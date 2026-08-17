傳 Apple 罕有為中國自研 AI 阿里巴巴全力技術支援

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Apple 一直依賴中國本地企業模型為當地 iPhone 提供人工智能功能，但路透社引述 3 名知情人士報道，Apple 已為中國市場訓練專屬大型語言模型，並獲阿里巴巴技術支援，打破過往做法。這款模型將令 Apple 成為首間獲北京批准在中國提供自家專屬 AI 模型的外國企業。

雙軌策略應對監管

知情人士透露，Apple 這款自家訓練模型未曾對外公開，反映公司希望對中國市場 AI 體驗擁有更大掌控權。Apple 目前於美國本土市場將自家技術與 Gemini 和 ChatGPT 結合，但兩款模型均未能在中國提供服務，故 Apple 過往只能倚靠中國企業模型應付當地生成式 AI 需求。

路透社形容，Apple 部署代表外國企業罕見於中國市場採取「雙軌策略」，一方面訓練自家模型，一方面同時與本地企業合作，藉此應對中國嚴格監管要求。這種做法讓 Apple 在美中兩國就 AI 技術關係日趨緊張之際，仍能與中國科企建立合作。

監管審批歷時兩年終獲批

Apple 與阿里巴巴合作早於 2025 年 2 月已獲確認，當時阿里巴巴主席蔡崇信在杜拜世界政府峰會上表示，Apple 接觸過多間中國企業，最終選擇與阿里巴巴合作，借助其 Qwen AI 技術強化 iPhone 功能。

經過近 2 年審批程序，中國網絡安全監管機構「國家互聯網信息辦公室」（CAC）於 2026 年 7 月 15 日正式批出牌照，批准 Apple 生成式 AI 服務登陸中國，連同 Samsung、Huawei、OPPO、vivo、小米及中興等共 7 個裝置 AI 服務同批獲批。官方通告顯示，今次牌照僅適用於 iPhone 型號，並未明確 iPad、Mac 等其他 Apple 裝置是否同樣涵蓋在內。

阿里巴巴發言人其後向 SCMP 表示，Qwen 大型語言模型將整合至 iOS、iPadOS、macOS 及 visionOS 各系統 Apple Intelligence 體驗當中，讓用戶可使用文字及圖像生成等功能；百度發言人亦確認正與 Apple 合作，為中國版 Apple Intelligence 開發相關 AI 功能。

中國市場對 Apple 舉足輕重

中國市場對 Apple 業績表現至關重要，佔公司收入相當大比例。過往 Apple Intelligence 未能在中國 iPhone 上使用，一直被視為拖累當地銷售因素，不少消費者轉投內置 AI 助手的本地品牌，包括 Huawei 及小米。Apple Intelligence 預料將於未來數月隨 iOS 系統更新在中國正式推出。

資料來源：Reuters