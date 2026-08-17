【評測】Honor Robot Phone 上手速評測 拍片穩定猶如穩定器 + ARRI 加持成色大進步

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日前，Honor 就在中國市場發佈了全球首部機械人手機 Robot Phone 這部話題性十分高的創新手機，而 Edward 亦有幸試玩了這部機械人手機一會兒，現在就為大家分享一下初步使用體驗吧。

金屬機身不算太厚重

先說設計吧，今次 Honor 推出的 Robot Phone，設有星軌銀及月影灰兩種配色選擇，而全機就採用金屬一體化設計，角位採用 R3 大弧度圓角，機邊亦有微弧設計，加上機身厚度及重量分別只有 9.59mm 及約 248g，不算十分厚及重，而且熒幕不大令機身偏細小，單手握機操控手感算是不錯，唯一是雲台相機畢竟有一定重量，所以機身難以避免會出現頭重尾輕之感。此外，機背採用兩截色設計，與 iPhone 有點相似，當然它最重點的功能：雲台相機，更一整個均採用鈦合金物料製造，既輕而且耐用，後文筆者會再詳述。不過大家要留意的是，Robot Phone 畢竟內建了可升降的雲台相機，所以它的防塵防水級數只達到 IP54 生活防水，使用時大家就要小心一點了。

▲這就是 Honor 最新推出的 Robot Phone，如果沒有升出雲台相機，從正面看真的與一般小熒幕手機分別不大。

▲機身採用全金屬一體成形設計，機邊加入了直紋紋理，手感十分不錯。

▲機背支援磁吸充電的部分同樣加入了直紋，而且採用了雙截材質設計。

▲拿來 iPhone 17 Pro Max 比較，設計上確實有幾分相似。

▲機身右側設有音量鍵及電源鍵。

▲機頂及機底均設有內置喇叭，而機底亦設有 USB-C 插槽及 SIM 卡槽。

▲當日發佈會現場亦展示了機內零件 tear-down。

▲隨機亦附送專屬的支架保護套。

雲台紮實有機制防誤操作

Honor Robot Phone 最大的特點，正如前文所言一定是它的可升降的雲台相機。它整個雲台完全採用了航天級鈦合金架構，加工精度達到 0.005mm，轉動間隙亦小至 0.4mm，而且相比一般雲台，機體縮小 34%，扭矩密度提升 44%，令它可以成為最細小靈巧的雲台架構。此外，它亦採用了 Honor 之前已應用在摺機的 2100MPa 盾構鋼，在 0.5cm3 空間內堆疊了 43 個零件，而且擁有 5 級變速效果。而雲台內核亦採用了高性能釹鐵硼稀土材料，令它的最大扭矩密度可高達 120Nm/L，Edward 測試時確實發現雲台無論是旋轉還是翻轉均十分流暢，完全沒有「窒」的情況出現。另外，它亦設有一塊膠蓋保護雲台相機，用家需要打開才可以翻出或收藏鏡頭，而且它設有防誤操作機制，如果大家在翻出或收藏鏡頭時沒有滑開這塊保護蓋，系統會自動感應到並停止雲台相機轉動，設計十分體貼。不過這塊保護蓋只是一塊薄膠片，而且比較鬆動，滑動時感覺會有點「玩具」。

