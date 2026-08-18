阿里巴巴推手提電腦專用 AI 只需 17GB 記憶體 領先 Meta 模型 2.6 倍

Advertisement

阿里巴巴在 8 月 17 日發布一款專為消費級手提電腦設計的輕量 AI 模型 Qwen3.8-27B，同時公開旗艦模型 Qwen3.8 Max 完整權重，令這家中國科技巨頭與 Meta 在開放權重人工智能市場的競爭進一步升溫。

Qwen3.8-27B 4-bit 量化僅需 17 GB 記憶體

阿里巴巴推出的 Qwen3.8-27B 屬輕量化模型，經 4-bit 量化處理後總記憶體需求（即隨機存取記憶體加顯示卡記憶體，或 Apple 裝置統一記憶體）僅需約 17 GB，可在一張 24 GB 級消費級顯示卡（如 RTX 4090）或高階手提電腦上順暢運行。阿里巴巴表示，模型在程式撰寫、專業工作、研究分析及長時間智能代理任務上表現出色，效能可媲美體積大 10 倍的 Qwen3.7-Plus 系統。這款模型屬原生多模態密集架構，支援 262,144 token 原生上下文，可延伸至 100 萬 token，在 SWE-bench Pro 測試取得 61.7% 成績，並以 Apache 2.0 授權免費開放商業使用。

旗艦 Qwen3.8 Max 擁 2.4 兆參數

阿里巴巴同時公開旗艦模型 Qwen3.8 Max 權重，全球開發者均可免費下載、部署及自訂使用。這款模型全稱 Qwen3.8-2.4T-A95B，總參數達 2.4 兆，屬混合專家（MoE）架構，實際運算時只啟動約 950 億個參數，藉此降低推算成本，並支援最長 100 萬 token 上下文。不過這款旗艦模型是以「專屬授權條款」發布，並非 Qwen3.8-27B 採用的 Apache 2.0，開放程度較有限；同時阿里巴巴亦未有公開訓練模型所用數據及方法。

Meta 上週亦公開迎戰

Meta 上週宣布計劃公開最強大 AI 模型權重，並推出專為手提電腦設計的新模型系列 Muse Glimmer，力圖確立自己作為美國開源 AI 代表，對抗採取封閉策略的 OpenAI 及 Anthropic。Meta 旗下 Llama 系列曾是開源 AI 早期領導者，但近 2 年被中國廠商迅速超越。Futurum Group AI 主管 Nick Patience 向 CNBC 表示，Meta 這次重新擁抱開放權重策略，正是回應中國實驗室 2 年來搶佔大量開源市場佔有率的結果。

Hugging Face 數據顯示 Qwen 領先

模型平台 Hugging Face 上週公布，Qwen 系列模型衍生版本累計達 151,448 個，即開發者下載並二次開發使用的次數，是 Meta 相關模型總數的 2.6 倍。Counterpoint Research 聯合創辦人 Neil Shah 指出，「能提供最強大開放權重模型的公司，將在這場競賽中領先」，並形容阿里巴巴目標是成為這個領域的絕對領導者，力壓 Meta 並瞄準全球市場，成為矽谷頂級模型的強力替代選擇。

Qwen3.8-27B 面世，顯示阿里巴巴預期未來更多先進模型會在「邊緣裝置」而非純數據中心運行。業界人士認為，裝置端運算 AI 速度更快，亦因運行於本地硬件而更安全。Neil Shah 形容，裝置端運行能力已成為 AI 模型競爭的「下一個戰場」，而 Nick Patience 則指阿里巴巴已在開放權重模型及裝置端 AI 兩方面建立明顯優勢，並形容阿里巴巴已令 Qwen 成為全球開放權重開發者社群中，最具信譽的非美國模型系列。

▲ Hugging Face 數據顯示 Qwen 領先

資料來源：CNBC、Alibaba Cloud、Datanorth AI