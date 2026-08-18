國產警匪片票房得30萬 《牛來》反賺千萬 內地導演輾轉難眠嘆變小丑

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內地導演崔景宣執導警匪片《全城追緝》上映約 1 個月，累計票房只有 31.7 萬元人民幣（約港幣 35.8 萬元），遠遜同期上映極低成本動畫《牛來》。崔景宣深夜於社交平台發長文大吐苦水，形容自己輾轉難眠，甚至心灰意冷宣布以後不再拍攝院線電影。

認真拍戲卻換來冷待

崔景宣於微博原文提到，自己作為懷抱夢想導演，用有限預算，每場戲都用心撰寫、帶領演員拼命拍攝。他深知眾口難調，從來不敢奢求人人喜歡，最怕大部分觀眾看畢覺得票價不值。他於後續專訪透露，《全城追緝》項目啟動時製片人按上千萬元預算籌備，帶領數十人至上百人團隊完成，但上映後排片量急跌，某個周六錄得 3,900 元人民幣票房後直接零排片，至今只再售出 1 張戲票。

《牛來》反向爆紅 擊潰創作信心

真正擊潰崔景宣心理防線，是同期上映網絡話題動畫《牛來》。《牛來》上映首 10 天票房僅約 7,700 元人民幣（約港幣 8,701 元），單日最高觀影人數僅 10 餘人。網民發現片中畫面粗糙、劇情抽象，與宣傳水墨畫海報形成巨大反差，展開「獵奇打卡」式觀影潮，排片場次由 8 月 14 日僅剩 4 場飆升至逾 600 場，甚至獲安排於杜比影院上映。票房數據其後各方報道略有差異：163.com 專訪指截至 8 月 17 日已突破 1,300 萬元人民幣（約港幣 1,469 萬元），維基百科同日條目引述另一數據則為 1,100 萬元人民幣（約港幣 1,243 萬元），資訊欄更新後顯示已達 1,700 萬元人民幣（約港幣 1,921 萬元），反映「爆紅」事件仍在快速發展，不同時點統計亦有出入。

崔景宣於微博原文引用網上流傳說法，指「最近公映的《牛來》票房暴漲 1,000 倍」與《全城追緝》同期上映，令他內心反覆掙扎且滿是無力感，形容《牛來》好像撕掉中國院線電影最後一層遮羞布，令創作者苦苦堅守創作底線一瞬間顯得蒼白。事後有財經媒體分析指，「千倍」屬將單日最高票房與歷史最低日票房直接對比得出誇張說法，實際累計票房增幅未達千倍，約 300 多倍。

崔景宣於專訪坦言，《牛來》爆紅令用心努力電影人變成「小丑」，他形容這次並非單純票房輸贏，而是衝擊創作認知，同時刺中創作者自尊。他分析《牛來》主要觀眾以 13 至 24 歲年輕人為主，佔比達 3 成，而《全城追緝》年輕觀眾僅佔 1 成，主力客群反而為 40 至 49 歲群體。

《牛來》幕後僅母子二人手做 5 年

《牛來》核心主創團隊只有 2 人，分別是導演信雨萌及其母親孫麗芳。信雨萌一人兼任導演、製片、建模、動畫、配音及剪接，孫麗芳負責編劇、配音，並親自演唱片尾曲。二人零投資，依靠 1 部家用電腦（部分裝置於二手平台「閒魚」購入），歷時 5 年完成這部 86 分鐘 3D 動畫長片。出品公司大連璟園文化影視傳媒有限公司前身為 2016 年成立裝飾工程公司，2021 年 7 月才改名轉投電影電視行業。

崔景宣坦言事件令他頓時想通，以後院線大銀幕已經與他導演及編劇生涯無緣，未來或轉為製作網絡劇，院線電影肯定不會再碰。他認為網劇市場審核及平台採購邏輯較嚴謹，不容易再出現類似《牛來》作品。

資料來源：網易新聞、3DM 編譯、新浪財經