▲Robot Phone 的雲台相機收藏在機背上方的膠蓋內。

▲膠蓋滑動較鬆有點「玩具」感，不過要向旁滑動到盡頭後，才可以開關雲台相機。

▲當雲台相機升出時熒幕會出現動畫，之後就可以使用了。

▲整個雲台相機均採用了航太級鈦合金物料製造，做到既實淨紮實又輕細兼轉速高。

▲拿在手上使用，真的有拿著像 DJI Pocket 之類的穩定器相機拍片的手感。

▲它設有多種焦距供用家選用。

▲只要用手指捽動下方的虛擬 Joystick，就可以手動控制雲台移動旋轉。

三軸機械雲台穩定性猶如穩定器（gimble）

之前在 MWC 大展時，筆者已看過 Honor 在現場展示過 Robot Phone，當時筆者已覺得 Robot Phone 感覺就像將 DJI Pocket 裝在手機上一樣，拍攝十分穩定。到今次實際上手實試，亦深深感受到這一點。它的雲台相機支援三軸機械雲台設計，擁有六軸電子防震效果，這已是一般穩定器（gimble）可以做到的效果。此外，它亦擁有 6 種運鏡模式，無論是默認增穩還是超穩模式，抑或是俯仰鎖定、FPV（第一身視點）、FPV 垂直、甚至是 90 度左、右或者 180 度旋轉運鏡，效果都十分理想，基本上真的就像將手機裝上穩定器（gimble）拍攝一樣穩定（當然它只是一部手機肯定比手機配合穩定器輕得多，而且使用前亦無需安裝或進行任何設定更易上手），而 Edward 啟動了超穩模式再邊行甚至邊跑邊拍，即使「跳樓梯」，拍攝的穩定性依然十分理想。加上十分有電影感的旋轉運鏡模式，無論是拍人、拍物、拍風景效果都十分不錯，值得一讚！

▲Robot Phone 的雲台相機支援三軸機械雲台設計，擁有六軸電子防震效果，這已是一般穩定器（gimble）可以做到的效果。

▲它擁有 6 種運鏡模式，適合用家拍攝不同效果使用。

▲現場見到有測試人員拿著 Robot Phone 在會瘋狂搖動的機動遊戲上對焦自己拍片，仍然可以有十分穩定的效果，而且未見有甩焦情況，十分厲害。

▲筆者亦拿著 Robot Phone 邊走甚至邊跑邊拍，連跳樓梯、由高光室外進入室內不同場景都試過，大家可以見到它拍出來的效果真的十分理想，使用超穩模式拍攝出來的效果，穩定性亦超級理想。

▲它亦有 AI 運鏡模式，用家可以叫鏡頭自動 90 度向左或右旋轉，或者進行 180 度旋轉。

▲在拍攝時，在右方亦設有專屬按鍵，可以按需要向指定方向旋轉。

▲甚至可以水平 180 度旋轉都無問題。

▲筆者分別測試了 90 度旋轉（第一段）及 180 度旋轉（第二段）的效果，同樣十分穩定。

ARRI「上身」專為提升拍片效果而設

這幾年各手機廠為了提升相機成像質素，很多均與不同傳統大相機品牌合作研發鏡頭：小米有 LEICA、OPPO 有 Hasselblad、vivo 亦有 ZEISS，今次連 Honor 亦迎來他們的合作研發伙伴：ARRI。可能一般人對 ARRI 這個品牌不太認識，但如果大家是影片製作行內人，肯定對這個品牌不會感到陌生。ARRI 其實是全球最大而且最著名的電影攝影與燈光器材品牌，總部位於德國慕尼黑，已有過百年歷史，而旗下的 ALEXA 攝影機，包括：ALEXA Mini、ALEXA Mini LF、ALEXA 35 等，更是不少荷里活大片專用的攝錄機，當中包括：Marvel 的《復仇者聯盟：終局之戰》（採用 ALEXA 65 IMAX 拍攝）、《Dune》系列（採用 ALEXA LF 及 ALEXA Mini LF 拍攝）、《Joker》（採用 ALEXA Mini 拍攝）、《Harry Potter》電影系列（採用 ARRI 膠卷攝錄機拍攝）、《職業特工隊：叛逆帝國》（採用 ALEXA 65 拍攝）等，由此可見 ARRI 可說是專為拍片而生的品牌。

▲ARRI 這個品牌是全球最大而且最著名的電影攝影與燈光器材品牌，總部位於德國慕尼黑，已有過百年歷史，旗下的 ALEXA 攝影機更參與了不同十分著名的電影拍攝，今次 Honor 選擇與 ARRI 合作研發相機，明顯是希望想大幅提升 Honor 手機的拍片效果。

