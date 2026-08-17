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【評測】Honor Robot Phone 上手速評測 拍片穩定猶如穩定器 + ARRI 加持成色大進步

總分95
Honor Robot Phone拍攝穩定影片.
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  • 發佈日期
    2026-08-17
  • 閱讀時間
    28分鐘
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Honor
Robot Phone
9,999 人民幣（約 HK$11,635）/ 12,999 人民幣（約 HK$15,126）
查詢：Honor（3610 8888）
  • 處理器 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • 圖像處理晶片 Adreno 840
  • 記憶體 12GB / 16GB
  • 儲存空間 512GB / 1TB
  • 熒幕尺寸及規格 6.31 吋 2640 x 1216 解析度 120Hz 更新率 OLED
  • 相機 雲台相機：2 億像素 1/1.28 吋感光元件 f/1.6 三軸機械防震靈巧雲台主攝鏡；其他主相機：2 億像素 1/1.4 吋感光元件 2.7x 光學變焦 f/2.6 潛望式長焦鏡 + 5,000 萬像素 122 度 FOV f/2.0 超廣角微距鏡；前相機：5,000 萬像素 f/2.0 自拍鏡
  • 電池 7,060mAh 青海湖電池（支援 120W 有線快充 + 50W 無線快充）
  • 重量 約 248g
  • 優點
    • 機身紮實不算厚重外攜方便
    • 雲台相機造工實淨耐用
    • ARRI 合作研發相機成色表現大改進
    • 相機操作容易拍片超輕鬆
    • 影相拍攝效果均十分理想
    • 支援 LogC3 格式後製寬容度極高
  • 缺點
    • 只支援 IP54 防塵防水級數使用不太安心
    • 拍片時機身易發熱
    • 保護雲台相機膠蓋較「玩具」
平均分 95
  • 設計及手感 93
  • 熒幕 94
  • 相機 97
  • 功能 98
  • 性價比 95

日前，Honor 就在中國市場發佈了全球首部機械人手機 Robot Phone 這部話題性十分高的創新手機，而 Edward 亦有幸試玩了這部機械人手機一會兒，現在就為大家分享一下初步使用體驗吧。

金屬機身不算太厚重

先說設計吧，今次 Honor 推出的 Robot Phone，設有星軌銀及月影灰兩種配色選擇，而全機就採用金屬一體化設計，角位採用 R3 大弧度圓角，機邊亦有微弧設計，加上機身厚度及重量分別只有 9.59mm 及約 248g，不算十分厚及重，而且熒幕不大令機身偏細小，單手握機操控手感算是不錯，唯一是雲台相機畢竟有一定重量，所以機身難以避免會出現頭重尾輕之感。此外，機背採用兩截色設計，與 iPhone 有點相似，當然它最重點的功能：雲台相機，更一整個均採用鈦合金物料製造，既輕而且耐用，後文筆者會再詳述。不過大家要留意的是，Robot Phone 畢竟內建了可升降的雲台相機，所以它的防塵防水級數只達到 IP54 生活防水，使用時大家就要小心一點了。

手持Honor Robot Phone展示手機屏幕.

▲這就是 Honor 最新推出的 Robot Phone，如果沒有升出雲台相機，從正面看真的與一般小熒幕手機分別不大。

Honor Robot Phone 手持展示.

▲機身採用全金屬一體成形設計，機邊加入了直紋紋理，手感十分不錯。

Honor Robot Phone 手機背面細節圖.

▲機背支援磁吸充電的部分同樣加入了直紋，而且採用了雙截材質設計。

Honor Robot Phone 拍攝展示.

▲拿來 iPhone 17 Pro Max 比較，設計上確實有幾分相似。

Honor Robot Phone 上手測試拍片穩定性.

▲機身右側設有音量鍵及電源鍵。

Honor Robot Phone 手持展示. Honor Robot Phone底部接口與揚聲器.

▲機頂及機底均設有內置喇叭，而機底亦設有 USB-C 插槽及 SIM 卡槽。

Honor Robot Phone 內部零件展示. Honor Robot Phone 內部零件展示.

▲當日發佈會現場亦展示了機內零件 tear-down。

Honor Robot Phone拍攝，展示其穩定拍攝功能.

