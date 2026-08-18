郵政署試用期滿不轉正 首批30人改簽兩年約 方保僑倡加深網購合作

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香港郵政宣布，向 9 月完成試用期員工以公務員合約條款續聘 2 年，不再向他們發出長期聘用條款，受影響人員約 30 人；9 月後完成試用期郵務員和郵差同樣按此安排處理，涉及人數共約 200 多人。郵政署署長戴淑嬈接受電台節目《千禧年代》訪問時解釋，署方收入已不足以覆蓋開支，實在沒辦法向剛完成試用期員工發出長期聘用條款。

續約安排背後財政壓力

戴淑嬈指出，香港郵政一直積極開源節流，包括調整運作模式、精簡人手及運用科技提升效率，但面對整體郵件量持續下跌，人力成本一直佔支出重要部分，署方必須審慎規劃人力資源。審計署及立法會文件顯示，香港郵政已連續 8 年錄得虧損，累計虧損達 28.97 億元，單是去年一年已虧蝕 8.21 億元，創 30 年來新高。立法會財務委員會文件亦顯示，郵件量在 2019-20 至 2024-25 年度期間每年平均下降約 7%，累積跌幅達 44%，預計未來跌幅會持續甚至擴大。

面對財政困境，立法會 7 月 15 日已通過決議案，從資本投資基金撥款 46 億元予郵政署營運基金，用以資助香港郵政空郵中心翻新工程，並支援未來 3 年持續運作。公眾仍關注香港郵政能否減少依賴公帑注資，真正落實改革。

戴淑嬈強調，考慮到試用期完成後即終止聘用，對員工衝擊非常大，作為負責任僱主，署方希望把衝擊減至最低，在平衡各項限制下，決定以公務員合約條款續聘完成試用期員工 2 年，期間員工維持公務員身份，繼續享有公務員福利。她補充，昨日已向相關同事和工會解釋安排，並向他們解答疑問和憂慮，同時澄清部門現時沒有計劃向其他員工作出相關安排。香港郵政將加大力度推行多項措施，例如檢視郵件派遞模式，並因應需求變化改良郵政局網絡。

網購業務同步萎縮

香港郵政財困不只反映在傳統郵遞業務，網購物流同樣受壓。商務及經濟發展局今年 7 月書面回覆立法會質詢時披露，受地緣政治及保護主義影響，香港郵政網購業務收入及郵件量顯著下跌，過去 3 個財政年度相關收入較預期少逾 3 成；網購郵件量由 2023-24 年度 3,280 萬件，急跌至 2024-25 年度 1,090 萬件，跌幅近 7 成，預計 2026-27 年度更會進一步萎縮至 140 萬件。同一時間，非公務員合約員工總數亦由 1,301 人逐年遞減至本年度 1,016 人。

業界倡議轉型三方向

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，因應香港郵政現時營運模式及財務狀況，署方可考慮從 3 大方向轉型，達到開源節流效果。

第一，加深本地網購合作，積極與 HKTVmall、鄰住買等本地主要網購平台對接，將各區郵政局進一步升級為網購自提點，並善用現有郵政網絡協助提供本地物流配送服務。

第二，延長服務時間善用空間，建議將部分郵政局開放時間延長至晚上 10 時，令局內空間與人力資源能於非繁忙時間發揮最大效益，方便市民下班後取件，提升自提服務吸引力。

第三，拓展跨境物流網絡，主動與順豐、菜鳥、京東等跨境網購及大型物流龍頭企業合作，提供多元化物流樞紐及自提點服務，開拓新收入來源，改善整體財務結構。

方保僑倡議方向與立法會其他議員意見不謀而合。今年 3 月已有議員建議香港郵政拓展快遞業務紓解財困，並提出改良成本結構，包括合併使用率低自營郵局，轉為特許經營或與便利店、商場合作設立服務點，將閒置郵局空間改造為社區服務中心或小型零售點，增加租金或代理收入。

資料來源：rthk