ARRI 元素「滿滿」拍片成色大提升

今次 Honor 選擇了與 ARRI 合作研發這個雲台相機，明顯是針對提升拍片成色而作出的決定，首先就是它內建了 ARRI 專業模式介面，令大家拍片時更有拿著攝錄機拍攝的感覺。另外最重要的，就是它加入了 ARRI 攝錄機的兩大重點元素：LogC3 及 ARRI Look。前者是 ARRI 攝錄機專屬的錄製格式，支援 10-bit 422APV 無損影像編碼輸出，以它拍攝影片，可以保留完整的明暗與色彩數據，令用家後製時無論是直接在手機編輯，還是輸出到專業影片編輯軟件（例如：DaVinci）進行後期處理都無問題。至於後者就是 ARRI 專屬的 LUTs，令大家拍攝時可以知道後期編輯後的效果會是如何（當然，如果大家開啟了 LogC3 格式，拍攝出來的影片仍會是較灰暗的效果，不會直接將 LUTs 見到的效果套用上去），這樣大家拍片時就不會像開盲盒般不知道拍出來的效果會是如何，使用上更加體貼。此外，Robot Phone 最特別之處，就是它內建了 Honor 全新自研的榮耀馭光 H1 晶片，它最高支援 4K120p 格式，配合深度降噪算法，即使拍攝夜景、光差環境大的情況、甚至有複雜光源或長焦拍攝，由熒幕預覽到成片都可以看到不少細節，而且它改變了影片攝錄流程，基本上在影片進入 ISP 前，已透過 H1 晶片進行降噪，之後經過 ISP 進行影像處理後，才以 10-bit 4：2：2 AWG3 LogC3 編碼輸出影片，可以最大程度保留影片的原始數據，令畫質不會在處理過程中損失太多。因此筆者所見拍出來的影片，效果真的十分不錯，尤其是成色方面，沒有了過往 Honor 手機拍出來飽和度太高、顏色太濃的「味精感」，對於追求真實、自然的用家而言，肯定會覺得很有驚喜。值得一提的是，Robot Phone 亦內建了四咪高峰數碼降噪列陣設計，配合多種收音模式及智能 AI 技術加持，筆者試過拍片時收音效果十分不錯，即使不用夾咪也可以做到十分理想的收音表現（尤其是人聲收音十分清晰）。

▲今次 Honor 選擇了與 ARRI 合作研發這個雲台相機，明顯是針對提升拍片成色而作出的決定，而且手機功能也是滿滿的 ARRI 元素。

▲首先就是它內建了 ARRI 專業模式介面，令大家拍片時更有拿著攝錄機拍攝的感覺。

▲其次就是加入了 LogC3 格式，它是 ARRI 攝錄機專屬的錄製格式，支援 10-bit 422APV 無損影像編碼輸出，以它拍攝影片，可以保留完整的明暗與色彩數據。

▲有了 LogC3 格式，令用家後製時無論是直接在手機編輯，還是輸出到專業影片編輯軟件（例如：DaVinci，如上圖）進行後期處理都無問題。

▲大家可以見到以 Robot Phone 配合 LogC3 的拍攝效果。

▲而第三項 ARRI 元素就是加入了 ARRI 的 LUTs 預覽功能：ARRI Look。

▲它設有不同的 ARRI 攝錄機專用濾鏡 LUTs 供用家預覽，方便在拍攝時已經知道採用指定濾鏡下後製後的效果，令大家拍攝時已經可以了解拍攝效果。

▲此外，Robot Phone 最特別之處，就是它內建了 Honor 全新自研的榮耀馭光 H1 晶片，它最高支援 4K120p 格式，配合深度降噪算法，即使拍攝夜景、光差環境大的情況、甚至有複雜光源或長焦拍攝，由熒幕預覽到成片都可以看到不少細節，而且它改變了影片攝錄流程，基本上在影片進入 ISP 前，已透過 H1 晶片進行降噪，之後經過 ISP 進行影像處理後，才以 10-bit 4：2：2 AWG3 LogC3 編碼輸出影片，可以最大程度保留影片的原始數據，令畫質不會在處理過程中損失太多。