▲隨機亦附送專屬的支架保護套。

雲台紮實有機制防誤操作

Honor Robot Phone 最大的特點，正如前文所言一定是它的可升降的雲台相機。它整個雲台完全採用了航天級鈦合金架構，加工精度達到 0.005mm，轉動間隙亦小至 0.4mm，而且相比一般雲台，機體縮小 34%，扭矩密度提升 44%，令它可以成為最細小靈巧的雲台架構。此外，它亦採用了 Honor 之前已應用在摺機的 2100MPa 盾構鋼，在 0.5cm3 空間內堆疊了 43 個零件，而且擁有 5 級變速效果。而雲台內核亦採用了高性能釹鐵硼稀土材料，令它的最大扭矩密度可高達 120Nm/L，Edward 測試時確實發現雲台無論是旋轉還是翻轉均十分流暢，完全沒有「窒」的情況出現。另外，它亦設有一塊膠蓋保護雲台相機，用家需要打開才可以翻出或收藏鏡頭，而且它設有防誤操作機制，如果大家在翻出或收藏鏡頭時沒有滑開這塊保護蓋，系統會自動感應到並停止雲台相機轉動，設計十分體貼。不過這塊保護蓋只是一塊薄膠片，而且比較鬆動，滑動時感覺會有點「玩具」。

Honor Robot Phone 高端攝影手機.

▲Robot Phone 的雲台相機收藏在機背上方的膠蓋內。

Honor Robot Phone拍攝穩定清晰.

▲膠蓋滑動較鬆有點「玩具」感，不過要向旁滑動到盡頭後，才可以開關雲台相機。

Honor Robot Phone 展示穩定拍攝功能. Honor Robot Phone 高質素拍攝穩定器功能.

▲當雲台相機升出時熒幕會出現動畫，之後就可以使用了。

相機模組結構圖，展示不同部件和功能.

▲整個雲台相機均採用了航太級鈦合金物料製造，做到既實淨紮實又輕細兼轉速高。

Honor Robot Phone 拍攝穩定影片示範.

▲拿在手上使用，真的有拿著像 DJI Pocket 之類的穩定器相機拍片的手感。

手機拍攝自拍照，展示穩定拍攝效果.

▲它設有多種焦距供用家選用。

Honor Robot Phone 拍攝穩定拍攝效果. Honor Robot Phone 拍攝穩定拍攝效果.

▲只要用手指捽動下方的虛擬 Joystick，就可以手動控制雲台移動旋轉。

三軸機械雲台穩定性猶如穩定器（gimble）

之前在 MWC 大展時，筆者已看過 Honor 在現場展示過 Robot Phone，當時筆者已覺得 Robot Phone 感覺就像將 DJI Pocket 裝在手機上一樣，拍攝十分穩定。到今次實際上手實試，亦深深感受到這一點。它的雲台相機支援三軸機械雲台設計，擁有六軸電子防震效果，這已是一般穩定器（gimble）可以做到的效果。此外，它亦擁有 6 種運鏡模式，無論是默認增穩還是超穩模式，抑或是俯仰鎖定、FPV（第一身視點）、FPV 垂直、甚至是 90 度左、右或者 180 度旋轉運鏡，效果都十分理想，基本上真的就像將手機裝上穩定器（gimble）拍攝一樣穩定（當然它只是一部手機肯定比手機配合穩定器輕得多，而且使用前亦無需安裝或進行任何設定更易上手），而 Edward 啟動了超穩模式再邊行甚至邊跑邊拍，即使「跳樓梯」，拍攝的穩定性依然十分理想。加上十分有電影感的旋轉運鏡模式，無論是拍人、拍物、拍風景效果都十分不錯，值得一讚！

Honor Robot Phone 上手速測試拍攝穩定.三軸機械雲台穩定系統示意圖. 高精度感測硬件矩陣展示.

▲Robot Phone 的雲台相機支援三軸機械雲台設計，擁有六軸電子防震效果，這已是一般穩定器（gimble）可以做到的效果。

街景拍攝，展示手機拍攝畫面.

▲它擁有 6 種運鏡模式，適合用家拍攝不同效果使用。

模擬騎馬遊戲的互動體驗場景. Honor Robot Phone 拍攝穩定自拍照.

