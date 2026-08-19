Meta 涉設計 IG FB 誘兒童上癮 索償金額恐近公司市值 IG 限動讚好或要取消

Advertisement

美國多個州份聯合控告 Meta 蓄意將 Instagram 及 Facebook 設計成容易令兒童上癮平台，案件 8 月 18 日在加州奧克蘭聯邦法院展開開案陳詞。加州、科羅拉多州、肯塔基州及紐澤西州，4 個州份於 2023 年提出訴訟，代表全美 29 個州份，州檢察總長要求法庭下令 Meta 賠償 2,000 億美元（約港幣 1.56 兆元），Meta 則反駁指索償金額最終可能達 1.4 兆美元（約港幣 10.92 兆元），接近公司市值。

州份指控平台設計如香煙般吸引

控方指 Meta 明知平台設計具上癮性質，仍向公眾隱瞞相關風險。同時控方亦指 Meta 違反聯邦法律，非法收集及使用兒童個人資料。訴訟源於 2021 年 Meta 前員工 Frances Haugen 向美國參議院揭露公司內部檔案，指 Meta 明知產品可能傷害年輕用戶，亦知道如何令產品更安全，卻選擇不作改動以追求更高利潤。

負責審理案件的法官 Yvonne Gonzalez Rogers 曾主審 Elon Musk 控告 OpenAI 及行政總裁 Sam Altman 一案。今次她罕見地委任「顧問陪審團」，就特定問題向她提供意見，以協助她在 10 月審訊完結後作出最終裁決。審訊預計持續 4 至 7 星期不等，料 10 月初有結果。

Meta 行政總裁朱克伯格及 Instagram 負責人 Adam Mosseri 均預料將出庭作證。

平台設計恐面臨大改

除了金錢賠償，州份亦要求法院命令 Meta 大幅修改平台設計，涵蓋範圍廣泛。具體要求包括取消「讚好」數字顯示、取消無限滾動頁面、設立青少年帳戶家長驗證機制、修改「操控多巴胺分泌」推薦演算法、移除大量改變用戶外觀的濾鏡功能、取消影片自動播放、禁止用戶開設多重帳戶，以及取消 Instagram Stories 等限時消失帖文功能。州份亦要求 Meta 為未成年用戶設立年齡限制，刪除以兒童資料訓練的演算法及 AI 模型，取消通知功能，並將內容推薦演算法目標由「提升用戶投入度」改為「優先保障用戶身心健康」。

過往兩宗案例已現敗績

今次審訊並非 Meta 首次在同類訴訟中面對重大法律風險。今年 3 月 25 日，洛杉磯一宗陪審團案件裁定 Meta 及 Google 因設計上癮式產品而須向一名 20 歲女性賠償共 600 萬美元（約港幣 4,680 萬元），當中包括 300 萬美元補償性賠償及 300 萬美元懲罰性賠償。陪審團裁定 Meta 需承擔七成賠償額，即 420 萬美元（約港幣 3,276 萬元），Google 承擔餘下三成 180 萬美元（約港幣 1,404 萬元）。這是陪審團首次裁定社交媒體應用程式屬於「設計缺陷產品」的案例。

同一星期，新墨西哥州一宗獨立案件亦對 Meta 不利。3 月 24 日，當地陪審團先裁定 Meta 須就違反州消費者保障法賠償 3.75 億美元（約港幣 29.25 億元）民事罰款，涉及公司未有保護兒童用戶免受性侵犯者侵害。案件第二階段審理後，法官 Bryan Biedscheid 於 8 月初再頒令 Meta 額外賠償 5.67 億美元（約港幣 44.2 億元），並須在未來 5 年內落實一系列青少年保障措施，包括限制青少年每月使用時數、限制通知發送時間、加強對成年人聯絡未成年用戶的監管等。法官更形容 Meta 猶如「公共禍害」，兩次裁決合計令公司在該案總負債接近 9.42 億美元（約港幣 73.5 億元）。

上訴法院拒絕 Meta 請求

案件開審前，Meta 曾嘗試延遲審訊及推翻同類訴訟，但 8 月 10 日美國第九巡迴上訴法院駁回 Meta 與 TikTok 的上訴請求。法官 Jacqueline Nguyen 在裁決中指出，《通訊規範法》第 230 條只提供法律抗辯理據，並非完全豁免被起訴，故 Meta 提出上訴時機過早。裁決結果令現時於加州聯邦法院合併處理逾 3,000 宗、以及於洛杉磯州法院另有逾 3,300 宗針對 Meta、Google、TikTok 及 Snapchat 的成癮訴訟，可以繼續進行審理。

資料來源：Reuters、BBC、Fox Business