▲使用雲台相機拍攝時，影相最遠可達到 20x 數碼變焦，而拍片最多就達到 10x 數碼變焦。

▲拍片時進行縮放效果仍算流暢。

▲支援拍攝 4K 24fps、25fps、30fps、50fps 及 60fps 格式，在手機來說支援算十分齊全。

▲它亦支援拍攝 16：9 或 2.39：1 長闊比影片。

▲它亦有多個對於拍片用家十分有用的工具，功能十分齊全。

3 種「跟隨」模式拍攝更輕鬆

另外，Robot Phone 的雲台相機亦設有 3 種不同的跟進模式，分別是「主角跟隨」、「雙擊跟隨」及「預構圖跟隨」。首先是「主角跟隨」，當人物進入畫面，雲台相機會自動識別並自動跟隨，令大家鏡頭永遠對焦拍攝主角；而「雙擊跟隨」效果就與「主角跟隨」差不多，分別只是大家可以自選跟隨焦點，而且不只是人物，物件亦可以做到；至於「預構圖跟隨」，啟動時畫面會出現九宮格對焦點，點選後影片會保證人物維持在黃金構圖中而且位置不變，令大家邊行邊拍也可以保持畫面構圖效果。這三個「跟隨」模式，令大家拍片時可以輕鬆拍出十分理想而不會「甩焦」的效果，對於喜歡拍片的用家，尤其是 Vlogger 而言可說是不可多得的實用功能。

▲Robot Phone 的雲台相機亦設有 3 種不同的跟進模式，分別是「主角跟隨」、「雙擊跟隨」及「預構圖跟隨」。

▲首先是「主角跟隨」，當人物進入畫面，雲台相機會自動識別並自動跟隨，令大家鏡頭永遠對焦拍攝主角。

▲而「雙擊跟隨」效果就與「主角跟隨」差不多，分別只是大家可以自選跟隨焦點，而且不只是人物，物件亦可以做到。

▲現場所見，鏡頭真的會跟隨指定對焦點移動，反應亦十分靈敏。

▲至於「預構圖跟隨」，啟動時畫面會出現九宮格對焦點，點選後影片會保證人物維持在黃金構圖中而且位置不變，令大家邊行邊拍也可以保持畫面構圖效果。這三個「跟隨」模式，令大家拍片時可以輕鬆拍出十分理想而不會「甩焦」的效果，不過當日試機時間有限，這項就未有時間為大家實試了。

更多實用功能日常生活都用到

除了一般拍片外，Robot Phone 的雲台相機在日常生活中也可以用得到。它支援 AI 直播追焦及視像通話追焦功能，無論大家是進行直播還是視像通話時，也可以使用雲台相機追蹤主角，使用上真的與一般 gimble 分別不大。不過畢竟 Robot Phone 只有國行推出，所以支援的軟件很大可能只是中國專屬的軟件，例如：抖音、WeChat 等，是否可以支援 WhatsApp、IG 等軟件，就要日後到手後才知道了。值得一提的是，Robot Phone 除了內建可升降的 2 億像素雲台主攝鏡外，亦內建 2 億像素 2.7x 光學變焦長焦鏡及 5,000 萬像素 f/2.0 超廣角鏡，所以使用上與一般手機是沒有分別的，無論近拍遠拍都可以拍出頗為理想的效果。

