街位置，訪客可從外部直接進入，毋須經過商場入口。店舖外觀以木材為主調，配合單點式「G」標誌招牌，設計期望在鬧市中營造閒適氛圍，並與表參道街景自然融合。

今年正值 Google 進駐日本市場 25 周年，官方形容表參道店是回饋日本用戶社群多年支持重要項目。店舖提供產品體驗與銷售、面對面技術支援、店內維修及工作坊等多項服務。

1 樓：產品展示與試玩

踏入 1 樓，率先見到 Google Store 首次舉辦特別展覽「California Dreaming: Landscape of Colors 2026」。展覽以粉紅沙漠、綠色苔蘚、黑岩等自然景觀為背景，展示不同顏色 Pixel 手機及 Google Pixel Watch，呈現 Google 硬件設計理念。展場天花亦飾以綴花樹木，配合天然木材裝潢，營造溫暖氛圍。

穿過裝置藝術後就是產品展示區，大型木製長桌上陳列 Pixel 全系列產品供自由試玩，包括最新發布 Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL，以及摺疊手機 Pixel 11 Pro Fold、基礎版 Pixel 10a，還有 Pixel Watch 及 Pixel Buds Pro 等穿戴裝置。開幕活動正值 Google 剛發布 Pixel 11 系列新機，Pixel 11 Pro Fold 香港未公布定價，日本官方售價為 279,900 日圓起（約港幣 13,995 元），512GB 版本售 299,900 日圓（約港幣 14,995 元），Pixel 11 售價則為 136,800 日圓起（約港幣 6,840 元）。

展場亦設有配對機身顏色手機殼、耳機及手錶帶陳列桌，以及介紹 Pixel 相機獲獎紀錄與變焦性能專區。專區透過模擬實際使用場景呈現產品規格，而非單純列出參數表。店內亦設有配件專區，一整幅牆展示各款 Pixel 手機殼，並設有可試戴 Pixel Watch 及 Fitbit 手帶專屬體驗區。

店舖限定推出「Recrafted by Google Pixel」系列，將 Pixel Watch 錶帶物料循環再造，製成手機掛繩及吊飾。系列共有 6 款設計，每件售價 5,500 日圓（約港幣 275 元），部分款式具防跌實用功能，部分則屬純裝飾用途。

2 樓：AI 體驗

2 樓為體驗樓層，中心設施是沉浸式體驗工作室「Pixel Studio」。工作室入口設有名為「Pixel Portal」大型互動閘門，會因應訪客動作令畫面上沙粒浮動反應。

當中最矚目是主打可將 AI 生成內容帶走「手信」體驗區。「Gemini Booths」半密室拍攝間讓訪客依畫面指示擺姿勢拍照，再由圖像生成 AI「Nano Banana」將相片轉化成獨特風格作品。系統提供櫻花木版畫風、秋葉原電器街風及毛絨公仔吊飾風等 6 種風格，訪客可從中選 3 款。同一張自拍相片會因應風格化身成截然不同浮世繪或公仔造型。完成後訪客可即場印製成直長相紙帶走，亦可取得電子檔案，全部免費。

另一個「Avatar Station」讓訪客先選擇「Street」、「Cute」或毛絨公仔等風格，再對著設置好 Pixel 手機拍攝自拍照。Gemini 會在 20 至 30 秒內生成具立體感公仔或人偶造型頭像，並保留使用者臉部特徵、眼鏡及服裝細節。成品可製成實體「身份證」卡片或電子檔案帶走，同樣全部免費。

其他體驗設施包括「120 x Zoom」大型顯示屏，讓訪客親身感受 Pixel 11 Pro 系列超解像變焦技術可達 120 倍放大效果。「Project Genie」體驗區則讓訪客透過 Pixel 手機輸入文字提示，即時生成 3D 虛擬空間並以手掣自由探索，例如輸入「原宿河流」或「白色紙飛機」等指令，即可生成對應場景。

2 樓亦設工作坊專區，配備大型屏幕及石頭造型梳化座位。店方計劃定期舉辦教學工作坊，內容涵蓋 Google 最新服務使用方法，以及 AI、Pixel 與創意結合主題活動。官方精品專區出售多款 Google 粉絲向精品，包括印有「I’m feeling lucky」筆記簿、搜尋框設計文件套、Chrome 離線畫面經典「恐龍」貼紙、YouTube 標誌毛絨小袋，以及表參道店限定手提袋、文具及富日本文化特色餐具。

地庫 1 層：維修支援與休息空間

地庫 1 層由設計師寺山紀彥創作藝術裝置迎接訪客，官方表示未來其他分店亦會延續在店內加入藝術元素方針。整層以可持續發展為主題，設計沉穩，核心設施是掛有「Here to Help」標誌客戶支援中心。中心提供店內維修、初始設定協助及店取服務，個人諮詢區以布簾隔開，確保訪客私隱。

樓層深處設有圓弧形梳化休息區，任何人均可自由使用，亦兼作維修諮詢等候區。可持續發展主題延伸至展覽牆面，展出拆解後 Pixel 內部零件、維修工具及回收物料樣本，介紹 Pixel 維修再生流程及稀土回收物料應用等舉措。

Google Store 表參道 3 層樓面分別承擔產品展示、AI 體驗與售後支援角色。訪客可在 1 樓觸摸實機及配件，在 2 樓體驗最新 AI 技術並帶走生成相片與頭像，在地庫享用維修諮詢及休息服務，享受集產品銷售與 Google AI 技術體驗於一身空間。店舖每日營業時間為上午 10 時至晚上 8 時，開幕日起首 1,000 名到店訪客可獲贈限定紀念品，包括扇子及手提袋等組合。

資料來源：ITmedia