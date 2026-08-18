中國機械人跑得快過保特 原地跳高2米破世界紀錄 研發僅3個月

Advertisement

內地機械人公司宇樹科技 8 月 17 日發布新款人形機械人「超人」，憑藉 0.85 米腿長創下原地跳高 2 米、極限速度每秒 12.66 米兩項紀錄，雙雙超越人類世界紀錄。宇樹科技指出，「超人」僅用 3 個多月研發完成，未來數月仍有很大改良空間。

跳高跑速雙破紀錄

宇樹科技發布的影片顯示，「超人」原地起跳最高可達 2 米並能穩定落地，超越健力士世界紀錄認證男子原地跳高紀錄 1.70 米（由美國人 Christopher Spell 於 2021 年創下）。跑步方面，「超人」極限速度達每秒 12.66 米，換算時速約 45.6 公里，超越牙買加短跑名將 Usain Bolt 在 2009 年柏林世錦賽創下的巔峰速度每秒 12.42 米（約 44.72 公里 / 小時）。

宇樹在機械人速度推進相當快速。2025 年 8 月，宇樹 H1 機械人以每秒 3.3 米創下當時人形機械人速度紀錄；2026 年 4 月，H1 峰值速度再突破每秒 10 米，已接近人類頂尖短跑極限；如今「超人」進一步推高至每秒 12.66 米，較一年前紀錄提升至約 3.8 倍。

研發僅3個月 未來仍有改良空間

宇樹科技強調，「超人」屬全新研發機械人，整機開發時間僅 3 個多月，團隊指未來數月機械人性能還有很大提升空間。這款機械人適逢第二屆世界人形機械人運動會即將於 8 月 22 日至 26 日在北京國家速滑館舉行，屆時將有來自六大洲 16 個國家的 666 支隊伍、共 2,056 部機械人同場競技，隊伍數量較首屆增長 138%，機械人數量更增倍成長，反映人形機械人運動能力已成業界競爭焦點。

累積生產1.8萬部 應用範圍廣泛

宇樹科技近年研發的仿生雙足人形機械人多次登上內地以至世界大型舞台，廣泛應用於科研、工業、教育等領域。公司 8 月 12 日公布，累計生產量已達約 1.8 萬部仿生雙足人形機械人，不含輪式及其他型號機械人。

科創板8月19日掛牌 成A股人形機械人第一股

宇樹科技已於 8 月 17 日晚正式公告，股票將於 8 月 19 日在上海證券交易所科創板掛牌上市，成為 A 股市場首隻純人形機械人股。公司早前已確定首次公開發行價格為每股 150.8 元人民幣（約港幣 HK$170.4），擬發行 40,446,434 股，佔發行後總股本約 10%，預計募集資金約 61 億元人民幣（約港幣 68.93 億元）。以發行價計算，公司發行後市值約 609.93 億元人民幣（約港幣 689.22 億元）。公司創辦人王興興透過特別表決權機制，仍掌握公司 68.78% 表決權。宇樹科技招股書亦披露，今年上半年營收增速已由去年同期 332% 放緩至 35.6% 至 45.4%，反映行業競爭日趨激烈。\

資料來源：Global Times