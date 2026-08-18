全球最大純電飛機 X1 首飛成功 飛27分鐘 電費僅港幣 39 元

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美國電動飛機公司 Heart Aerospace 旗下 X1 示範機 8 月 12 日在紐約州 Plattsburgh International Airport 完成首飛，成為史上最大型純電動力飛機，飛行 27 分鐘僅耗電約 5 美元（約港幣 39 元）。這次試飛是 Heart Aerospace 研發 30 座混合動力支線客機 ES-30 的重要一步，但公司同時宣布 ES-30 型號認證目標由原定 2028 至 2029 年延後至 2031 年。

圖片來源： Heart Aerospace

首飛細節

X1 由 1 名機師駕駛，在 FAA 特別適航證（Special Airworthiness Certificate，SAC-EC）授權下完成試飛任務，包括滑行、起飛、爬升、機動飛行及降落等完整流程。飛機翼展 106 呎（32.3 米），機身長 76 呎（23.2 米），起飛重量超過 25,000 磅（逾 11,340 公斤），是目前飛行過最大型純電動飛機。

飛機由 4 顆意大利公司 Phase 製造、每顆輸出 400 千瓦的電動摩打驅動，合共提供逾 1 兆瓦動力，全程完全由電池驅動，沒有任何燃油系統參與。試飛時飛機爬升至 1,100 呎（335 米）高度，飛越 Champlain Valley 上空。

Heart Aerospace 創辦人兼行政總裁 Anders Forslund 表示，X1 首飛證明電動飛行已達到商業客機規模，電動客機有潛力從根本改變航空公司經濟結構，長遠可降低機票價格。

ES-30 客機規劃

X1 只是技術驗證平台，用作測試空氣動力學、飛行表現及公司整體研發能力，並非 ES-30 量產客機的最終配置。ES-30 是一款固定翼、30 座混合動力支線客機，正申請 FAA Part 25 認證。與 X1 不同，ES-30 將採用「Independent Hybrid」架構：機身裝有 2 顆 1,600 千瓦大型電動摩打，配合 2 顆外置渦輪螺旋槳引擎，兩套動力系統可各自獨立驅動飛機。

規格方面，ES-30 純電模式下航程為 200 公里（30 人載客），混合動力模式下可延伸至 800 公里（25 人載客），充電時間僅需 30 分鐘，設計目標是令營運成本較傳統支線客機低逾 40%。公司目前正在洛杉磯試產設施製造首架預生產型號，首次試飛預計 2028 年進行，型號認證目標則為 2031 年完成。

客戶訂單規模

Heart Aerospace 目前訂單總值達 94 億美元（約港幣 733.2 億元），當中包括 United Airlines 及 Mesa Air Group 各承諾購入 100 架，以及 Air Canada 落實訂購 30 架確定訂單。United Airlines 財務總監 Michael Leskinen 形容 X1 首飛是重大技術成就，Air Canada 財務總監 John Di Bert 則表示，公司對 Heart Aerospace 及 ES-30 的投資，反映對創新航空技術轉型的支援。

電動航空市場競爭

電動客機市場競爭激烈但發展參差。以色列與美國合資公司 Eviation 旗下 9 座純電飛機 Alice 早於 2022 年完成首飛，物流巨企 DHL Express 曾訂購 12 架貨運版本，連同 Air New Zealand 及 GlobalX 等客戶，累積逾 600 張訂單、總值約 50 億美元（約港幣 390 億元）。不過 Eviation 於 2025 年 2 月起已暫停 Alice 研發並裁減大部分員工，主要股東 Clermont Group 正尋求長期策略夥伴繼續計劃，原定 2027 年投入服務的目標亦已推遲。相比之下，Heart Aerospace 憑藉 X1 首飛及穩定訂單支援，目前在大型電動客機領域進度較為領先。

資料來源：Heart Aerospace