三藩市初創搶先試行每小時 $234 Tau Robotics 人形機械人上門洗碗掃地

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三藩市機械人初創 Tau Robotics 推出人形機械人上門保潔服務，每小時收費 30 美元（約港幣 234 元）。公司創辦人兼行政總裁 Alex Koch 表示，人工智能現時仍未能完全獨立操控人形機械人，實際運作須由中心站點人員戴上 VR 眼鏡遠端操控，配合 AI 輔助完成工作。

公司使用經改裝的 Unitree G1 人形機械人，配備自家設計鏡頭系統及網絡運算裝置，每台製造成本達 50,000 美元（約港幣 39 萬元）。機械人各有名字，例如負責深層清潔的 Chelsea 及負責常規清潔的 Elon，試行計劃開放約 1,000 個家庭申請。公司目標 2027 年將三藩市每週清潔次數擴大至 1,000 次，並計劃 2028 年拓展至美國其他城市及海外市場，同時預計 2028 至 2029 年逐步減少人手介入。

學者質疑安全及私隱風險

加州大學柏克萊分校工程學教授 Ken Goldberg 質疑機械人保潔技術成熟度，認為機械人跌倒後試圖站起時可能誤傷附近人士，不宜讓機械人接近幼兒。他同時關注私隱問題，指機械人鏡頭可能拍到住戶個人財物，例如單據及帳單。Koch 回應公司對所收集數據擁有「完全控制權」，鏡頭系統、網絡及運算裝置均為自家研發。

Gatsby 率先完成全機械人清潔

另一間三藩市初創 Gatsby 已於今年 5 月 14 日完成美國首次消費者人形機械人上門清潔，過程無需人手在現場，劃一收費每次 150 美元（約港幣 1,170 元），較當地人手清潔服務 150 至 300 美元便宜。Gatsby 主打「機械人無關」策略，建立消費者分銷平台而非自行開發硬件，首個市場為家居清潔。

中國製硬件面臨監管風險

Tau Robotics 依賴中國製 Unitree 硬件，同樣面對監管風險。美國 FCC 早前對重量逾 4.4 磅的外國製先進機械裝置實施進口及銷售禁令，主要針對中國製造商，理由是保障美國基建免受監控及數據外洩風險。行業長遠目標是創造可低成本完成整套全屋保潔的人形機械人，惟據 Barclays Investment Bank 估算，人形機械人市場現時規模約 20 億至 30 億美元，預計 2035 年將增至 2,000 億美元。

資料來源：cnBeta、CBS News、Business Wire、Humanoids Daily