▲現場見到有測試人員拿著 Robot Phone 在會瘋狂搖動的機動遊戲上對焦自己拍片，仍然可以有十分穩定的效果，而且未見有甩焦情況，十分厲害。

▲筆者亦拿著 Robot Phone 邊走甚至邊跑邊拍，連跳樓梯、由高光室外進入室內不同場景都試過，大家可以見到它拍出來的效果真的十分理想，使用超穩模式拍攝出來的效果，穩定性亦超級理想。

手機拍攝界面，顯示多種拍攝模式選擇.

▲它亦有 AI 運鏡模式，用家可以叫鏡頭自動 90 度向左或右旋轉，或者進行 180 度旋轉。

手機攝影界面，拍攝控制操作. 手機錄像界面，拍攝穩定，支持ARRI加持.

▲在拍攝時，在右方亦設有專屬按鍵，可以按需要向指定方向旋轉。

Honor Robot Phone 拍攝穩定性展示.

▲甚至可以水平 180 度旋轉都無問題。

▲筆者分別測試了 90 度旋轉（第一段）及 180 度旋轉（第二段）的效果，同樣十分穩定。

ARRI「上身」專為提升拍片效果而設

這幾年各手機廠為了提升相機成像質素，很多均與不同傳統大相機品牌合作研發鏡頭：小米有 LEICA、OPPO 有 Hasselblad、vivo 亦有 ZEISS，今次連 Honor 亦迎來他們的合作研發伙伴：ARRI。可能一般人對 ARRI 這個品牌不太認識，但如果大家是影片製作行內人，肯定對這個品牌不會感到陌生。ARRI 其實是全球最大而且最著名的電影攝影與燈光器材品牌，總部位於德國慕尼黑，已有過百年歷史，而旗下的 ALEXA 攝影機，包括：ALEXA Mini、ALEXA Mini LF、ALEXA 35 等，更是不少荷里活大片專用的攝錄機，當中包括：Marvel 的《復仇者聯盟：終局之戰》（採用 ALEXA 65 IMAX 拍攝）、《Dune》系列（採用 ALEXA LF 及 ALEXA Mini LF 拍攝）、《Joker》（採用 ALEXA Mini 拍攝）、《Harry Potter》電影系列（採用 ARRI 膠卷攝錄機拍攝）、《職業特工隊：叛逆帝國》（採用 ALEXA 65 拍攝）等，由此可見 ARRI 可說是專為拍片而生的品牌。

高端攝影器材與ARRI攝影機展示. ARRI 影像科技合作宣傳海報.

▲ARRI 這個品牌是全球最大而且最著名的電影攝影與燈光器材品牌，總部位於德國慕尼黑，已有過百年歷史，旗下的 ALEXA 攝影機更參與了不同十分著名的電影拍攝，今次 Honor 選擇與 ARRI 合作研發相機，明顯是希望想大幅提升 Honor 手機的拍片效果。

Honor Robot Phone 穩定拍攝裝置示範.

ARRI 元素「滿滿」拍片成色大提升

今次 Honor 選擇了與 ARRI 合作研發這個雲台相機，明顯是針對提升拍片成色而作出的決定，首先就是它內建了 ARRI 專業模式介面，令大家拍片時更有拿著攝錄機拍攝的感覺。另外最重要的，就是它加入了 ARRI 攝錄機的兩大重點元素：LogC3 及 ARRI Look。前者是 ARRI 攝錄機專屬的錄製格式，支援 10-bit 422APV 無損影像編碼輸出，以它拍攝影片，可以保留完整的明暗與色彩數據，令用家後製時無論是直接在手機編輯，還是輸出到專業影片編輯軟件（例如：DaVinci）進行後期處理都無問題。至於後者就是 ARRI 專屬的 LUTs，令大家拍攝時可以知道後期編輯後的效果會是如何（當然，如果大家開啟了 LogC3 格式，拍攝出來的影片仍會是較灰暗的效果，不會直接將 LUTs 見到的效果套用上去），這樣大家拍片時就不會像開盲盒般不知道拍出來的效果會是如何，使用上更加體貼。此外，Robot Phone 最特別之處，就是它內建了 Honor 全新自研的榮耀馭光 H1 晶片，它最高支援 4K120p 格式，配合深度降噪算法，即使拍攝夜景、光差環境大的情況、甚至有複雜光源或長焦拍攝，由熒幕預覽到成片都可以看到不少細節，而且它改變了影片攝錄流程，基本上在影片進入 ISP 前，已透過 H1 晶片進行降噪，之後經過 ISP 進行影像處理後，才以 10-bit 4：2：2 AWG3 LogC3 編碼輸出影片，可以最大程度保留影片的原始數據，令畫質不會在處理過程中損失太多。因此筆者所見拍出來的影片，效果真的十分不錯，尤其是成色方面，沒有了過往 Honor 手機拍出來飽和度太高、顏色太濃的「味精感」，對於追求真實、自然的用家而言，肯定會覺得很有驚喜。值得一提的是，Robot Phone 亦內建了四咪高峰數碼降噪列陣設計，配合多種收音模式及智能 AI 技術加持，筆者試過拍片時收音效果十分不錯，即使不用夾咪也可以做到十分理想的收音表現（尤其是人聲收音十分清晰）。

