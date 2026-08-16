OpenAI Sam Altman：大學讀 4 年太久 兩年正好夠

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OpenAI CEO Sam Altman 近日表示自己大學只讀兩年恰到好處，認為現時 4 年制大學未必再有必要。《Business Insider》在 8 月 15 日報道指出，Sam Altman 在一場為科技實習生舉辦峰會中分享讀書及創業心得。

讀兩年已夠 多讀無益

Sam Altman 直言兩年時間內已學到很多知識，若再繼續留在學校額外得益只會遞減。他形容多讀兩年大學「不會有多大價值」，認為世界發展至今大學或許不需要讀這麼久。他同時亦承認大學仍然提供不少好處，讓人認識朋友並開始獨立生活，也能親手參與專案計劃。

Sam Altman 在 2005 年於 Stanford University 就讀兩年電腦科學後退學，與人共同創辦位置分享應用程式 Loopt。Loopt 後來成為 Y Combinator 首批孵化項目之一，並在 2012 年以 4340 萬美元（約港幣 3.39 億元）售予 Green Dot Corporation，Sam Altman 由此踏上創業投資路，後來出任 Y Combinator 總裁並於 2019 年起執掌 OpenAI。

Sam Altman 表示自己很滿意當年選擇，只是人生不可能重新再做一次同一個實驗。他指現時認識很多根本沒上過大學而照樣發展得很好人士。

導師 Peter Thiel 早已鼓勵年輕人棄大學

類似觀點在科技界並不罕見。Sam Altman 導師及 PayPal 聯合創辦人 Peter Thiel 長期支持年輕人放棄傳統大學路。Peter Thiel 於 2011 年創立 Thiel Fellowship，鼓勵 22 歲或以下年輕人完全不讀大學或至少暫時休學，投身創業或研究專案。

主辦方近年大幅上調獎學金計劃資助金額，由 2024 年 10 萬美元加至 2026 年度 25 萬美元（約港幣 195 萬元），每年約有 20 人獲選。Sam Altman 本人亦有資助類似性質專案，被形容為「大眾版 Thiel Fellowship」。

起步階段可以多線發展

談到過去同時兼顧 OpenAI 與其他事務經歷，Sam Altman 認為要求初出道者從一開始只專注單一專案並非好建議。他解釋剛開始時同時做幾個專案完全沒問題，因為當時未知哪個會成功，也未知自己最終會對甚麼感興趣及甚麼真正適合自己。

他強調真正錯誤是當已經確定最堅定看好方向後，仍不願放下其他事情。到了那個時候就應該擺脫其他專案並全力投入。

資料來源：Business Insider、IT之家