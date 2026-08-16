Microsoft AI 吉祥物 Mico 說再見　作為語音助手推出不足一年

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Microsoft 最近宣佈動畫角色 Mico 將於 8 月 18 日退出 Copilot 語音對話介面，由推出到轉型僅得不足一年，這個決定與消費版及商業版 Copilot 應用程式合併同步公佈，官方形容 Mico 未來會轉投教學功能 Learn Live，擔任引導式導師角色。

推出未夠一年 官方親自解畫

Mico 於 2025 年 10 月隨 Copilot Fall Release 首次登場，官方形容其設計「富表達力、可自訂顏色、溫暖」，能夠透過動畫及變色回應用戶語氣，並在語音對話模式中預設顯示，不足一年後，Microsoft 在官方聲明中承認：「Mico 讓我們了解到溫暖、表達力，以及人們想如何與 AI 對話，這些心得將繼續影響 Copilot 未來發展方向。」Microsoft 同時指出：「Learn Live 才是這個角色最有發揮空間之處，補習環節可以令 Mico 有更多回應與教學機會。」轉型後，用戶仍可用語音與 Copilot 對話並得到回覆，但不會再見到 Mico 的動畫反應。

Learn Live 補習功能 主打蘇格拉底式提問

Mico 轉投的 Learn Live 屬於語音導向的學習模式，設計理念源自蘇格拉底教學法，即透過提問一步步引導學生自行推論，而非直接提供答案，功能配備互動白板，方便解釋數學題、練習外語或溫習複雜概念，亦設有記憶模式記住學生前一日溫習內容，以及最多 32 人同時參與的小組學習功能。Microsoft 早在推出 Learn Live 時已強調，這個模式期望能仿效真人補習老師的教學方式，而非簡單機械式問答。

擬人化 AI 角色 難逃 Clippy 式命運

有分析指出，Mico 只是 Microsoft 歷代擬人化虛擬助手其中一個，命運與前輩相似，1997 年隨 Office 97 登場的迴紙夾助手 Clippy，雖然一度成為文化符號，但因不斷彈出無關提示惹用戶反感，到 2001 年 Office XP 推出時已被預設關閉，2007 年正式除名。

之後的 Cortana 命名自《Halo》遊戲角色，2014 年先在 Windows Phone 登場，翌年登陸 Windows 10，最終同樣因反應冷淡逐步退場，2024 年完全停用。更早期的 Microsoft Bob 於 1995 年推出，同年已被市場淘汰，報道形容 Mico 這次「未夠一年就被調職」的速度，甚至比 Bob 當年更快。

有分析質疑角色設計反削弱效率

Mico 推出後亦引來設計理念上的討論，有 UX 設計師撰文分析指出，賦予 AI 擬人化角色可能令用戶產生不必要的「顧慮心理」，例如因為覺得角色「已經好努力」而下意識簡化提問，或者避免提出複雜、坦率的要求，反而削弱 AI 助手原本應有的效率與客觀性。行政總裁 Satya Nadella 曾承認，包括 Cortana 在內的語音助手過往表現「蠢得像塊石頭」，顯示公司內部對這類擬人化介面的實際效益一直有所保留。

來源：The Register