數碼系統顯示屏展示色彩校正內容.

▲今次 Honor 選擇了與 ARRI 合作研發這個雲台相機，明顯是針對提升拍片成色而作出的決定，而且手機功能也是滿滿的 ARRI 元素。

Honor Robot Phone 拍攝穩定拍攝畫面.

▲首先就是它內建了 ARRI 專業模式介面，令大家拍片時更有拿著攝錄機拍攝的感覺。

攝影監控屏幕顯示HDR與ARRI Log3C.

▲其次就是加入了 LogC3 格式，它是 ARRI 攝錄機專屬的錄製格式，支援 10-bit 422APV 無損影像編碼輸出，以它拍攝影片，可以保留完整的明暗與色彩數據。

筆記本電腦剪輯影片的工作畫面.

▲有了 LogC3 格式，令用家後製時無論是直接在手機編輯，還是輸出到專業影片編輯軟件（例如：DaVinci，如上圖）進行後期處理都無問題。

▲大家可以見到以 Robot Phone 配合 LogC3 的拍攝效果。

HONOR Robot Phone ARRI測試示範畫面.

▲而第三項 ARRI 元素就是加入了 ARRI 的 LUTs 預覽功能：ARRI Look。

手機拍攝穩定器拍攝畫面. 手機錄影功能展示城市景觀. 手機拍攝城市景觀，穩定拍攝效果佳.

▲它設有不同的 ARRI 攝錄機專用濾鏡 LUTs 供用家預覽，方便在拍攝時已經知道採用指定濾鏡下後製後的效果，令大家拍攝時已經可以了解拍攝效果。

Imaging Agent 2.0 示範屏幕展示.

▲此外，Robot Phone 最特別之處，就是它內建了 Honor 全新自研的榮耀馭光 H1 晶片，它最高支援 4K120p 格式，配合深度降噪算法，即使拍攝夜景、光差環境大的情況、甚至有複雜光源或長焦拍攝，由熒幕預覽到成片都可以看到不少細節，而且它改變了影片攝錄流程，基本上在影片進入 ISP 前，已透過 H1 晶片進行降噪，之後經過 ISP 進行影像處理後，才以 10-bit 4：2：2 AWG3 LogC3 編碼輸出影片，可以最大程度保留影片的原始數據，令畫質不會在處理過程中損失太多。

手機拍攝穩定器拍攝建築物細節.

▲使用雲台相機拍攝時，影相最遠可達到 20x 數碼變焦，而拍片最多就達到 10x 數碼變焦。

▲拍片時進行縮放效果仍算流暢。

手機拍攝4K影片設定界面.

▲支援拍攝 4K 24fps、25fps、30fps、50fps 及 60fps 格式，在手機來說支援算十分齊全。

城市街道與高樓的黑白攝影.

▲它亦支援拍攝 16：9 或 2.39：1 長闊比影片。

車輛拍攝，穩定器效果顯著. Honor Robot Phone 拍攝畫面，展示穩定拍攝功能. 手機拍攝城市景觀，具有專業攝影功能.

