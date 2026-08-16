美國年輕人集體不信任 AI 巨頭 Alex Karp不信任率高達 81% 居首

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CNBC 與 Generation Lab 新調查發現，18 至 34 歲美國年輕人對 AI 戒心加深，不信任情緒延伸至 Elon Musk、Sam Altman 及 Mark Zuckerberg 等大舉投資 AI 企業高層。調查列出 9 名 AI 行業重要人物，詢問受訪者是否相信他們日後會負責任處理 AI 問題，結果無人獲正面評價。

逾七成受訪者不信任主要 AI 領袖

調查訪問 1,088 名美國人，發現 45% 受訪者認為 AI 為職業發展帶來負面影響，僅 10% 認為有幫助。調查同時要求受訪者評分 9 名 AI 領袖信任程度。Palantir 行政總裁 Alex Karp 不信任率高達 81%，是名單中表現最差一人。Palantir 董事長 Peter Thiel 則以 79% 不信任率緊隨其後。

Alphabet 行政總裁 Sundar Pichai 與 Anthropic 行政總裁 Dario Amodei 不信任率均約 75%。OpenAI 行政總裁 Sam Altman、Meta 行政總裁 Mark Zuckerberg、NVIDIA 行政總裁黃仁勳及 SpaceX 行政總裁 Elon Musk 不信任率皆約 70%。Microsoft 行政總裁 Satya Nadella 表現相對較佳，但仍有 65% 受訪者表示不信任。

年輕人普遍要求監管 AI 發展

調查詢問受訪者應由誰監管 AI，當中 40% 認為聯邦政府應制定規則，36% 支持交由獨立專家機構處理，僅 8% 認為 AI 不應受監管。針對數據中心建設議題，60% 受訪者認為建設速度必須放緩，支持加快建設僅佔 15%。年輕人對 AI 產業疑慮亦反映於美國經濟前景看法，近 80% 受訪者對美國經濟現況感負面，同時 46% 對民主社會主義持正面看法，顯示不信任情緒與廣泛經濟焦慮交織。

Axios 與 Generation Lab 同期進行另一項調查訪問 1,075 名 18 至 34 歲美國人，發現 27% 受訪者稱自己或親友曾因僱主改用 AI 而失業。Gallup 過往數據顯示，18 至 29 歲群體完全不信任 AI 比例於一年內由 29% 升至 41%，反映年輕人對 AI 不信任並非一時情緒，而是持續加深趨勢。

資料來源：IT之家、TechRadar、CNBC