Apple 鏡頭版 AirPods 曝光 變 Siri 眼睛幫你睇世界 最快 9 月隨 iPhone 18 現身

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Apple 透過一段隱藏於 macOS Tahoe 26.7 候選版本示範影片，間接證實傳聞已久配備視像鏡頭 AirPods。MacRumors 在候選版本系統檔案中率先發現這段短片，程式碼調查者 Aaron Perris 隨後將片段轉發至 X 平台。

Siri 語音揭示核心功能

片中一名男子佩戴全新款 AirPods 舉起一本書，Siri 語音隨即講解產品核心功能：「透過視覺智慧，你眼中世界都能記錄下來。看到喜歡東西？只需請我稍後為你儲存即可。」配備視像鏡頭 AirPods 首度獲得視覺證實，彭博通訊社記者 Mark Gurman 早前已陸續就此進行報道。

影片中 AirPods 外觀與現有 AirPods Pro 相近，鏡頭本身未見於畫面，最明顯分別是耳柄看起來略為變厚，估計鏡頭或感光元件藏於一般用作收音咪耳塞位置。MacRumors 同時在 macOS 26.7 RC 程式碼中找到代號「B790」相關字眼，包括「image stream」（影像串流）功能。

兩款鏡頭耳機各有時間表

Mark Gurman 透露，Apple 目前實際同步開發兩款配備視像鏡頭 AirPods。代號「B790」版本開發進度較快，有機會於 9 月隨 iPhone 18 系列一同亮相；另一款代號「B798」進階版本，原定 2026 年推出，因 Apple AI 軟件開發遇上阻滯而延至 2027 年底，將與第二代摺疊 iPhone 及 20 周年紀念版 iPhone 同期推出。

Mark Gurman 較早前另一份報道形容，這類鏡頭耳機耳柄設計會較現有 AirPods Pro 稍長，用以容納鏡頭感應器，機身亦設有細小 LED 燈，資料上傳雲端時會亮起提示。鏡頭並非用作拍照或影片拍攝，而是負責擷取佩戴者周遭環境低解像度視覺資訊，充當 Siri「眼睛」，讓用戶可望着眼前物件直接發問，例如望着雪櫃食材詢問今晚應煮甚麼菜。按 Mark Gurman 說法，Apple 就這類產品已開發約 4 年，屬於一系列 AI 穿戴裝置計劃一部分，同系列亦包括 AI 別針及智能眼鏡。

新 Siri 已正式公開 採用 Google Gemini 技術

值得留意這款鏡頭耳機所倚靠新版 Siri（Siri AI）並非傳聞，而是已於 6 月 8 日 WWDC 正式公開。新 Siri 採用 Google 特製 Gemini 模型，據報參數量約 1.2 兆，Apple 每年向 Google 支付約 10 億美元（約港幣 78 億元）使用費，運算會視乎複雜程度分流至裝置端、Apple 私隱雲端運算，以及 Google 雲端伺服器處理。新 Siri 將隨 iOS 27、macOS 27 等系統於 9 月正式版推出。

市場普遍預測 Apple iPhone 18 發布會將於 9 月 9 日舉行，惟官方尚未正式公布，代號 B790 鏡頭耳機能否同期亮相仍有待確認，計劃隨時可能延遲甚至取消。

資料來源：9to5Mac