▲它亦有多個對於拍片用家十分有用的工具，功能十分齊全。

3 種「跟隨」模式拍攝更輕鬆

另外，Robot Phone 的雲台相機亦設有 3 種不同的跟進模式，分別是「主角跟隨」、「雙擊跟隨」及「預構圖跟隨」。首先是「主角跟隨」，當人物進入畫面，雲台相機會自動識別並自動跟隨，令大家鏡頭永遠對焦拍攝主角；而「雙擊跟隨」效果就與「主角跟隨」差不多，分別只是大家可以自選跟隨焦點，而且不只是人物，物件亦可以做到；至於「預構圖跟隨」，啟動時畫面會出現九宮格對焦點，點選後影片會保證人物維持在黃金構圖中而且位置不變，令大家邊行邊拍也可以保持畫面構圖效果。這三個「跟隨」模式，令大家拍片時可以輕鬆拍出十分理想而不會「甩焦」的效果，對於喜歡拍片的用家，尤其是 Vlogger 而言可說是不可多得的實用功能。

手機拍攝自拍照，展示多位用戶.

▲Robot Phone 的雲台相機亦設有 3 種不同的跟進模式，分別是「主角跟隨」、「雙擊跟隨」及「預構圖跟隨」。

街道上拍攝的手機錄影畫面.

▲首先是「主角跟隨」，當人物進入畫面，雲台相機會自動識別並自動跟隨，令大家鏡頭永遠對焦拍攝主角。

Honor Robot Phone 拍攝界面展示. 展示穩定拍攝效果的昆蟲模型.

▲而「雙擊跟隨」效果就與「主角跟隨」差不多，分別只是大家可以自選跟隨焦點，而且不只是人物，物件亦可以做到。

Honor Robot Phone 拍攝測試影片穩定性.

▲現場所見，鏡頭真的會跟隨指定對焦點移動，反應亦十分靈敏。

手機拍攝城市景觀，測試穩定性與畫質.

▲至於「預構圖跟隨」，啟動時畫面會出現九宮格對焦點，點選後影片會保證人物維持在黃金構圖中而且位置不變，令大家邊行邊拍也可以保持畫面構圖效果。這三個「跟隨」模式，令大家拍片時可以輕鬆拍出十分理想而不會「甩焦」的效果，不過當日試機時間有限，這項就未有時間為大家實試了。

更多實用功能日常生活都用到

除了一般拍片外，Robot Phone 的雲台相機在日常生活中也可以用得到。它支援 AI 直播追焦及視像通話追焦功能，無論大家是進行直播還是視像通話時，也可以使用雲台相機追蹤主角，使用上真的與一般 gimble 分別不大。不過畢竟 Robot Phone 只有國行推出，所以支援的軟件很大可能只是中國專屬的軟件，例如：抖音、WeChat 等，是否可以支援 WhatsApp、IG 等軟件，就要日後到手後才知道了。值得一提的是，Robot Phone 除了內建可升降的 2 億像素雲台主攝鏡外，亦內建 2 億像素 2.7x 光學變焦長焦鏡及 5,000 萬像素 f/2.0 超廣角鏡，所以使用上與一般手機是沒有分別的，無論近拍遠拍都可以拍出頗為理想的效果。

繁忙城市街道，車輛行駛與綠樹環繞.

▲相機介面方面，如果大家使用雲台相機拍攝就是如上，只支援 1x、2x 及 4x 預設焦段，並支援最遠 20x 數碼變焦（拍片為 10x）。

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▲以上就是使用 Honor Robot Phone 的雲台相機，配合 1x 23mm 焦段（第一張）、2x 46mm 焦段（第二張）、4x 92mm 焦段（第三張）及 20x 460mm 焦段數碼變焦（第四張）拍攝的相片，可見成像都十分理想，即使去到 20x 數碼變焦成像仍算可接受，而且成色亦偏自然向，沒有以往的「味精感」。

街景拍攝，車輛與樹木，城市背景. 手機拍攝測試，專注於焦距和穩定性.

▲而當收起雲台相機後，Robot Phone 的相機介面就變回與一般 Honor 手機差不多的設計，不過今次可以做到遠達 200x 數碼變焦的拍攝，十分厲害。

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▲以上就是使用 Honor Robot Phone 的三個主鏡頭，配合 12mm 焦段超廣角鏡（第一張）、1x 23mm 焦段主攝鏡（第二張）、2x 46mm 焦段主攝鏡（第三張）、2.7x 62mm 焦段長焦鏡（第四張)、10x 230mm 焦段長焦鏡（第五張）、100x  2298mm 焦段數碼變焦長焦鏡（第六張）及 200x 4600mm 焦段數碼變焦長焦鏡（第克張）拍攝的相片，可見成像都十分理想，而且去到 100x 數碼變焦成像仍算理想。

城市街景，拍攝場景清晰.