▲相機介面方面，如果大家使用雲台相機拍攝就是如上，只支援 1x、2x 及 4x 預設焦段，並支援最遠 20x 數碼變焦（拍片為 10x）。

▲以上就是使用 Honor Robot Phone 的雲台相機，配合 1x 23mm 焦段（第一張）、2x 46mm 焦段（第二張）、4x 92mm 焦段（第三張）及 20x 460mm 焦段數碼變焦（第四張）拍攝的相片，可見成像都十分理想，即使去到 20x 數碼變焦成像仍算可接受，而且成色亦偏自然向，沒有以往的「味精感」。

▲而當收起雲台相機後，Robot Phone 的相機介面就變回與一般 Honor 手機差不多的設計，不過今次可以做到遠達 200x 數碼變焦的拍攝，十分厲害。

▲以上就是使用 Honor Robot Phone 的三個主鏡頭，配合 12mm 焦段超廣角鏡（第一張）、1x 23mm 焦段主攝鏡（第二張）、2x 46mm 焦段主攝鏡（第三張）、2.7x 62mm 焦段長焦鏡（第四張)、10x 230mm 焦段長焦鏡（第五張）、100x 2298mm 焦段數碼變焦長焦鏡（第六張）及 200x 4600mm 焦段數碼變焦長焦鏡（第克張）拍攝的相片，可見成像都十分理想，而且去到 100x 數碼變焦成像仍算理想。

▲相機本身亦支援 RAW 格式相片拍攝。

YOYO 機械人模式好玩好用

此外，今次 Robot Phone 是國行版本，自然內建了 Honor 自家的 YOYO Pro 機械人模式，它不但可以做到識別人臉並自動追蹤，亦可以做到識別用家手勢、比心、畀 like 等並作出回應，甚至熒幕上的 YOYO 會隨情境變化作出模擬人類般的交互溝通。而最特別的不只是可以在播放音樂時令雲台相機隨音樂跳舞，甚至可以說出一連串的指令然後吩咐 YOYO 自動執行，無需用家逐步手動操作。而配合第三方 Robot Kit，更可令 Robot Phone 化身機械人或機械狗，無論是要與人類互動或者執行跳舞指令都無問題。不過 YOYO Pro 模式暫時只可以在中國使用，如果香港用家想使用，就要使用中國手機號碼登記 Honor 的國內帳戶才可用到了（Robot Phone 用家使用 YOYO Pro 一世免費）。

▲配合第三方 Robot Kit，更可令 Robot Phone 化身機械人或機械狗，無論是要與人類互動或者執行跳舞指令都無問題。

旗艦效能足應付所有拍片所需

至於硬件配置方面，Honor Robot Phone 內建了現時最新的 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器、Adreno 840 圖像處理晶片、12GB / 16GB RAM 及 512GB / 1TB 內存，以及 6.31 吋擁有高達 6800 尼特峰值亮度的 OLED 熒幕，還有內建新一代 7,060mAh 青海湖電池（電池支援 120W 有線快充及 50W 無線快充），基本上無論要作全天拍片或者日常生活應用都十分夠用。不過筆者試用時發現拍片時機身會較易發熱，因此官方亦推出了專為 Robot Phone 而設的磁吸式散熱器，有了它就不用擔心機身發熱影響拍片質素及體驗了。

總結：最強拍片手機終於現身

總括而言，今次 Honor 推出的 Robot Phone，說是「機械人手機」其實感覺是綽頭居多，不過它的雲台相機表現真的十分理想，尤其是與著名荷里活影片製作品牌 ARRI 合作研發的相機，出來的效果無論是清晰度還是成色都比過往的 Honor 手機出色數倍！加上多種運鏡模式、超穩定的拍攝效果等，說它是現今市場上最強的拍片手機也不為過。加上定價真的不貴，512GB 版本也只是一萬港元多一點就可以入手（將退稅計算進去的話），作為一部最強拍片效果的手機來說真的不算昂貴。如果大家平常很喜歡拍片的話，這部 Honor Robot Phone 真的很值得入手。