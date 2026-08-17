Tesla 新 Roadster 傳本月亮相 加裝火箭噴嘴示範離地懸浮 聲量驚人觀眾須離遠觀看

Advertisement

Tesla 計劃最快本月在 SpaceX 位於美國德州 McGregor 火箭測試基地公開新一代 Roadster，現場將展示由 SpaceX 研發冷氣體推進系統，令車身短暫升空及懸浮。獨立財經科技媒體 The Information 引述 3 名熟悉計劃人士報道，指出整個展示活動將以遙控方式進行，車內不會有人駕駛。

冷氣體推進器原理

冷氣體推進器結構其實不算複雜。系統核心是一個名為「複合材料纖維纏繞高壓儲氣瓶」（COPV）儲氣裝置，原先設計取代車尾座位位置安裝。車上電動泵會將氣體加壓至約 10,000 psi 高壓，再經管道輸送至分佈於車身四周合共約 10 個噴嘴。

推進原理跟一般火箭引擎不同，整個過程並無燃燒或化學反應，單純靠高壓氣體急速膨脹經噴嘴釋放，產生反作用力推動車身。因為氣體膨脹時溫度會急速下降，故業界稱之為「冷氣體」推進，以區分需要燃燒燃料產生高溫廢氣傳統火箭引擎。事實上 SpaceX 旗下 Falcon 9 及 Falcon Heavy 火箭亦採用同類冷氣體推進器，但用途主要是控制火箭姿態及滾動方向，並非提供主要升力。

新一代 Roadster 展示所用推進器代號「A71」，報道指出高壓氣體推進器產生噪音，足以損害聽力，現場觀眾須與車輛保持數百碼距離，以策安全。目前尚未確定 Tesla 會否進行直播，或只在活動後發放剪輯片段。

展示車不符道路標準

這輛用作展示限量版車款不會符合道路使用標準，售價估計達數十萬美元，甚至有機會達數百萬美元。Electrek 報道透露，早期構思更為誇張，原計劃讓 Roadster 在磁力過山車式軌道上加速行駛，並可倒轉行駛後自行回正及懸浮，惟該版本經 Elon Musk 預覽後決定延後，部分內容亦已刪減。

延遲近十年 量產仍待 2027 年

新一代 Roadster 早於 2017 年首度公布，原定 2020 年開始交付，但計劃屢次延後，至今已拖延超過 8 次。Tesla 設計總監 Franz von Holzhausen 本月較早時在 Jay Leno’s Garage 節目中表示新車「很快」亮相，惟未有透露具體日期或規格細節。Elon Musk 於 2025 年 11 月股東大會上表示，Roadster 量產最快於 2027 年下半年展開。

售價逾百萬港元

按早前公布資料，新款 Roadster 標準版起售價為 20 萬美元（約港幣 156 萬元），訂金為 5 萬美元（約港幣 39 萬元）。首 1,000 部優先交付「Founders Series」限量版於 2017 年開放預訂時，買家需一次性繳付 25 萬美元（約港幣 195 萬元）。Tesla 目前已將官網售價資料移除，不排除臨近推出時上調價格。

值得留意，Tesla 股份於報道刊出後在美股早段交易上升 1.3%，成為今年股價已下跌近四分之一的 Tesla 罕見利好消息；相反，主打空中的士業務 Archer Aviation 及 Joby Aviation 股價同時下跌約 2%。

資料來源：Reuters、Electrek