衝擊大過工業革命 10 倍！AI 能否獲封「世界第八大奇蹟」掀熱議

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人工智能（AI）近年發展迅速，除了改變科技產業生態，亦影響人類社會結構。最近有評論提出，AI 深遠影響力足以與傳統「世界七大奇蹟」（Seven Wonders of the World）並列，應被視為「世界第八大奇蹟」；更有支持者形容 AI 是人類歷史上最重要的非物質創造。

「第八大奇蹟」封號從何而來？

「世界七大奇蹟」原指古代 7 大建築奇觀，包括埃及吉薩大金字塔（Great Pyramid of Giza）、巴比倫空中花園（Hanging Gardens of Babylon）等，惟現存者僅剩大金字塔一項。由於「7」這個數字帶有濃厚傳統與象徵意義，若要新增項目而直接取代原有七大奇蹟之一往往引起爭議，因此「第八大奇蹟」便成為歷來最容易被大眾接受的折衷稱號。

歷史上早已有不少事物獲冠以「第八大奇蹟」之名，例如美國大峽谷（Grand Canyon）、印尼婆羅浮屠（Borobudur）、柬埔寨吳哥窟（Angkor Wat），甚至 1933 年電影《金剛》（King Kong）中的巨猿角色，都曾被以此稱號宣傳，可見「第八大奇蹟」向來是彈性甚大且缺乏統一標準的頭銜。

至於「世界奇蹟」名單本身，長期以來爭議不斷，主要圍繞 3 大問題：應否只有單一權威名單、評選標準應限於自然景觀還是可包括人造建築工程，以及是否必須堅守「7」這個數字。

AI 是否具備資格？支持與反對聲音兩極

評論指出，各界對於 AI 能否加冕「第八大奇蹟」意見分歧：

支持一方認為，AI 潛在影響力遠超過去任何實體建築成就，甚至有能力改變人類整體歷史過程，因此有資格獲得如此崇高稱號。

反對一方則認為現時討論加冕仍言之過早。畢竟真正通用人工智能（AGI）或超級人工智能（ASI）尚未面世，具備自我意識的 AI 會否出現仍是未知數，現階段 AI 系統仍存在明顯局限。有電腦科學家近期亦提出質疑，指圖靈測試（Turing Test）基本假設本身可能存在缺陷，AI 未必真正能夠掌握人類「隱性知識」（tacit knowledge），意味 AI 能力邊界仍有待進一步驗證。

評論亦提到，若要正式將 AI 納入「奇蹟」之列，人類必須先解答幾個關鍵問題：這項技術是否已經足夠成熟？評估達標標準應該是甚麼？以及最重要一點——這項技術是否必然對人類有益而非帶來風險？

終極提問：AI 本身願否獲封「奇蹟」？

評論結尾拋出一個更具顛覆性問題：假如未來真的出現具備自我表達能力的 AI，它會願意接受人類賦予「世界第八大奇蹟」封號嗎？

這個看似帶點幽默的提問，正正點出 AI 話題核心所在——它已經超越單純技術突破，更觸及哲學、倫理以至人類自我定位的深層辯論。隨着 AMD 行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）早前形容 AI 是「50 年來最重要的科技」，加上業界普遍預測 AI 帶來的變革將是工業革命的 10 倍衝擊，且只需 10 年時間完成，這場關於 AI「奇蹟」地位的辯論，短期內恐怕難有定論，反而可能隨技術演進持續發酵。

來源: Forbes