▲相機本身亦支援 RAW 格式相片拍攝。

YOYO 機械人模式好玩好用

此外，今次 Robot Phone 是國行版本，自然內建了 Honor 自家的 YOYO Pro 機械人模式，它不但可以做到識別人臉並自動追蹤，亦可以做到識別用家手勢、比心、畀 like 等並作出回應，甚至熒幕上的 YOYO 會隨情境變化作出模擬人類般的交互溝通。而最特別的不只是可以在播放音樂時令雲台相機隨音樂跳舞，甚至可以說出一連串的指令然後吩咐 YOYO 自動執行，無需用家逐步手動操作。而配合第三方 Robot Kit，更可令 Robot Phone 化身機械人或機械狗，無論是要與人類互動或者執行跳舞指令都無問題。不過 YOYO Pro 模式暫時只可以在中國使用，如果香港用家想使用，就要使用中國手機號碼登記 Honor 的國內帳戶才可用到了（Robot Phone 用家使用 YOYO Pro 一世免費）。

Honor Robot Phone 機械人展示現場. Honor Robot Phone拍攝穩定性展示.

▲配合第三方 Robot Kit，更可令 Robot Phone 化身機械人或機械狗，無論是要與人類互動或者執行跳舞指令都無問題。

旗艦效能足應付所有拍片所需

至於硬件配置方面，Honor Robot Phone 內建了現時最新的 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器、Adreno 840 圖像處理晶片、12GB / 16GB RAM 及 512GB / 1TB 內存，以及 6.31 吋擁有高達 6800 尼特峰值亮度的 OLED 熒幕，還有內建新一代 7,060mAh 青海湖電池（電池支援 120W 有線快充及 50W 無線快充），基本上無論要作全天拍片或者日常生活應用都十分夠用。不過筆者試用時發現拍片時機身會較易發熱，因此官方亦推出了專為 Robot Phone 而設的磁吸式散熱器，有了它就不用擔心機身發熱影響拍片質素及體驗了。

Honor Robot Phone 穩定拍攝裝置.

總結：最強拍片手機終於現身

總括而言，今次 Honor 推出的 Robot Phone，說是「機械人手機」其實感覺是綽頭居多，不過它的雲台相機表現真的十分理想，尤其是與著名荷里活影片製作品牌 ARRI 合作研發的相機，出來的效果無論是清晰度還是成色都比過往的 Honor 手機出色數倍！加上多種運鏡模式、超穩定的拍攝效果等，說它是現今市場上最強的拍片手機也不為過。加上定價真的不貴，512GB 版本也只是一萬港元多一點就可以入手（將退稅計算進去的話），作為一部最強拍片效果的手機來說真的不算昂貴。如果大家平常很喜歡拍片的話，這部 Honor Robot Phone 真的很值得入手。Honor Robot Phone 拍攝穩定拍攝效果.

常見問題 FAQ

  1. Honor Robot Phone 香港 售價是多少？有甚麼版本選擇？

    國行售價由 9,999 人民幣起（約 HK$11,635）。提供 12GB / 16GB RAM 及 512GB / 1TB 儲存版本。

  2. 全新 Honor Robot Phone 規格 有何重點升級與特色？

    規格搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片，首創 ARRI 合作的 2 億像素三軸機械雲台主攝。

  3. Honor Robot Phone 的外觀設計與手感如何？方便攜帶嗎？

    金屬一體化機身厚 9.59mm、重約 248g。單手操控手感佳，但雲台處略有頭重尾輕感。

  4. Honor Robot Phone 的電池續航力與充電周邊規格如何？

    內建 7,060mAh 電池，續航極強。支援 120W 有線及 50W 無線快充，可選配磁吸散熱器。

  5. 根據 unwire 評測，Honor Robot Phone 有甚麼核心優點？

    unwire 評測 指出優點 在於三軸雲台防震極穩，配合 ARRI 成色真實自然，堪稱最強拍片手機。
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