Apple 新品代號疑全流出 摺機 iPhone 將登場 相機 airpods智能家居曝光

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Apple 於 8 月 17 日推出 macOS Tahoe 26.7 Release Candidate，程式碼隨即揭露大批未發表產品代號。這次曝光除了新一代 iPhone、Mac、iPad 型號代號外，亦再度確認 Apple 正加緊部署智能家居產品線，涵蓋 HomePad、HomePod mini 2 及疑似智能攝影機裝置。

智能家居產品系列搶先曝光

程式碼中再次出現代號 J490 與 J491，對應 Apple 家庭中樞裝置 Siri 設定流程；J490 相信是附底座版本，J491 則是壁掛版本。這款產品外界一直以「HomePad」稱呼，但 Apple 官方尚未公布正式名稱。

業界估計屬 Apple 正開發的智能家居攝影機或家庭中樞配件。程式碼另外新增 Rose Pink、Silver、Space Gray、Starlight 四種配色資料，估計與 HomePod mini 2、家庭中樞或其他配件有關。程式碼中亦再現 Pebble 名稱，相信是家庭中樞內部使用的 homeOS 系統代號，同時新增 HomeAccessory17,2、HomeAccessory17,3 兩組尚未識別裝置，另有 audio_accessory_visual_reasoning 字串，估計與家庭中樞視覺理解功能有關。

AirPods 與 Beats 新代號同步現身

耳機產品線方面，程式碼出現代號 B790，對應配備鏡頭的 AirPods 型號，程式碼中出現左耳耳機啟動影像串流失敗的錯誤訊息，顯示裝置具備影像資料傳輸能力。Bloomberg 早前指出，B790 屬「獨立相機 AirPods 項目」，最快今年 9 月推出，與另一款預計 2027 年推出、代號 B798 的相機 AirPods 屬不同開發計劃。程式碼同時首次出現 AirPodsPro1,4 識別名稱，對比現行第 3 代 AirPods Pro 代號 AirPodsPro1,3，外界推測 AirPodsPro1,4 代表第 4 代 AirPods Pro；另新增 AirPod3,5 及代號 B518、B522 兩組資料，B518、B522 相信屬新款 Beats 耳機型號。

channel news 圖片

iPhone 18 系列及摺疊 iPhone Ultra

iPhone 代號同步在 macOS Tahoe 26.7 RC 曝光，已確認對應型號包括 V62（iPhone Air 2）、V63（iPhone 18 Pro）、V64（iPhone 18 Pro Max）、V67（iPhone 18）與 V68（傳聞命名為 iPhone Ultra 的摺疊機）。MacRumors 引述 Macworld 消息指出，Apple 預期今年 9 月發表 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 及摺疊 iPhone Ultra，而 iPhone Air 2 及標準版 iPhone 18 則要等到 2027 年春季才推出。另外在 iOS 27 beta 5 程式碼中，還發現第 6 個型號 V69，對應入門版 iPhone 18e，不過這項發現來自另一組獨立程式碼，並非出自 macOS Tahoe 26.7 RC。

分析師郭明錤指出，受生產產能限制，摺疊 iPhone Ultra 有機會與 iPhone 18 Pro 系列同步發表，但正式預訂及開賣日期可能延至今年第 4 季，情況類似 2017 年 Apple 發表 iPhone X 時「發表與開賣分開」的做法；他預估摺疊 iPhone Ultra 起價約 2,299 美元（約港幣 HK$17,932）至 2,499 美元（約港幣 HK$19,492）。另一方面，摩根大通早前預測起價僅為 1,999 美元（約港幣 HK$15,592），市場調研機構 IDC 則預測平均售價約 2,500 美元（約港幣 HK$19,500），各方估算尚未統一。

Mac、iPad 及 Vision Pro 新代號

Mac 產品線方面，J804 被視為新一代 14 吋 MacBook Pro，將於今年內升級搭載 M6 晶片，對比現行 M5 型號代號 J704。另新增 J833 與 J834 兩組 iMac 代號，以及 K114c、K114s、K116c、K116s 四款尚未公開型號，是否對應傳聞中 OLED MacBook Pro 仍待觀察。iPad 部分則新增 J510 與 J511，普遍相信屬下一代 iPad mini，預期升級 OLED 顯示器及 A19 Pro 晶片。頭戴裝置方面，程式碼出現代號 N109，Bloomberg 早前指這是第 2 代 Vision Pro，但《The Information》則認為屬較平價版本；外界消息指 Apple 去年已取消平價版 Vision Pro 開發計劃，N109 定位仍未明朗。另外程式碼新增 ATVRemote1,5 識別碼，相信對應新一代 Apple TV 遙控器。

Apple Intelligence 拓展中國市場

除硬件代號外，macOS Tahoe 26.7 RC 程式碼亦顯示 Writing Tools 即將登陸中國市場，同時新增多組內容安全字串，包括完成自動安全更新後才可使用 Writing Tools、多次觸發安全警示後功能會暫時受限，以及部分內容 Apple Intelligence 無法直接編輯、須轉交其他工具處理等提示訊息。程式碼中還出現多款未能對應現有產品的型號，包括 A3436 至 A3441、A3456、A3457、A3465、A3529 至 A3533、A3543、A3577，以及 Device1,8234、8236、8238、8240、8241、8242、8246、8247、8248 一系列裝置代號，身分暫時未明。

從目前曝光資訊判斷，今年秋季最快登場產品仍以 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 及摺疊 iPhone Ultra 為主。MacRumors 指出，家庭中樞、新款 MacBook Pro、iMac 及 iPad mini 目前尚未確定實際上市時間，若 Apple 維持近年秋季舉行兩場發表會步調，不排除 10 月或 11 月再有第 2 場發表會帶來這批產品。

資料來源：MacRumors、9to5Mac、Macworld