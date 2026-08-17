政府引入 AI 重組流程 幾日工序縮至幾小時 部分牌照審批最多快九成

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政府人工智能效能提升組公布，已促成並落實首批共 30 個效能提升項目，涉及 13 個政府部門，分階段由今年年中起陸續應用，部分項目更可將審批或輪候時間縮減九成。政務司副司長卓永興表示，首批項目展現跨部門推展人工智能潛力，目標今年內於 100 個政務環節應用 AI，並在 2027 年底前增加至不少於 200 個。

▲ 政府新聞處圖片

首批 30 項目涵蓋 10 個旗艦項目

卓永興今日出席由數字政策辦公室舉辦「『AI+』政務：業界如何助力政府重塑公共服務思維」交流活動時公布，首批 30 個效能提升項目中，有 10 個影響力較大的旗艦項目，涵蓋人工智能環評報告、運輸牌照、康體設施、食物業牌照、環境衛生及投訴處理等與市民和企業息息相關政務環節。他指出運輸署及食環署部分牌照申請個案，審批或輪候時間可縮減達九成。

提升組另有項目透過 AI 技術重組工作流程，將內部工序處理時間由原本數日壓縮至數小時，個案分流或分析時間亦縮短一半以上。卓永興表示不同部門雖然職能各異，但不少日常工作場景其實有相似之處，一個方案若在首試部門成功落實，相關經驗、技術和推行模式便可經調適推展至其他部門和相近業務場景。

成立 AI 項目專隊 業界技術合作推進

卓永興提到提升組尤其聚焦改良市民申請和輪候公共服務流程、加快部門審批和處理投訴效率、加強數據分析，以及精簡文書工作，期望能以 AI 推動政府工作加速、提量、提效、提質。他又指項目推展有賴各部門支援，提升組成立由數字辦及政府統計處 AI 與數據科學專家組成的「AI 項目專隊」，聯同市場龍頭 AI 企業以技術合作夥伴形式協助部門推進項目，確保 AI 應用切合實際運作需要並緊貼市場趨勢，這種部門與業界專家攜手的合作模式，相較傳統由部門主導方式更具創意和成效。

他強調目標是於今明兩年將項目落實，又指項目能夠在短時間內推出，體現政府推動數智化轉型的決心和執行能力。

目標明年底增至 200 個應用環節

首批項目將分階段由今年年中起至明年推出。除了已公布 30 個項目外，提升組亦推廣各部門在日常政務應用 AI 工具，目標今年內支援 100 個政務環節應用 AI，並在 2027 年底前增加至不少於 200 個。卓永興表示 AI 價值在於協助同事從重複繁瑣工序中釋放人力，讓公務員投放更多精力於服務市民及數據為本的工作，政府會繼續貫徹以民為本方針，讓市民和企業切實感受數智化轉型帶來的便利和效益。

提升組去年成立 邀業界代表任副組長

人工智能效能提升組源自去年《施政報告》，由行政長官李家超提出成立，期望能統籌和指導政府部門有效應用 AI 技術、研究重組工作流程，以及推動部門進行科技革新。提升組由卓永興擔任組長，創新科技及工業局局長出任副組長，數字政策專員為秘書長；為引入市場新思維，立法會議員（科技創新界）邱達根去年 12 月獲委任為副組長，任期至 2027 年 12 月 17 日。卓永興歡迎有關委任時稱，隨政府加快推動人工智能應用，借助業界意見尤其重要，邱達根自 2022 年出任科技創新界立法會議員，對推動科技採用、AI 應用及智慧城市發展有獨到見解，將為提升組帶來新視角及前線市場經驗，協助以 AI 賦能推動部門科技革新。

提升組於去年 10 月 30 日舉行首次會議，商討工作計劃和時間表。卓永興又表示數字辦已推出網上 AI 培訓課程，加強公務員隊伍運用 AI 能力，讓公務員與時並進，成為推動智慧政府建設的力量，並持續提升治理效能和公共服務質素。

資料來源：香港電台