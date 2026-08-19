Apple 讓步歐盟新規 App Store 准連結購買 抽成大減至最低一成

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Apple 宣布修改歐盟地區 App Store 政策及收費結構，期望能徹底解決與歐盟委員會就《數碼市場法》（Digital Markets Act, DMA）的爭議。新規定容許開發者在應用程式內加入超連結，直接引導用戶前往官方網站完成購買，新收費表將於 10 月 1 日起生效。

收費結構全面簡化

Apple 表示新規定經與歐盟委員會「緊密協調」後制定，期望能簡化收費結構，同時解決雙方在商業條款及另類分發方式上的分歧。過往按安裝次數收取的 Core Technology Fee 將被取代，改為向數碼購買收取 5% Core Technology Commission，適用於透過另類應用程式商店或網頁分發的應用程式。

至於仍使用 App Store 內購功能的應用程式，收費維持 26%；中小企計劃、Mini Apps Partner Program 及 Video Partner Program 參與者則可享 15% 優惠，自動續訂訂閱服務首年後亦適用 15% 收費。使用應用程式內另類付款方式的開發者需支付 20% 收費，Apple 計劃參與者則為 10%。

外部連結購買收費最低

最受關注的是連結至外部網站完成購買的選項，Apple 對此類應用程式收取 15% 佣金，參與 Apple 計劃的開發者僅需支付 10%。開發者可以在同一應用程式內，同時提供 App Store 內購與另類付款選項，這是 Apple 過往不容許的做法。

Apple 亦放寬經營另類應用程式商店或透過網頁分發應用程式的門檻。過往要求開發者出示由 A 級評級金融機構發出、金額 100 萬歐元（約港幣 922 萬元）的備用信用證，新規定則接受多種替代證明，包括獲風險投資機構注資、已完成財務審計，或屬政府機構、教育機構及非牟利組織。

不過開發者必須在 12 個月內維持所選付款方式不變，才可再作調整，以確保用戶體驗一致。針對兒童類別或 13 歲以下用戶使用的應用程式，將不會加入連結外部網站付款功能；而所有使用另類付款或外部連結的應用程式，若用戶未滿 18 歲，均須加入家長同意機制。

歐盟監管壓力持續加碼

歐盟委員會對 Apple 這次讓步表示歡迎，並強調會持續監察執行情況。事實上歐盟近月對科技巨企的監管力度持續增強，今年 7 月歐盟就以違反《數碼市場法》為由，向 Google 開出 8.9 億歐元（約港幣 82.06 億元）罰款，涉及搜尋服務及 Google Play 商店違規操作。相比之下，Apple 這次主動調整收費結構，某程度上被視為避免重蹈 Google 覆轍的策略性讓步。

資料來源：MacRumors、MLex