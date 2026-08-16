美國擬逼 35 國選 AI 陣營　美國中國二揀一否則可能被杯葛

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美國國務院一份未署日期的內部信件草稿顯示，華府準備要求 35 個簽署「AI Opportunity Statement」的國家在美國主導的 Pax Silica 與中國主導的框架之間作出選擇，警告同時參與中方倡議者可能被排除於美方 AI 聯盟之外，哈薩克是目前唯一已知同時加入兩方陣營的國家，成為信件焦點。

路透社早前引述一名美國官員及一份內部文件報道，指國務院起草的信件措辭強硬：「要成為一切的一部分，便等於甚麼也不是。」信件又指，簽署 Pax Silica Declaration「不只是一項會員訂閱，而是一項承諾」，呼籲各國「審慎選擇」，國務院回應時，只表示不評論「據稱外洩的內部文件」。

Pax Silica 涵蓋礦產晶片供應鏈

Pax Silica 由美國經濟事務副國務卿 Jacob Helberg 於 2025 年 12 月推出，目標是圍繞關鍵礦物、能源、先進製造、半導體、AI 基建及物流，建立盟友與可信任夥伴之間的經濟安全共識，今年 6 月第二屆 Pax Silica 峰會後，簽署方由 14 個增至 24 個，新增阿根廷、智利、哥斯達黎加、薩爾瓦多、歐盟、德國、希臘、哈薩克、荷蘭及巴拿馬。7 月底意大利亦正式加入，令名單維持在 24 個經濟體，台灣則以聯合聲明形式認可原則，屬非簽署參與方。

信件寄出對象則是範圍更廣的「AI Opportunity Statement」 35 個簽署方，當中包括亞美尼亞、巴林、丹麥、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、紐西蘭、巴拉圭、波蘭、葡萄牙及土耳其等未加入 Pax Silica 正式框架的國家，簽署此聲明只屬象徵性支持與美國在 AI 模型、晶片及關鍵礦物範疇建立「共同目標」與「共同願景」，並無法律約束力，這正是美方新信件試圖收緊的漏洞。

哈薩克成為測試案例

哈薩克 6 月獲美方高調歡迎加入 Pax Silica，國務院當時形容其為首個加入的中亞國家，擁有先進科技與半導體製造所需的重要礦產儲備，包括稀土，哈薩克同時是唯一已知加入中方 WAICO 的 Pax Silica 成員國，令華府意識到單一國家可以在礦產供應上「腳踏兩船」。中國過去曾利用其在關鍵礦物的近乎壟斷地位，在關稅戰中作反制手段，這正是美方最擔心的情景。

中國以 WAICO 對抗

中國國家主席習近平 7 月 17 日在上海世界人工智能大會開幕禮上，宣布成立 World AI Cooperation Organization（簡稱 WAICO），總部設於上海，翌日簽署成立協議的 29 個國家中，包括俄羅斯、白羅斯、塞爾維亞、古巴、巴西及委內瑞拉，另加 10 個非洲國家與 12 個亞洲國家，幾乎全屬 Global South 國家陣營，並非直接搶奪美方歐洲盟友。習近平形容 WAICO 是「世界人工智能發展史上的里程碑」，並承諾向 BRICS、ASEAN、拉丁美洲及非洲聯盟國家提供 AI 培訓及設立合作中心。

值得留意的是，路透社同時報道，北京正考慮限制海外存取部分領先 AI 模型，反映中國推廣開放權重技術之際，國家安全考量仍然存在張力，一名熟悉美方立場的人士表示，美國「AI Opportunity Statement」與中國 WAICO 之間重疊極少，顯示大部分靠向華府框架的國家並未同時認可北京倡議，哈薩克屬於例外。

歐洲多數靠向美方陣營

歐洲國家在美國「AI Opportunity Statement」 35 個簽署方中佔相當比例，包括丹麥、愛沙尼亞、德國、希臘、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、瑞典、土耳其及英國，當中德國、希臘、荷蘭、挪威、瑞典及英國更已正式簽署 Pax Silica Declaration，成為 24 個核心成員之一。反而中國 WAICO 的 29 個成員以 Global South 國家為主，幾乎沒有歐洲國家身影，顯示美中 AI 角力目前的地緣分佈，是歐洲整體靠向華府，而中國陣營則集中拉攏發展中國家。

來源：Reuters