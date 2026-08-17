抖音主播扮單身吸金 騙3男近3000萬打賞 求愛反面終遭起訴詐騙

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內地一名擁有近 200 萬粉絲的抖音女主播，遭海南檢察機關以詐騙罪提起公訴。檢方指控她隱瞞已婚並育有子女的事實，虛構單身未婚人設，誘使 3 名已婚男粉絲送贈高額虛擬禮物，累計金額約 2,500 萬元人民幣（約港幣 2,825 萬元）。案件起因是其中一名長期打賞的企業法人男粉絲求愛不遂後報案，期間雙方一度復合再分手。案件現正進行一審審理，尚待法院判決。

檢方指控人設造假

海南省人民檢察院第一分院起訴書指出，2019 年 4 月至 2020 年 11 月期間，魏瑩利用在抖音擔任主播的便利篩選目標人群，再繞過直播平台，透過微信與粉絲建立私下聯繫。她涉嫌虛構單身未婚人設，隱瞞自己已婚、已育及懷孕事實，以建立戀愛等曖昧關係為由，誘使鄭某人、丁某升及邢某彬 3 名已婚受害人到直播間送贈高價值虛擬禮物，分別涉及 500 萬元人民幣（約港幣 565 萬元）、500 萬元人民幣（約港幣 565 萬元）及 1,500 萬元人民幣（約港幣 1,695 萬元），合共 2,500 萬元人民幣（約港幣 2,825 萬元）。檢方認為魏瑩以非法佔有為目的，令受害人誤信可與她建立戀愛關係並騙取巨額財物，觸犯內地《刑法》第 266 條。

企業法人男粉追求被拒 兩年後報案

案中關鍵人物邢某彬自 2019 年 10 月起觀看魏瑩直播並持續大額打賞，雙方隨後交換微信展開私訊往來。企查查資料顯示，邢某彬曾任海南現代科技集團有限公司法定代表人，目前關聯 14 間企業，並擔任其中 9 間企業的法人代表。

2020 年 10 月，網民公開魏瑩已婚生子的身份，邢某彬向她求證後仍持續打賞。直至 2020 年底魏瑩打算重投娛樂直播，邢某彬態度轉變。家屬指邢某彬以「詐騙」相威脅，要求魏瑩答應與自己交往。遭拒絕後，邢某彬聯同另外兩名已婚粉絲鄭某人及丁某升，在 2022 年 5 月一同向海南文昌警方舉報魏瑩涉嫌詐騙，文昌警方同年 9 月正式立案偵查。2023 年 3 月，魏瑩遭刑事拘留，同月她與 3 名受害人簽署諒解書，同意向邢某彬退還 1,500 萬元人民幣（約港幣 1,695 萬元）、鄭某人 200 萬元人民幣（約港幣 226 萬元）、丁某升 150 萬元人民幣（約港幣 169.5 萬元），合共 1,850 萬元人民幣（約港幣 2,090.5 萬元）。事後魏瑩實際向邢某彬支付 200 萬元人民幣（約港幣 226 萬元），向鄭某人及丁某升各支付 15 萬元人民幣（約港幣 16.95 萬元）。同年 4 月，文昌檢方以證據不足為由不予批捕，魏瑩獲准取保候審。

取保候審期間一度復合 分手後案件重啟

家屬透露魏瑩在取保候審期間曾與邢某彬短暫交往。2024 年 8 月，邢某彬再度出具諒解書，表示打賞屬魏瑩正常工作範圍，其主觀惡意較輕。惟到 2025 年 2 月，兩人分手並爆發爭吵，邢某彬隨即以魏瑩「出爾反爾、沒有履行賠償承諾」為由，向檢方提交撤回諒解申請。同年 10 月，海南檢察機關重新對魏瑩提起公訴。案件已於 2026 年 1 月 15 日及 4 月 10 日兩度開庭，目前仍待一審判決。

家屬提出多項質疑

魏瑩母親邵女士強烈喊冤，強調女兒從未主動虛構婚姻狀況，粉絲打賞純屬自願行為。平台抽佣後，魏瑩實際從邢某彬打賞中獲利僅約 300 多萬元人民幣（約港幣 339 萬元），遠低於指控金額。邵女士亦指出女兒一直拒絕已婚男士邢某彬的追求，直言對方逼迫女兒在交往與坐牢之間二選一，但女兒不願介入他人婚姻。家屬提供的對話紀錄顯示，報案一方曾提及「可以敲詐她呀」、「多花點錢沒關係，萬一其中一個地方能立案」等字眼，質疑對方報案動機與管轄地選擇。辯護律師則指出，檢方將受害人增值「抖幣」的總額直接等同詐騙金額，欠缺平台定向交易數據與司法審計佐證，金額認定存在爭議。

案件雙方各執一詞，涉案打賞金額的真確性、主播實際所得與情感糾紛的法律定性，仍有待法院進一步審理釐清。

資料來源：界面新聞、津雲新聞／新浪財經、騰訊新聞、HK01