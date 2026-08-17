Google AI 生成大解禁 不再強制打「星號」開放移除 AI 生成內容浮水印

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之前如果用 Gemini 生成圖片或影片，右下角會出現一個 AI 星形浮水印。Google 宣布重大調整，未來用戶利用旗下 AI 模型生成圖片、影片或音樂時，可以手動移除畫面上可見浮水印。不過 Google 強調，底層隱形浮水印技術 SynthID 與 C2PA 中繼資料仍會強制保留，確保數碼內容溯源透明度。

可見浮水印變成選配設定

Google 負責 Gemini、AI Studio 及 Google Labs 的副總裁 Josh Woodward 在 X 發文說明，全新 Media Watermark 設定將在未來數日內陸續在 Gemini 應用程式及 Google 影片編輯工具 Flow 在網上推出，並預計不久後亦會擴展至 Google 搜尋。設定涵蓋 Google 旗下多款生成式 AI 模型，包括負責圖像生成的 Nano Banana、負責影片生成的 Omni，以及負責音樂與音訊生成的 Lyria。

用戶只需在 Gemini 應用程式內前往 Settings > Media Watermark，即可自行選擇開啟或關閉可見浮水印。過去 Google 期望讓大眾一眼辨識深偽及 AI 生成內容，會強制在素材角落加上標誌性閃爍星號作為視覺浮水印。然而對於將 AI 融入專業創作流程的創作者而言，標記卻成為妨礙構圖、破壞美感的痛點，亦是用戶反映最多的十大投訴之一。Josh Woodward 表示，Google 正嘗試在創作控制權與安全性之間取得平衡。

同時 Google 亦開源一套名為 Credentio 的工具庫，讓開發人員可以在自家應用程式中嵌入本地驗證機制，方便第三方平台自行檢測內容來源。

SynthID 與 C2PA 仍屬強制項目

雖然用戶終於可以移除畫面上的星號標誌，但並不代表 AI 生成內容會變得無跡可尋。Google 強調，切換開關不會影響隱形浮水印運作。透過 Google DeepMind 開發的 SynthID 技術，以及符合 C2PA 標準的中繼資料，AI 生成內容憑證依然會深度嵌入畫面像素或音軌之中。

Josh Woodward 明確表示：「就算移除可見浮水印，用戶依然可以用 Gemini 或搜尋功能，檢查一張圖片是否由 AI 生成」，反映 Google 並無因應這次調整削弱內容可追溯性。

SynthID 應用規模其實相當龐大。根據 Google 今年 5 月最新披露的數據，SynthID 累計已為超過 1,000 億張圖片及影片加入浮水印，並涵蓋 6 萬年份量的音訊內容。同一時間，Google 亦將 SynthID 內容檢測 API 擴展至 Google Cloud 的 Gemini Enterprise Agent Platform，並且獲得多間業界夥伴採用，包括 NVIDIA、OpenAI、南韓 Kakao 及語音技術公司 ElevenLabs。當中 NVIDIA 已將 SynthID 應用於旗下 Cosmos 基礎模型，而 OpenAI 則採取雙重驗證方案，同時結合 C2PA 中繼資料與 SynthID 浮水印，以提升內容驗證穩健性。

部分地區不設移除選項

Google 表示，全新設定不會在強制要求可見浮水印的地區推出。目前歐盟及南韓均已立法規管 AI 生成內容標示方式。歐盟《人工智能法案》第 50 條自 2026 年 8 月 2 日起生效，要求高度逼真、模仿真人或真實場景的 AI 合成圖像、影片及音訊，必須清晰標示為人工合成。南韓《人工智能基本法》則早在 2026 年 1 月 22 日已經生效，規定業者須為 AI 生成內容加上浮水印，對於難以辨別真偽的深偽內容，更必須採用人眼可見標示方式。

業界形成雙層驗證趨勢

現時生成式 AI 產業一直在「內容溯源透明度」與「創作者實用性」之間拉扯。Google 這次讓步，反映當前業界對防偽機制正逐漸形成共識，由過去單靠可見標記，轉向「前端交還創作者選擇權、後端交由技術溯源」的雙層做法。可見視覺浮水印雖然直觀，但容易被裁切或編輯移除，實際防偽效力有限；相較之下，SynthID 及 C2PA 等底層技術更難被篡改，更適合長遠承載內容溯源責任。

除 Google 外，Anthropic 早前亦因應歐盟新規，在 Claude 生成的文字及檔案中加入浮水印。隨着 OpenAI、NVIDIA 等業界主要參與者相繼採用 SynthID 或類似多層驗證方案，加上歐盟及南韓等地監管要求持續收緊，預期「可見標記選配、隱形驗證強制」模式，將逐步成為主要 AI 服務供應商的共同標準。

資料來源：Mashdigi、TechCrunch、InfoQ