《牛來》爆紅引假帳號冒認 導演稱會在往後創作反思改善

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內地動畫電影《牛來》因畫面與劇情引發網民二次創作，帶動票房及排片急升。官方近日表示，多個社交平台出現冒充製作團隊的帳號，部分帳號發布不實資訊甚至進行商業活動，提醒觀眾只追蹤指定官方帳號。

官方列出認證帳號

《牛來》官方聲明指出，團隊只在 Douyin、Weibo、微信公眾號及 Xiaohongshu 設有官方帳號，帳號名稱均為「牛來電影官方團隊」。除上述認證帳號外，其他平台上以電影或團隊名義運作的帳號均屬冒充，所發布內容不代表片方立場。片方提醒觀眾提高警覺，避免受未經授權內容誤導，亦要小心任何以《牛來》名義進行的商業招攬。官方表明會保留追究冒用者法律責任的權利。

熱潮推高票房排片

《牛來》於 8 月 5 日上映，首 10 日累計票房約 7,700 元人民幣（約港幣 HK$8,316）。影片片段在社交平台流傳後，網民批評其動畫建模與敘事表現，卻吸引觀眾帶着獵奇心態購票，戲院亦迅速增加場次。

截至 8 月 16 日，公開數據顯示全國排片已增至 11,956 場，較最低的 6 場多逾 1,900 倍；上海、北京和深圳成為當日票房較高城市。不同票房平台更新時間不一，累計票房與排片數字會持續變動。目前票房已突破 250 萬。

導演稱會反思改善

導演信雨萌表示，《牛來》由她與母親花 5 年逐步完成，沒有大型製作團隊或充裕資金。她承認作品跟成熟院線動畫相比仍有不少粗糙與不足，已仔細閱讀各種批評，將在往後創作中沉澱和學習。

資料來源：cnBeta