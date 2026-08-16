Netflix 再關閉兩間遊戲工作室　全力押注電視派對遊戲

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Netflix 宣佈關閉旗下兩間遊戲工作室 Night School Studio 及 Moonloot Games，反映公司進一步將遊戲業務重心轉向電視串流派對遊戲及主流大眾向作品，捨棄過去以手機獨立遊戲為主的方向。

兩間工作室背景

Night School Studio 是 Netflix 於 2021 年收購的洛杉磯遊戲工作室，代表作為懸疑冒險系列《Oxenfree》，收購前工作室已憑《Oxenfree》及黑色幽默作品《Afterparty》建立口碑，加入 Netflix 後推出《Oxenfree II: Lost Signals》，並在 2025 年推出與劇集《黑鏡》聯乘的手機遊戲《Thronglets》。工作室最新作品《Unhinged》是一款 30 分鐘第一人稱恐怖遊戲，可透過電視串流，並以手機作為控制器，於 6 月 30 日推出，即距離工作室宣佈結業僅約 6 星期。

值得留意的是，Netflix 聯席行政總裁 Greg Peters 在較早前與投資者的財報電話會議中，曾特別讚揚《Unhinged》的表現「數字非常理想」，形容其為公司電視遊戲策略的成功例子，惟短短數星期後，公司即裁撤工作室，反映 Netflix 遊戲業務決策節奏轉變迅速。

至於另一間結業工作室 Moonloot Games 則是 2022 年在芬蘭赫爾辛基成立，主力開發原創手機遊戲，惟至今仍未推出任何作品，Netflix 發言人表示：「我們認為可以在遊戲業務上運作得更具策略性及效率，因此正對業務作出組織性調整，以配合這些優先方向」，公司同時將裁減內部遊戲團隊的部分職位，惟未透露確實裁員人數。

連續多年收縮工作室版圖

今次結業並非單一事件，而是 Netflix 遊戲業務近兩年持續收縮自家工作室的延續，公司在 2024 年 10 月已關閉由前 Call of Duty 及 Halo 開發者領軍的 Team Blue，原意是開發高規格第一人稱遊戲。2025 年 10 月，Netflix 又關閉負責《魷魚遊戲：解放》（Squid Game: Unleashed）的 Boss Fight Entertainment，同樣是在 Peters 公開讚揚該作品表現之後不久發生。同年 12 月，Netflix 亦將休閒模擬遊戲工作室 Spry Fox 出售回其創辦人，惟繼續以發行商身份參與新作《Spirit Crossing》的手機版本。

隨著 Night School 及 Moonloot 相繼結業，Netflix 目前僅剩一間第一方工作室，即同樣位於赫爾辛基的 Next Games，主力製作《Netflix Minigolf》、《Netflix Puzzled》及《Boggle Party》等電視向派對遊戲，加上一支與外部開發商合作的內部團隊。

策略轉向電視派對遊戲

Netflix 遊戲業務的轉向早於 2025 年中已現端倪，公司當時表明未來集中發展 4 大方向：兒童向遊戲、多人派對遊戲、敘事類遊戲，以及具主流吸引力的作品（例如授權聯乘及大眾化原創遊戲）。同期，Netflix 亦於 2025 年 7 月一次過下架逾 20 款手機獨立遊戲，包括曾獲好評的《Hades》及《Monument Valley》系列作品，理由是配合遊戲庫存的定期更新策略。

自 2025 年尾起，Netflix 全力加碼發展雲端電視派對遊戲，主打《Boggle》、《Pictionary: Game Night》及《LEGO Party!》等作品，玩法是將遊戲畫面串流至智能電視，再以手機掃描 QR code 作為控制器，無需下載安裝，今年 1 月的財報電話會議上，Peters 形容雲端電視遊戲是公司「一大優先項目」，並指目前約三分之一 Netflix 會員已可使用相關功能，當中約一成用戶曾試玩。

這個策略某程度上已見成效，Netflix 用作連接手機與電視的「Netflix Game Controller」應用程式，今年 4 月一度登上美國 App Store 免費榜首位，一星期內錄得逾 100 萬次下載，甚至超越 ChatGPT 及 Claude 等人工智能應用程式，反映派對遊戲功能吸引大量用戶下載嘗試。分析指出，這款控制器應用完全免費、不涉任何直接收入，某程度上正正說明 Netflix 遊戲業務現階段的定位——並非獨立賺錢項目，而是加強會員黏著度的輔助工具。

Netflix 發言人強調：「遊戲繼續是我們擴展娛樂內容多元性的機會」，惟今次結業或再度引來外界對公司遊戲業務前景的質疑，尤其在缺乏具體新項目公佈的情況下，難以扭轉外界觀感。

來源：Game File