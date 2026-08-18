Backblaze 資料中心年度報告：HGST 同 WD 硬碟故障率低於 Seagate

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這項經過同行評審嘅 IEEE 研究，由英國 Essex University 嘅 Christoph Siemroth 同韓國 Sungkyunkwan University 嘅 Yeomyung Park 共同撰寫。研究團隊分析 2013 年至 2025 年第二季 Backblaze 資料中心使用嘅 443,156 塊硬碟，樣本涵蓋超過 166 萬個硬碟年使用數據，時間跨度長達 12 年。

品牌故障率差距明顯

研究發現，喺同等條件下 HGST 硬碟故障率只係 Seagate 嘅 41%，Western Digital 硬碟故障率約為 Seagate 嘅 52%，而 Toshiba 硬碟故障率反而高過 Seagate，達 107%。呢次分析中 HGST 可靠度排名第一，不過呢個品牌已經唔再作為獨立新硬碟選項發售——Western Digital 喺 2012 年收購 HGST 後逐步淘汰咗呢個品牌。

點解要調整分析方法

呢項研究採用同 Backblaze 慣常季度可靠度報告唔同嘅分析方法。季度報告通常直接比較公司機隊內某特定時段嘅在役硬碟，但研究作者指出，不同批次硬碟服役年期各異，呢種比較方式並不公平。數據顯示 HGST 佔 2014 年新裝硬碟嘅大部分，Seagate 係 2015 至 2020 年間嘅主要供應商，Toshiba 新裝高峰喺 2023 年，而 Western Digital 就喺 2024 年佔主導地位。未經調整嘅故障率報告，實際上等於將較舊嘅 Seagate 同 HGST 硬碟，同較新嘅 Toshiba 同 Western Digital 型號直接對比。為消除偏差，研究人員排除咗 146,943 塊硬碟（佔樣本 31%），呢批硬碟喺未有故障記錄前已經退役，大部分可能因為公司升級至更大容量硬碟而被更換。

老化及溫度如何影響故障率

分析顯示，硬碟老化後 Toshiba 故障行為變化最明顯，服役 60 個月後月故障率激增逾 4 倍。喺 50 至 100 個月使用期內，Toshiba 故障率達每月每千塊 5 至 6 次，相比之下其餘三個品牌同期故障率通常維持喺每月每千塊 2.5 次或以下。另一方面，Seagate 較新型號故障率喺研究中最高，不過隨時間增長幅度冇 Toshiba 咁劇烈。運行溫度同樣係影響硬碟壽命嘅關鍵因素，硬碟平均溫度每升高 1 度，故障率就上升 2.1%；如果溫度升高 10 度，複合計算後故障率會增加約 23%。容量方面，每增加 1TB 故障率反而下降 3.4%，研究人員認為呢個可能同充氦外殼及磁頭製造技術進步等較新硬碟設計有關。

企業數據未必適用於家用電腦

呢批結論未必適用於消費級 PC 或家用儲存系統。Backblaze 係喺數據中心環境運行企業級硬碟，而數據集並無包含每個製造商對應嘅具體工作負載資料。同時，由於分析偏向較短服務周期，研究中只有 0.52% 硬碟運行超過 10 年，結果更適合評估硬碟服役早期及中期可靠度，而非估算完整使用壽命。

最新季度數據顯示 Toshiba 已大幅改善

Backblaze 喺 2026 年 2 月公布嘅 2025 年度報告顯示，全年整體年化故障率為 1.36%，較 2024 年嘅 1.57% 明顯改善，亦係自 2022 年以來最佳成績，對上一年（2023 年）AFR 則為 1.70%。報告中特別提到，Toshiba 型號 MG08ACA16TEY（16TB）第四季故障率已回落至 4.14%，遠低於第三季一度飆升嘅 16.95%，Backblaze 表示問題已透過韌體更新解決。同一時間，Seagate 型號 ST10000NM0086 第四季故障率為 5.23%；反而 HGST 型號 HUH728080ALE600（8TB）故障率升至 10.29%，係呢個型號首次出現雙位數故障率。Backblaze 已排除溫度同氣流因素，懷疑同硬碟震動有關，由於呢批硬碟已服役約 7.5 年，公司決定將其陸續退役。呢批最新數據反映，即使品牌整體可靠度排名有明顯差距，個別型號嘅表現仍會隨韌體更新或硬碟老化而出現波動。

資料來源：cnBeta、Tom’s Hardware