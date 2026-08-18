壽司郎排隊神器突停運 稱非官方API 憂影響官方系統故停運

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香港連鎖迴轉壽司店壽司郎（Sushiro）各分店長期大排長龍，早前有網民自行開發第三方網站「Sushi Long」，讓食客透過手機或電腦即時查閱各分店輪候情況。不過網站近日宣布將於 2026 年 8 月內暫停服務，原因是製作團隊發現項目所用 API 並非官方公開版本。

突然停用原因

Sushi Long 首頁近日貼出「結頁通知」，指近日有網民提醒，開源項目中所使用 API 不屬於官方公開 API。經考慮後，製作者決定暫停網頁服務，避免對壽司郎資訊科技服務造成影響。現時網站已無法點擊查閱各分店排隊情況。

排隊神器功能

Sushi Long 由開發者 lifeaholicstudio 製作，網址為 sushirolic.web.app，用家毋須下載應用程式，只要用瀏覽器打開網站，即可查閱九龍、新界、港島各壽司郎分店現正叫號進度及輪候組數。用家在「冧巴」欄輸入自己籌號，系統會即時計算所屬組別及預計等候時間。網站亦設有地圖模式，以綠、藍、黃、橙、紅、灰 6 種顏色標示各分店等候時間，綠色代表直入，藍色代表少於 30 分鐘，黃、橙、紅色分別代表 30 至 59 分鐘、60 至 89 分鐘及多於 90 分鐘，灰色則代表已收工或暫停派飛，方便用家一眼判斷邊間分店最快有位。開發者更在流動裝置版本加入隱藏彩蛋，用家點擊「店外實況」即可開啟「炸蝦逃脫」、「甜蝦 2048」及「甜蝦砌圖」3 款壽司主題小遊戲消磨等位時間。

開源相近項目仍存在

類似概念早於數年前已有網民開發。GitHub 用戶 angus6b23 曾開放名為「sushiro-vue」原始碼專案，功能同樣是讓用家方便快捷睇到香港壽司郎籌號，概念與 Sushi Long 相近，現時仍可透過 sushiro.12a.app 瀏覽。壽司郎官方本身也設有手機應用程式，提供預約及查看各分店現時叫號狀況功能，但需要下載安裝方可使用。

資料來源：sushi long