SpaceX 完成 600 億美元天價收購 正式將 AI 寫 Code 助手 Cursor 收入囊中

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SpaceX 正式完成對著名 AI 程式碼編寫初創公司 Cursor 的收購，交易金額高達 600 億美元（約港幣 4,680 億元）。兩間公司的合作始於今年 4 月的模型訓練合作，6 月正式宣佈收購協議，並於近日完成交割程序。

連接全球最大 GPU 算力集群 以更低成本研發強大模型

隨著今年較早前 SpaceX 與 Elon Musk 旗下的 AI 公司 xAI 合併，xAI 已於 7 月正式改名為 SpaceXAI。Cursor 在官方網誌中表示，加入 SpaceX 後將可連接「全球規模最大的 GPU 集群」，獲得龐大運算能力。團隊期望能以更低成本訓練及研發更強大的 AI 模型，最終讓用戶以更親民的價格使用高階功能。

聯合發佈 Grok 4.6 模型 Musk 預測 AI 收入將超越火箭業務

雙方在交易正式完成前已有緊密合作，7 月率先推出了首款聯合研發的模型 Grok 4.5，主打程式碼編寫、智能體任務及知識型工作。團隊近日更發佈了升級版 Grok 4.6 模型，能處理一般程式碼編寫、網頁開發及電腦輔助設計（CAD）等實際工作。Elon Musk 近日在內部會議中強調，AI 是公司的現在與未來，並預測 AI 業務的收入最快將於 9 月超越 SpaceX 原有的所有業務。

來源：Engadget