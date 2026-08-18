有線寬頻通過改名 「周大福媒體娛樂有限公司」 保留有線新聞及 HOY 品牌不變

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有線寬頻（1097）8 月 17 日於尖沙咀 K11 ATELIER 舉行股東大會，全數出席股東投下贊成票，正式通過將公司名稱由「有線寬頻通訊有限公司」更改為「周大福媒體娛樂有限公司」，英文名稱亦同步由「i-CABLE Communications Limited」改為「CTF Media & Entertainment Limited」。公司強調，這次更改上市公司名稱不會影響旗下直接面向觀眾的業務品牌。

▲「有線寬頻通訊有限公司」更改為「周大福媒體娛樂有限公司」

股東大會 100% 贊成通過

有線寬頻公告指，公司在股東大會以特別決議案形式提出改名建議，獲全體參與投票股東一致贊成通過。根據港交所原始通函，決議案須待香港公司註冊處處長發出更改名稱證明書後方正式生效，公司股份代號仍維持 1097 不變。股東大會上，除鄭家純及鄭達祖兩位董事因另有事務在身缺席，其餘董事均親身或以電子方式出席。

翻查資料，董事會早於 6 月 23 日公布建議改名計劃，理由是新名稱能更好反映集團業務發展方向，亦可與周大福集團旗下成員發揮協同效應，確立更合適企業形象。

HOY 有線新聞維持不變

公司特別澄清，這次更改僅屬上市公司層面名稱調整，不會影響旗下業務品牌運作。「HOY」電視台及「有線新聞」兩個品牌會繼續保留使用，寬頻上網業務亦沿用「有線寬頻」品牌繼續營運。

公司進一步解釋，新公司名「周大福媒體娛樂」將定位為母公司品牌，期望能為 HOY 及旗下其他業務品牌提供更強大資源支援，同時創造更多跨界合作機會。有線寬頻通訊於官方新聞稿形容，改名有助集團加速「全場景媒體轉型」策略。

業務背景

有線寬頻通訊擁有及經營覆蓋幾近全港的有線電訊網絡，向逾 200 萬住戶提供電視、寬頻上網、電訊及多媒體服務。有本地科技媒體早前形容，這次改名等同「cut 走有線」這個沿用多年招牌名稱，反映公司希望藉母品牌轉型，拉近與周大福集團其他業務聯繫。

資料來源：星島頭條、RTHK、香港交易所股東通函