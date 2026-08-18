叫外賣海南雞飯食到見底 盒底竟藏油淋淋發光手機 食客反胃職員上門賠百元

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荃灣一名女子早前叫外賣海南雞飯，食到接近見底時發現飯盒底部藏著一部沾滿油污的手機，手機更突然響鈴嚇一跳。事主將經歷上載社交平台後，隨即引來大批網民留言調侃。

▲ Threads@paperbbb

飯盒藏手機 響鈴嚇一跳

Threads 用戶於 8 月 14 日下午在荃灣區點了一份海南雞飯外賣，起初大讚味道不錯，並無察覺異樣。她食到接近見底時，發現飯盒底部凸起一嚿硬物，「當我覺得奇怪嘅之際」，飯盒內的電話忽然響起鈴聲，螢幕更顯示泰文來電畫面。相片可見，黑色長方形外賣盒底部放著一部手機，螢幕沾滿油污，機殼縫隙夾雜不少食物殘渣。

事主接聽電話後，對方反問她為何拿走自己手機，語氣強硬，令事主直言：「我本身覺得個飯好好食，但我而家真係有少少反胃⋯⋯廚師呀廚師，點解你會將個電話擺咗落個飯盒度？」

▲ Threads@paperbbb

兩人上門道歉 賠 100 元飯錢

事主形容，對方一度自稱是機主朋友，但她後續留言又指來電者應為機主同事。對方問清楚地址後，派出 2 人登門取回手機，「佢哋兩個人一齊上嚟，好緊張咁企喺門口唔敢拍門」。事主開門將連盒手機一併歸還，對方隨即連番道歉，並給予 100 港元作飯錢補償。

有媒體報道指，事主為曾小姐。有媒體向涉事餐廳查詢時，職員拒絕正面回應，留下聯絡方法待店主回覆，惟截至發稿仍未獲回覆。曾小姐透露餐廳管理層事後再作補償，她決定將這筆款項全數捐給愛護動物協會，做法獲網民讚賞有愛心。

網民幽默調侃

帖文引來大批網民留言，不少人對食物衛生問題感震驚，直指：「同食屎無分別，電話啲菌仲勁過馬桶，成餐飯最值得開心就係真係泰國人整」、「好恐怖，成個電話都可以擺得入去個飯度，電話好污糟」、「你確定只係少少反胃？淨係得少少咋？」、「所以你係食緊佢啲面油」。

亦有網民推測手機為何落入飯盒：「我估廚師應該平時貪方便玩手機，將個手機放喺啲外賣兜到，咁啱忙起，又唔記得咗電話放咗入面，就直接挖埋啲飯落去」。

更多網民以幽默角度看事件，留言：「炒飯尋雞底，唔知以為執行緊臥底任務」、「恭喜本餐廳做緊優惠，隨機送電話」、「反向宣傳」、「證明真係泰國人煮泰國菜」、「海南機飯」，亦有人形容帖文是「近期最好笑嘅 post」。

資料來源：Threads 、TVB《東張西望》