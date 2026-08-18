麥當勞播古典樂驅童黨 晚間即時熄 Wi-Fi 拔電 報警求助即大減七成

Advertisement

英國一間 McDonald’s 分店曾是青少年滋事熱點，警方去年 1 周內接獲最少 18 宗相關求助。分店聯同警方及地方議會推出多項應對措施，包括夜間播放古典樂、關閉 Wi-Fi 及充電裝置，成功令警情通報大減 70%。

一周 18 宗童黨滋事

位於 Chesterfield 市集廣場 Low Pavement 的 McDonald’s 分店，一年前經常有大批青少年聚集，引發打鬥、恐嚇職員、破壞財物及滋擾居民等問題。2025 年 8 月其中 1 周內，警方單是針對該分店已接獲最少 18 宗求助。事件令 Derbyshire 警方決定制訂「問題管理計劃」，重點整治分店及周邊地區秩序。

古典樂加關 Wi-Fi 雙管齊下

分店店主 Walter Wright 表示，期望每名顧客到訪 Chesterfield 分店時均感到安全與受歡迎，並對目前成效深感自豪。分店在夜間播放古典樂曲目，同時在特定時段關閉 Wi-Fi 及充電裝置，晚上亦關閉部分座位區域。店內職員已配戴隨身攝錄機，並於關鍵時段安排人手把守門口，篩選進場顧客。

Walter Wright 指出，分店會持續與警方、議會及地方體育團體緊密合作，探討如何提供支援及發揮積極作用。

警方多管齊下加強執法

除了店內措施，「問題管理計劃」亦引入定期針對性巡邏，向滋事者發出社區警告通知，並由軍裝警員上門送達 McDonald’s 禁令。警方同時聯同房屋機構家訪滋事青少年，警告子女不當行為或會導致家庭遭驅逐遷出。Chesterfield FC 社區信託基金亦參與計劃，為青少年籌辦替代活動，提供快餐店以外的健康聚集場所。

Derbyshire 警方督察 Josh Carter 表示，截至 2026 年 7 月，警方接獲的求助電話已大減 70%。Josh Carter 指出，雖然社會對青少年成長階段有一定容忍度，但當地以往的滋擾行為明顯超出界線。通報數字顯著下降涵蓋不同天氣及學校假期，反映措施成效理想，突顯跨部門協作模式應對問題行為的成效。

古典樂驅趕聚集非首例

以古典樂驅散滋事青少年並非嶄新做法。英國 McDonald’s 早已於倫敦、Wrexham、Welwyn Garden City 及 Stockport 等地分店試行類似安排。英國鐵路營運商 Northern Trains 亦在 48 個車站廣播音樂，減少人群聚集滋擾；Liverpool 及 Barrow-upon-Furness 兩地議會同樣利用揚聲器播放音樂，改善社區治安。

資料來源：BBC News