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有網民發現，一篇評論大埔食肆的 OpenRice 食評，結尾竟留有明顯 AI 生成提示字句，懷疑作者使用 ChatGPT 等工具代寫食評後，忘記刪走機械人自動加插的對話字句，隨即成為討論區熱門話題。

▲ 有網民發現 OpenRice 食評疑穿崩 （ threads )

食評開首已見 AI 提示字

食評內文以貼文語氣介紹多款菜式，包括宮廷叉燒拼豬手 52 港元、黑椒煎雞扒、脫骨海南雞半隻 90 港元及茄汁鴛鴦扒飯 50 港元，用詞流暢細緻，形容叉燒「色澤油潤帶蜜香」、海南雞「嫩滑細緻，皮滑不膩」。不過食評結尾同樣穿崩，留下一句「需要我幫你縮短一版、或者再加多幾句 emoji 輕鬆版本嗎？」，正是 AI 助手完成任務後慣常詢問使用者是否需要調整版本的標準句式，直接暴露整篇食評由 AI 代筆。

發現食評穿崩的樓主說，很少人會寫「「撐肚好去處」，問寫食評可否專業一點。又有網民好奇 Openrice 為什麼會審批這食評。

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外國有同類「甩底」事件

AI 生成內容留有提示字句「穿崩」並非首次發生。早在 2023 年，已有網民發現 Amazon 大批產品評論夾雜「As an AI language model」字眼，證實由 ChatGPT 直接生成，包括嬰兒汽車座椅鏡、腰部訓練帶等產品評論。

另外，加拿大新不倫瑞克省一名議員在議會發言時，更原封不動地讀出 AI 潤飾發言稿時附加的提示字句，一度惹起網民要求他辭職。

資料來源： threads