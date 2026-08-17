巴哈姆特下架《尼古喵喵》 衞生署指違法宣傳吸煙 港區會員即日起可退款

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台灣串流平台巴哈姆特動畫瘋今日（8 月 17 日）在社交平台發布公告，指接獲香港衞生署正式信函，指出旗下播放本季新番《尼古喵喵》（ヤニねこ）內容違反香港法例第 371 章《吸煙（公眾衞生）條例》中有關在網上傳播吸煙產品廣告相關條文（公告引述第 13 條 B 項與第 14 條）。動畫瘋即日起中止動畫在香港地區播送，並向香港用戶致歉。

▲主角尼古喵喵是一名重度煙癮貓娘獸人，生活圍繞尋找香煙

法例列明可判罰多少

根據衞生署控煙酒辦公室資料，《吸煙（公眾衞生）條例》第 4 部規定，任何人不得展示或安排展示、或為展示用途刊登或分發任何形式煙草廣告，同時亦禁止在印刷刊物、公眾地方、電影及互聯網等途徑展示煙草廣告；當中第 13 條、第 13A 條及第 13B 條合共規管不得以無線電波、其他視覺影像或聲音傳送方式、電影及電腦互聯網播放煙草廣告。任何人一經簡易程序定罪，最高可被罰款港幣 50,000 元；如屬持續罪行，罪行持續期間每日另加罰款港幣 1,500 元。衞生署 2024 年 7 月公布執法數字顯示，2023 年 1 月至 2024 年 6 月期間，控煙酒辦已移除超過 1,900 個載有吸煙產品廣告網頁、社交媒體帳號或帖文，同期發出 123 張傳票及 42 封警告信，反映當局一直持續打擊網上吸煙產品宣傳。

動畫瘋公告指出，如香港區域訂閱會員認為權益受損，可透過 Google 或 iOS 訂閱系統申請當期退款；使用網頁信用卡（藍新金流）付款會員，則可參考服務條款第 7 項說明，經會員中心聯繫平台處理退款事宜。

《尼古喵喵》講甚麼

《尼古喵喵》原作是 NyanNyanFactory 創作、講談社《週刊 Young Magazine》自 2023 年 2 月起連載漫畫，單行本現已出版至第 13 卷。故事設定在人類與獸人共存社會，主角尼古喵喵是一名重度煙癮貓娘獸人，生活圍繞尋找香煙、缺錢買煙時戒斷發狂，以至各種點煙吸煙搞笑情節展開。電視動畫版由導演木村拓執導、Bibury Animation Studios 製作，7 月 3 日起於 TOKYO MX、BS11、AT-X 等日本電視台播放，並透過巴哈姆特動畫瘋於台灣、香港及澳門地區串流，Netflix 台灣則經中華電信 MOD 上架。動畫因片中密集出現真實存在香煙品牌，被港府認定構成香港法例下煙草廣告，因而遭下架。

為何其他有吸煙場面作品不受影響

有分析指，關鍵在於「動機」與「效果」分野：一般影視作品角色吸煙多用作塑造性格或推動劇情，屬創作表達；相反，《尼古喵喵》整部作品核心笑點與賣點完全圍繞吸煙產品與尼古丁依賴，片中密集展示香煙包裝、點煙過程及吸煙樂趣，客觀效果已被執法部門認定達到「推廣及鼓勵吸煙」程度，觸犯條例對煙草廣告定義。

分析亦指出，香港法例嚴格禁止在互聯網發布任何形式煙草廣告，不論發布者有否收取煙草商資金，只要內容客觀構成宣傳或鼓勵吸煙，當局即有責任要求下架；台灣未有相同規範，故同一動畫在台灣可繼續播放，僅香港地區受限，而動畫瘋作為在香港營運串流平台，須遵守香港法律。至於 Netflix 及 Bilibili 等平台未見同類下架通知，主要因衞生署採取「舉報後調查」被動執法機制，加上跨國平台未上架題材極端作品，Bilibili 上流傳版本則屬網民非法上載片源。

《尼古喵喵》動畫在日本播出後引網民討論，有觀眾反映片中反覆呈現戒斷症狀、主角拾取煙蒂吸煙等畫面感到不適；日本放送倫理、番組向上機構第 292 回青少年委員會亦曾就片中反覆出現吸煙及疑似吸毒場景是否存在問題展開討論。

資料來源：衞生署控煙酒辦公室、香港特區政府新聞公報、HK01、維基百科